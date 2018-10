¿Morales a 'La Roja'? Las razones del 'comandante' para ir convocado

Al igual que la vida, el fútbol da muchas vueltas y, a veces, la mejor etapa de un jugador llega cuando más cerca ve su final. Pero si la veteranía es una virtud, más lo es aún alcanzar un nivel pletórico superados ya los treinta años. José Luis Morales está ahora mismo en ese momento de plenitud deportiva y puede incluso soñar con vestir la camiseta de España.

Razones no le faltan al extremo izquierdo y capitán del Levante UD, después de dejar goles como el que le marcó al Betis en la Jornada 1 de Liga Santander. Su jugada al más puro estilo Maradona o Messi ya ha quedado para los anales de la liga española. Pero 'el comandante' tiene más repertorio para largo de continuar así de bien.

Sus características de velocista recuerdan al mismísimo Gareth Bale, salvando las distancias. Es un hombre de espacios, rápido y fulminante al contragolpe. Sin embargo, también tiene buen trato de balón, sabe manejar los tiempos en términos ofensivos o posee una definición de categoría. Esas cualidades podrían venir muy bien a Luis Enrique en su plantilla nacional.

Morales, una pieza siempre beneficiosa en un equipo

El pasado curso finalizó su año más goleador con 12 tantos y 10 asistencias como granota, sobre todo en unas cinco últimas jornadas de escándalo para él. Cuatro dianas más otros tres pases de gol fue su balance liguero en ese periodo, que sirvió para una salvación fabulosa del conjunto levantino de 'SúperLópez'.

A pesar de su gran final de temporada, no tuvo hueco ni estuvo en las listas previas de Lopetegui ante la enorme competitividad. No obstante y teniendo en cuenta que el nuevo seleccionador hará varios cambios, ¿por qué no puede estar José Luis Morales entre ellos?

Morales en el partido contra el Betis, donde anotó doblete I Foto: Liga Santander

Con 31 años, el veloz extremo aportaría un complemento útil para la Selección Española en esos partidos donde sea necesario aprovechar los espacios o usar más las bandas. Un futbolista tipo Jesús Navas en sus tiempos con la época dorada de 'La Roja'. Un futbolista veterano pero no por ello menos apto.

Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena y en este caso, o como ya sucedió con Aduriz, por ejemplo, 'el comandante' Morales tiene unas positivas aportaciones para darle a España. No sería titular, pero sí una baza interesante desde el segundo plano. Al igual que los vinos, algunos jugadores mejoran con los años.