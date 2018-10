Previa Rayo Vallecano vs Athletic Club: el hambre y las ganas de comer

El Athletic Club visita Vallecas para disputar un partido que, sin llegar a considerarse decisivo, puede resultar determinante en el devenir de ambos conjuntos. Sin sumar todavía los puntos de esta tercera jornada, el Rayo ocupa la penúltima posición, con tan solo 5 puntos en 8 partidos. Los leones, por su parte, no mejoran mucho la situación de sus rivales. Suman 3 puntos más y ocupan la inquietante decimoséptima posición.

El choque debió haberse disputado el sábado 1 de septiembre. No obstante, el mal estado de la infraestructura del estadio obligó a su posposición. Ahora, se disputará un miércoles laborable a las 19:00 de la tarde. De esa manera, un partido marcado en rojo por ambas aficiones -por la buena relación entre hinchadas y el ambiente festivo que se genera- se verá tristemente descafeinado.

Malas rachas

Las estadísticas previas de ambos equipos invitan a pensar que no es la mejor situación para ninguno de ellos. El Rayo Vallecano, desde que recuperase su puesto en la categoría de oro, solo ha ganado un partido. Fue como visitante, frente al Huesca. Mientras tanto, solo ha podido brindar a su fiel afición dos empates en sus cuatro partidos como local.

Pero si la racha como local de los madrileños es negativa, la de los vizcaínos como visitantes es peor. De hecho, los leones solo han obtenido 1 victoria en los 13 partidos que han disputado lejos de San Mamés a lo largo del presente año natural. Esta temporada, además, su número de partidos ganados es idéntico al de los rayistas: uno. Fue en la primera jornada, frente al Leganés. Desde entonces atesora cinco empates, dos de ellos ante Barça y Real Madrid, y dos derrotas.

Algo no funciona

Los resultados reflejan defectos en ambos equipos que, como es obvio, no se limitan a una única faceta del juego. Si bien la afición de San Mamés echa de menos el protagonismo de Aritz Aduriz, arquetipo de delantero del Athletic y goleador nato, lo cierto es que los leones han perforado la meta contraria en siete de sus ocho partidos. Sin embargo, no han conseguido dejar su puerta a cero en ninguno de ellos.

El Rayo Vallecano - Athletic Club de la temporada 2015/16 acabó con goleada vasca | Foto: Dani Mullor

A pesar de haber disfrutado de buenas actuaciones de los arqueros que han venido a suplir la salida de Kepa y los problemas con Remiro, la defensa rojiblanca ha mostrado carencias en todos sus encuentros. De hecho, aun habiéndose realizado una extraordinaria inversión de más de 50 millones de euros y contando con algunos de los centrales españoles a los que se les suponía más proyección, muchos de los goles en contra han sido producto de clamorosos fallos defensivos.

El Rayo, por su parte, es el segundo equipo más goleado de la categoría. Solo ha conseguido finalizar imbatido uno de los partidos disputados hasta el momento, su victoria ante el Huesca. Pero, además, ha recibido sendas goleadas en casa por parte de Deportivo Alavés y Sevilla.

En cuanto a su faceta ofensiva, destaca entre las filas del Rayo Vallecano el nombre de Raúl de Tomás. El canterano madridista, de 24 años, fue uno de los grandes hacedores del ascenso directo del Rayo. Anotó 24 goles a lo largo de la temporada pasada. Esta nueva temporada sigue siendo el máximo ariete del equipo, habiendo anotado 3 dianas hasta el momento.

En conclusión, el acierto ofensivo y, sobre todo, la presencia o ausencia de fallos defensivos definirán el marcador de un encuentro que se observa como una piedra de toque por parte de ambos conjuntos.

De él dependerá, para el Athletic, lograr una separación de cuatro equipos con el descenso o caer en un psicológicamente demoledor triple empate con penúltimo y antepenúltimo. Y, para el Rayo, auparse a los puestos donde se ve la luz o caer a una distancia de cuatro puntos respecto de la permanencia.

Los protagonistas

Eduardo Berizzo, técnico del Athletic, desveló en su rueda de prensa del martes los jugadores que viajarían a Madrid. La lista está integrada por 19 jugadores, uno de los cuales tendrá que ver el partido desde la grada. Fuera de esta convocatoria se quedan Unai Núñez, los centrocampistas Beñat e Iturraspe, Córdoba, Remiro, Ganea y el lesionado Iñigo Lekue. En la otra cara de la moneda, Mikel Rico volverá a contar con opciones de vestirse de corto.

Además, Berizzo ha confirmado que Herrerín se mantendrá como titular y que Aritz Aduriz saldrá de inicio al césped donde marcó un Hat-Trick hace solo 3 años. Una de las grandes dudas es la figura del centrocampista que acompañará a Dani García. El técnico ha manifestado en alguna ocasión su predilección por Unai López, gran partícipe del ascenso del Rayo en la pasada campaña. No obstante, su rendimiento está resultando discreto.

Raúl García persigue a Trashorras en el partido disputado en la campaña 2015/16 | Foto: Dani Mullor

El técnico del Rayo Vallecano, Míchel, no ha hecho pública todavía su lista de convocados. Se conocen las bajas por lesión de Medrán, Tito y el ex jugador del Athletic Gorka Elustondo. A ellas se suma la de Trejo, jugador importante para los rayistas que vio la roja en la última jornada. Además, hay dudas sobre la presencia de Kakuta, que no pudo participar en el partido del domingo contra el Getafe.

Por tanto, habrá que esperar hasta mañana para comprobar que solución aplica el técnico madrileño a las bajas en su zona ofensiva. Por lo pronto, cuenta con jugadores como Embarba, Álvaro García o Bebé.

Empate técnico en Vallecas

En cuanto a los precedentes, ambos clubes han podido medirse entre ellos en competición liguera en las anteriores 17 ocasiones en las que el equipo vallecano militó en Primera División. La primera fue en 1977, y la última hace solo 3 años. En conjunto, los leones han obtenido la victoria en 18 de los 34 partidos disputados; el Rayo lo ha hecho en 8.

El Athletic Club se clasificó en Vallecas en 2014 para disputar la Champions League | Foto: Dani Mullor

No obstante, limitando el análisis a los partidos ligueros disputados en feudo madrileño, los resultados no pueden estar más igualados. Estos 17 partidos se han repartido en 6 victorias vascas, 5 empates y 6 triunfos locales. Veremos si alguno de los clubes puede desequilibrar las tablas en un choque donde la necesidad será la protagonista.

Condiciones óptimas, mala fecha y precios caros

El partido, arbitrado por el balear Cuadra Fernández, comenzará a las 19:00. Se espera un cielo despejado, sin riesgo de precipitaciones y una temperatura de alrededor de 18ºC. El ambiente, como corresponde a estos enfrentamientos entre dos de las aficiones más hermanadas del fútbol español, será de fiesta. Al menos, toda la fiesta que pueda haber a media tarde de un miércoles laborable y con entradas que no bajan de los 30€.