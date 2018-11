Pacheta: "Creo que vamos a ganar el domingo"

Simpático y amable como siempre. Así salía el técnico franjiverde a rueda de prensa. Muchos fueron los temas de los que se hablaron: valoración del equipo en este primer tramo de liga, cómo se encuentra el equipo, mercado invernal y el partido frente al Albacete del domingo.

Albacete y partido bonito

Pacheta quiso elogiar tanto al rival como a su entrenador. Llegan en un momento muy bueno y es un equipo que juega fácil. Lo comparó con el Alcorcón, quien está también en un momento de forma y confianza increíble: “Será un partido bonito, porque es un equipo que viene de jugar bien. El Albacete está haciendo buenos números y tiene buenos futbolistas. Hace fácil el fútbol y está con confianza, como el Alcorcón. Ambos se salvaron en la última jornada la temporada pasada”. Además quiso añadir que el equipo se encuentra muy bien, ha olvidado la última derrota y se centran ya en conseguir los tres puntos ante su afición: “Las sensaciones son buenas. Hemos vuelto a recuperarnos del último golpe. El partido contra el Alcorcón hace daño por cómo llega la derrota. El equipo llega dolido tras un resultado terrible, que te indigna y te irrita. Pero llegamos muy bien. Debo seguir siendo coherente y homogéneo para que el jugador crea en ti. No hay mucha diferencia a la hora de trabajar durante la semana. Creo que vamos a ganar el domingo. El equipo está bien”.

Fuente: La Liga

Posibles cambios en el once

También fue preguntado por las posibles novedades que puede incluir tras recuperar a Sory Kaba y Gonzalo Verdú, pero no quiso adelantar nada: “No tengo claro cuál va a ser el once, porque tenemos dos o tres variantes que no están claras. Recuperamos a Gonzalo Verdú y Sory Kaba, que son jugadores muy importantes. Gonzalo es indiscutible y Sory es muy bueno. Pero no me pueden acusar de mis interpretaciones. Estoy poniendo en valor. Vamos manejando todos los detalles para la toma de decisiones”.

Salvación y trabajar juntos

El técnico ilicitano volvió a recordar que no duda de que el equipo se salvará, conseguirá el objetivo y el año que viene ser mejores, pero, a la vez, sólo se centra en el Albacete y nada más: “No tengas ninguna duda de que este equipo se va a salvar y será mucho mejor la temporada que viene. Habrá más dinero y los jugadores tienen 40 partidos en Segunda. Tendrán más experiencia y no voy a tener que pagar el tener que ir ‘educando’ a los jugadores para la adaptación a la categoría. El fútbol profesional es muchísimo más exigente. Cuando tienes un equipo ‘novato’, debes ir pagando peajes que no tendrás el año que viene. Por eso esta temporada es tan importante mantenerse. Podríamos estar más capacitados para estar más arriba, pero también puedes caer abajo. Pero sólo pienso en ganar al Albacete, que ha cogido premio y mucha confianza”.