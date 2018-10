Un punto para seguir líder

Un buen empate para el FC Barcelona juvenil, que tuvo dos caras durante los noventa minutos. Los locales salieron desbocados en la primera parte, pero el conjunto de Denis Silva se rehizo y se puso por delante con un cabezazo de Rojas. Richards puso las tablas con un golazo al borde del descanso y los azulgranas, que fueron mejores en la segunda mitad no pudieron desequilibrar la balanza.

​El Barça aguanta la tormenta No iba a ser sencillo el desempeño azulgrana en territorio londinense ante un muy competitivo Tottenham U19. Los británicos salieron a mandar, a imponer su condición de local y a martillar a la defensa del conjunto azulgrana en los primeros compases. Una presión asfixiante que por la condición física intentaban ejercer los chavales de Jonh McDermott.

Las bandas eran el arma incansable que utilizaban los juveniles de los ‘Spurs’ para explotar el ataque hacia la meta de Arnau Tenas. Tanto Markanday como Bennett llegaban a línea de fondo en busca de las llegadas de segunda línea o principalmente de su referencia, Rodel Richards. Pese a la insistencia, las ocasiones no llegaban a ser clara para el club londinense, que veía como la defensa catalana se mostraba segura encerrada atrás.

Una imagen del encuentro | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

La más clara para el Tottenham iba a llegar por medio de una contra, en la primera aproximación blaugrana. Tras un saque de esquina ensayado y mal ejecutado por parte visitante, Lloy-Bennett habilitaba a Richards, que en el punto de penalti no defendía bien en el disparo de rosca. Esa tentativa, la más clara hasta el momento, espoleó a los de Denis Silva, que comenzaron a quitarse de encima el dominio rival y a acercarse a la meta local. Los blaugranas buscaban con tesón a Abel Ruiz, la referencia culé.

Rojas golpea, Richards iguala

El partido se iba a desequilibrar de la manera menos previsible en función de lo que se había visto en el terreno de juego. A balón parado. Y lo iba a hacer el FC Barcelona. En una falta lateral puesta de manera óptima por el capitán Guillem, el central Joan Rojas se elevaba para poner un testarazo inapelable para Austin. Un gol que parecía dejar tocado al Tottenham, que no se encontraba bien en los siguientes minutos. Si lo iba a intentar a balón parado el conjunto inglés, en un remate de Maghoma en un rechace de falta que se marchó lamiendo el palo de Tenas.

Los ingleses igualaban sobre la bocina Poco más se podía extraer del primer tiempo, que dejó en los últimos compases alternancia en la posesión blaugrana con los intentos locales, que no se terminaban de concretar, tónica habitual de los primeros cuarenta y cinco minutos. Pese a ello, cuando la primera mitad entraba en su último minuto, salió a relucir la calidad de Richards. El ariete inglés se sacó un zapatazo con la zurda a la media vuelta para batir a Arnau Tenas. Tablas al descanso, lo más justo vista la primera mitad.

El Barça no pudo romper la igualada

La segunda parte comenzó mucho más pareja y abierta en cuanto al nivel de intensidad y juego por parte de ambos equipos. Tanto era así que el conjunto de Denis Silva parecía estar más metido en busca del segundo tanto del encuentro. Lo tuvo pasado el ecuador del segundo acto el conjunto visitante con un centro desde la derecha que Maghoma desviaba con el pie y estrellaba en la base del palo de la portería de Austin. Se salvaba el Tottenham.

Abel Ruiz se lamenta en una ocasión | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Poco a poco se iba a convertir en monólogo culé un encuentro que ya merecía ir ganando el equipo catalán. No obstante, el premio a la mejor segunda mitad del Barça juvenil no veía la recompensa del segundo tanto, y por consiguiente, romper la igualdad en el marcador. El ritmo en el segundo tiempo descendió de manera clara, y eso hizo que finalmente las tablas no pudieran romperse en el electrónico.

Tuvo la última Antonio Jesús en otro centro medido de Guillem que no acertó a rematar bien el ariete culé. Finalmente 1-1 y el Barça sigue líder del grupo B con cuatro puntos, uno más que el PSV, que se deshizo del Inter, el cuál cierra el grupo con un sólo punto. Dos mantiene el Tottenham que ha empatado los dos encuentros de la fase de grupos. La próxima jornada el conjunto de Denis Silva recibirá en el 'Mini Estadi' al Inter de Milán.

Ficha técnica

Tottenham U19: Austin; Hinds, Eyoma, Lyons-Foster, Brown (Binks, min. 90 + 1'); Bowden (White, min. 67), Oakley-Boother (Shashoua, min. 46), Maghoma (Roles, min. 90 + 1'); Markanday (Patterson, min. 71), Lloyd-Bennett y Richards.

FC Barcelona U19: Andreu Tenas; Guillem, Rojas, Comas (Sola, min. 76), José Martínez; Sanz (González, min. 59), Lucas (Antonio Jesús, min. 71), Collado; Konrad, Nils (Ansummane, min. 71) y Abel Ruiz.

Goles: 0-1, min. 24, Joan Rojas. 1-1, min. 45, Richards.

Árbitro: Amonestó a Sanz (min. 7), Bowden (min. 46) y Álex Collado (min. 68)

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Youth League del grupo B celebrado en el Tottenham Hotspur Academy Spurs Lodge de Chigwell, Essex.