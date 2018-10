García Pimienta: "Estoy contento con la racha de resultados"

Francisco Javier García Pimienta, pese al empate, se mostraba satisfecho por la implicación de los suyos sobre el terreno de juego: “Contento por la buena racha de resultados que llevamos, creo que hemos hecho un buen partido. Desde el banquillo me ha dado la sensación de haber llevado la iniciativa, de haber creado ocasiones. Delante teníamos un rival durísimo, jugadores con mucha experiencia en la categoría, de mucho nivel, su puesto en la clasificación no marca el nivel que tienen. Estoy contento por no perder, pero con lo que hemos demostrado sobre el campo, te quedas con las ganas de sacar los tres puntos”.

Al respecto de los puntos que se ha dejado en lo que va de temporada el equipo en casa, el preparador catalán se mostró convencido de que con el paso del tiempo los resultados serán más regulares: “Hemos hecho muchas cosas para ganar. Lo primero, tienen ilusión. Ellos se han puesto por delante en una jugada aislada con un golazo, y después ha llegado el empate. Tras ello hemos hecho un gran juego, y aunque no hemos muchas ocasiones, el equipo lo ha intentado. No es fácil ganar siempre, el rival era muy duro y con mucha experiencia. Estoy convencido que iremos creciendo y estaremos más cerca de ganar con el paso de los partidos”.

"Los tres porteros van a ir rotando"

En la portería este sábado le tocó el turno a Iñaki Peña, por lo que los tres metas del Barça B ya han sido de la partida: “Son tres muy buenos porteros y están en etapa de formación, aunque uno tenga 22 años, y teníamos claro que iban a participar los tres. Se van a ir alternando de tres en tres partidos y esta vez el turno era para Iñaki, que ha hecho un gran partido, y es una pena que no pueda jugar más, pero es lo que marca la competición”.

Pimienta también quiso explicar porque no han participado de inicio los jugadores que tuvieron minutos en la Youth League: “No me gusta que después de partidos con tanto esfuerzo como el día del PSV en el Mini Estadi o ante el Tottenham en Londres tengan que volver a hacer otro esfuerzo, prefiero gente más descansada que pueda dar más por no estar tan exigida físicamente como los que participaron en la Youth League”.

Para finalizar, en relación a algunos jugadores del centro del campo que salen de lesión y no tuvieron minutos, García Pimienta pide paciencia: “Son muy buenos todos los que hay en el centro, y sólo pueden jugar dos interiores y un pivote y el resto tienen que descansar. El nivel es tan alto que hacen que no puedan participar, pero lo van a hacer seguro, bien sea la semana que viene o la próxima. Crea competencia y les va a hacer crecer. Sarsanedas viene con molestias y era lógico que no pudiera jugar", finalizó el entrenador del FC Barcelona B.