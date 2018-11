No hubo manera

Existen las leyendas de las noches mágicas. Partidos en los que sale todo lo que se intente y la afición sale del estadio con una sonrisa de oreja a oreja. Pasó frente al Málaga. En esta ocasión, ha sido todo lo contrario.

Hablarán los místicos y los ignorantes de cuando los astros se alinean para que algo suceda. Asuntos paranormales o no, en la última noche en el Martínez Valero la gente se marchó del estadio pensando que chutando 20 veces más, poniendo 50 centros o haciendo 62 triangulaciones, el Elche no iba a marcar gol. La mala suerte se cebó con el equipo, que a pesar de jugar contra diez media parte y unos minutos, de intentarlo de todas las maneras posibles, no se pudo definir correctamente ninguna de las ocasiones.

Cambios en los onces

Tanto Pacheta como Ramis hicieron sustituciones en sus respectivos equipos titulares.

En el primero, se vieron los cambios que ya eran más que previsibles tras la infructuosa visita a Alcorcón. Manu fue relegado al banquillo ante la recuperación de Gonzalo Verdú, sancionado la pasada jornada, por lo que Juan Cruz volvió al lateral izquierdo. En el medio, se eliminó el intento de doble pivote para volver a un solo "5" con Manuel Sánchez por delante de los centrales. Xavi Torres dejó su puesto a Javi Flores, y el extremo Alexander fue sustituido por Josan. Arriba, Sory Kaba lideró en punta en detrimento de Benja.

En los visitantes, por su parte, fueron más por obligación que por algún reajuste técnico. La expulsión de Bela introdujo en el once al "toro" Acuña en la banda derecha, tirando a Susaeta hacia la izquierda. Justamente, estos dos fueron los protagonistas del único gol.

90 locos minutos

Antes de comenzar, ya se notaban los aires de partido grande. La afición manchega llenó prácticamente el anillo fondo norte del Martínez Valero, y sus cánticos se oyeron durante todo el encuentro. Su gente, unida y volcada, ayudó más de lo que uno se piensa al equipo a aguantar el resultado.

Con el pitido inicial, ambos equipos comenzaron a mostrar sus armas ofensivas. El Elche empezó poniendo el juego e intentó llegar varias veces en los primeros minutos, sin llegar a intimidar a Tomeu Nadal.

A los 16 minutos, llegó una de las jugadas determinantes del partido. Un centro desde la parte izquierda de Susaeta botó en el área y Acuña la intentó rematar con el brazo al ver que no llegaba. Esto despistó a Jose Juan, que no la atrapó y acabó dentro. Gol polémico que fue bastante protestado por los jugadores del Elche, pero que finalmente subió al marcador.

Con ambición de reaccionar, el Elche volvió a coger el mando del partido. Los ataques por bandas eran constantes, a través de precisamente dos ex jugadores del Albacete como Iván y Josan. Mediante centros llegaron las oportunidades claras. Sory remató al palo un córner, Tomeu sacó una volea de Iván tras un rechace y Manuel Sánchez golpeó al palo en una "carambola" de jugada.

Antes del descanso llegó la otra jugada determinante del partido. Partía Josan hacia dentro desde banda izquierda cuando Zozulya le hace una entrada bastante fuerte por detrás. No se lo pensó Milla Alvendiz, roja directa.

Los segundos 45 minutos fueron desesperantes para la afición ilicitana. Centro tras centro, veían que el tiempo se iba agotando y la bolita no quería entrar. No tardó en reaccionar Pacheta, que introdujo a Nino prácticamente al comenzar la segunda parte. Más tarde, saldrían Benja y Chuca, cambios de vertiente ofensiva, sin resultado.

Los de Ramis renunciaron completamente al balón. Salieron Malsa y Ortuño al campo por Acuña (lesionado) y Febas, respectivamente. Ambos cuajaron un gran partido, a destacar el enorme trabajo del ex del Cádiz de espaldas a la portería rival.

Al final, un disparo de Iván que sacó Tomeu, un remate de Nino que se marchó fuera y un pase de la muerte de Benja que no llegó a Sory fueron las últimas del Elche, que se volcó sin conseguir el premio merecido. Hubo polémica tras un choque de Neyder con Mathias en el área ilicitana tras una contra, en la que el colegiado no señaló nada.

Victoria importantísima de un Albacete que se mantiene en los puestos de arriba. En playoffs, a tres puntos del ascenso directo, la afición sigue soñando con estar peleando al final de la temporada con subir a la máxima categoría del fútbol español. Por su parte, los de Pacheta deberán seguir remando si quieren mantener la categoría.