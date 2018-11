Solari: "El compromiso de los jugadores es con la camiseta, con los seguidores y con ellos" 

Solari se estrenaba ayer en Melilla como entrenador del Real Madrid. Introdujo cambios en el once e hizo debutar a canteranos como Javi Sánchez y otorgó la titularidad a Vinicius Jr.

El conjunto blanco creó muchas ocasiones de peligro. Los goles blancos en la primera mitad fueron obra de Karim Benzema y Marco Asensio. Ambos jugadores se reencontraron con el gol. Odriozola asistió a Benzema y Vinicius Jr a Asensio. Redondearon la goleada Odriozola y el canterano Cristo en la segunda parte.

Tras su debut al frente del Real Madrid, Solari analizó la victoria frente al Melilla para los medios de comunicación: "No me gusta poner nota. El equipo jugó con alegría, ilusión y compromiso. El resultado es fruto de eso. No fue fácil, pero lo trabajamos y jugamos con esas características. El campo estaba pesado y ellos presionaban muy arriba”.



“Tenemos que estar contentos. El compromiso de los jugadores es con la camiseta, con los seguidores y con ellos. Estoy dentro de este grupo ahora”.

El partido de Vinicius Jr

“Ha jugado los noventa minutos, es un gran talento joven que acaba de llegar. Está viviendo en un nuevo país, adaptándose a otro fútbol y a un mundo como es el Real Madrid. Todos vemos su talento, pero el fútbol lo componen más cosas. Estoy contento por todo el equipo, que ha trabajado mucho”.

El rol de Ramos como capitán

“Ramos estuvo muy dispuesto a venir desde el principio. Es el capitán del barco y es muy importante que hoy marcara el camino. De los momentos duros se sale así. Es un equipo de campeones, que saben salir de estos momentos. Estoy contento por el carácter que han demostrado”.

El rival

“Sabíamos que iba a ser difícil porque en un escenario complicado. Vengo de la Segunda B y sé que es un torneo complicado, con muy buenos equipos y que se juega bien al fútbol. Han presionado muy bien, metido un ritmo muy alto y si están arriba en su grupo es por algo. La afición ha estado muy bien, pero el campo ha estado pesado y eso le restó calidad al juego”.