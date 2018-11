Mario Hermoso: "Es un sueño, el debut esperado"

La Selección Española, que no disputará la ansiada Final-Four tras la victoria de Inglaterra ante Croacia, derrotó a Bosnia en un duelo amistoso que se saldó con 1-0.

Una de las novedades que presentaba la convocatoria de Luis Enrique para éste enfrentamiento fue la presencia de Mario Hermoso, defensa en el Espanyol. Hermoso aseguraba ante los medios que disfrutó de su debut como internacional y que se sentía orgulloso de haber participado en la victoria de su equipo: “Es un sueño, el debut esperado al poder ganar y dejar la portería a cero, combinar en el juego, crear superioridades, que el balón llegue limpio a los jugadores de ataque que tienen gran calidad. Nos ha salido bien”.

El madrileño desveló también los consejos del técnico de La Roja, Luis Enrique, antes del debut: “Que muestre las condiciones que me han hecho tener la suerte de estar aquí, que explote mis virtudes y trabaje para corregir defectos. Así las cosas seguirán bien”.

Llorente: "Luis Enrique nos pide lo que venimos haciendo en nuestro club"

Otro de los defensas que participaron en el último enfrentamiento de La Roja, Diego Llorente, comentó también el partido ante los medios de comunicación. El jugador de la Real Sociedad afirmó que "en la primera parte hemos tenido ocasiones claras que desafortunadamente no hemos podido materializar. En la segunda han cedido un poco de espacio y nos hemos sentido más cómodos".

Llorente también quiso hablar sobre sus sensaciones en el partido y el hecho de haber compartido línea defensiva con el debutante Mario Hermoso: "Me he encontrado muy bien, muy cómodo pese a que no había jugado con Mario todavía, nos hemos compenetrado bien, hemos estado sólidos atrás, ha faltado puntería arriba pero hemos hecho ocasiones y en líneas generales ha estado bien".

Asimismo, el defensa comentó el sistema de Luis Enrique, afirmando que "nos pide lo que venimos haciendo en nuestro club, lo que nos ha llevado aquí, seguir la línea y la filosofía de la selección, en nuestro caso sacarla desde atrás siempre que sea posible es una identidad de la selección española y rasgos como esos hay que seguir entrenándolos".

Fornals: "Los nuevos nos hemos encontrado muy a gusto"

El centrocampista del Villarreal, Pablo Fornals, se mostró satisfecho por los minutos con La Roja: "Es muy fácil jugar con estos jugadores con la predisposición que tienen todos en el momento en que hemos llegado los nuevos, tanto Brais, como Mario, como Diego, como yo. Hemos estado muy a gusto, te hacen sentir como uno más, se ha visto reflejado en el campo que nos hemos encontrado muy a gusto todos los nuevos".

El castellonense no ocultó su alegría por el gol del debutante Brais Méndez, afirmando que "estamos muy contentos todos por él, ha habido abrazos, ha entrado muy bien. Ha salido a hacer lo que le había pedido el míster y ha tenido la recompensa del gol que nos da la victoria”.

Asimismo, Fornals mostró sus impresiones tras el duelo que enfrentaba a Inglaterra y Croacia, que dejaba a España fuera de la Final-Four: "Te quedas un poco dolido aunque sea un torneo nuevo. A todos nos gusta ganar y más si es dejando el nombre del país lo más alto posible, pero cuando no depende de ti mismo no puedes esperar nada de los demás. Ahora a afrontar la fase de clasificación al europeo, que es lo importante, y lo que a día de hoy tiene más repercusión para todos".