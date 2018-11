Previa Real Valladolid - SD Eibar: objetivo, la victoria

Duelo en Zorrilla por la salvación. Así se presenta el importantísimo partido que disputarán mañana el Real Valladolid y la SD Eibar en el estadio José Zorrilla a las 13.00 horas, en el partido correspondiente a las duodécima jornada de la Liga Santander. Ambos equipos llegan con la necesidad de ganar para acercarse al objetivo real, la salvación.

Será un partido importante para Mendilibar, el cual fue entrenador del conjunto pucelano hace más de 10 años y con el que se logró un ascenso inolvidable. También será un encuentro muy especial para Joan Jordan, jugador que militó en las filas blanquivioletas durante la temporada 2016/2017. Pablo Hervías volverá a pisar el césped de Zorrilla después de la gran temporada que realizó y que acabó en ascenso para el equipo de la capital castellano leonesa.

Buenas sensaciones

El Real Valladolid llega a este partido con la derrota cosechada en el Santiago Bernabéu en la última jornada, a pesar de todo viene de una buena dinámica de resultados, con 14 de los últimos 21 puntos conseguidos. Los jugadores del conjunto blanquivioleta están desplegando una versión de juego muy superior a la que se podría esperar de un recién ascendido y cuyo presupuesto es el menor de la Liga Santander.

El Real Valladolid ha cosechado siete de los últimos nueve puntos que se repartían en Zorrilla; dos victorias (2-1 vs Levante y 1-0 vs SD Huesca) y un empate (1-1 vs Español). Los de Sergio González intentarán hacer de Zorrilla un fortín, con el fin de ir sumando puntos que les acerquen a los 41 que previsiblemente marcarán el descenso esta temporada.

Con ganas de sumar

La SD Eibar llega a este partido como duodécimo clasificado, con 14 puntos, dos menos que el conjunto blanquivioleta y con una racha de diez puntos de los últimos 21. El conjunto vasco llega con un balance de 12 goles a favor y 18 en contra, habiendo obtenido una victoria, con remontada incluida, en el último partido de Liga contra el deportivo Alavés.​

Esta victoria lograda en los instantes finales del partido ante un Deportivo Alavés que venía en buena forma, es un soplo de confianza y moral para el conjunto armero, el cual tratará de sumar fuera de casa, ya que los de Mendilibar sólo han conseguido 4 puntos de 15 posibles jugando como visitantes, una victoria vs Girona (2-3) y un meritorio empate vs Atlético de Madrid (1-1).

Antecedentes

El Real Valladolid y la SD Eibar no se han enfrentado nunca en primera división, el último encuentro entre ambos conjuntos tuvo lugar en la temporada 2005/2006. Ambos equipos militaban en la 2ª división del fútbol español. Este partido acabó 0-1 para el Real Valladolid, equipo que jugaba como visitante. Al final de aquella temporada el Eibar quedó último, descendiendo a 2a división B mientras que el Real Valladolid terminó aquella campaña como décimo clasificado de la liga de plata del fútbol español.

Convocatorias

Real Valladolid: Sergio González dio a conocer esta mañana la lista de convocados para el partido. A los lesionados Ivi y Salisu se ha sumado las bajas por decisión técnica de Alberto Guitian, Luismi, Cotán, Moi y Keko. Los 18 elegidos para disputar el encuentro son: Masip y Yoel (porteros); Calero, Kiko Olivas, Nacho, Moyano, Antoñito y Joaquín (defensas); Anuar, Michel, Alcaraz, Borja, Toni, Verde y Óscar Plano (mediocentros); Duje Cop, Leo Suárez y Enes Ünal (delanteros).

SD Eibar: José Luís Mendilibar, técnico del conjunto armero, ha convocado a los siguientes jugadores: Dimitrovic, Riesgo, Bigas, Escalante, Sergio Álvarez, Marc Cardona, Pape Diop, Sergi Enrich, Peña, Paulo Oliveira, Orellana, Cote, Kike García, Hervías, Joan Jordan, Cucurella, Arbilla y Charles.​

Posibles onces