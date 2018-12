Previa Rayo Vallecano - CD Leganés: la esencia de la Copa

Hasta Vallecas llega la esencia de la Copa. La competición del KO por excelencia entra en escena en un escenario al alza para ambos conjuntos. Tanto el Rayo como el Leganés vienen de vencer en Liga a Eibar y Valladolid, respectivamente y llegan con la moral por las nubes. En una eliminatoria abierta, en donde cualquier cosa puede pasar, el que esté más habilidoso y consiga romper el muro que plantara cada esquema, se llevará la eliminatoria y pasará de ronda. Todo por decidir.

Incógnita 'rayista' para la Copa

Al Rayo Vallecano le entran ahora las dudas para esta competición. Si no se hubiese dado el resultado que se dio frente al Eibar, este encuentro podría servir como bálsamo para el equipo y una buena manera de reencontrarse con su afición. Ahora, el conjunto de Vallecas tiene que decidir que hacer con esta competición. Si ir a por todas, o afianzarse verdaderamente en Liga y seguir en esa dinámica positiva obtenida frente al Eibar y salir de los puestos de descenso.

Para el choque frente al conjunto 'pepinero', Míchel tendrá ciertas bajas. Lesionados están los delanteros Javi Guerra, Gael Kakouta, Lass Bangoura, y el centrocampista Gorka Elustondo. Quien sí que podrá estar se trata del peruano Luis Advíncula. Vuelve de sanción y está por ver si juega él en la zaga, o es Tito quien ocupe su posición. Se prevén rotaciones en el Rayo.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebrando su gol frente al Eibar | Foto: LaLiga Santander

El estido asentado de Pellegrino, a prueba

Parece ser que al final el Leganés ha encontrado de una vez por todas su estilo de juego predeterminado. Es el que está formado por tres centrales, dos carrileros a todo gas, una pareja de centrocampistas seguros, acompañados de un jugador hábil que se mueva entre líneas, y de dos hombres de ataque con mucho peso en el gol del equipo. No se sabe aún si será el esquema que utilice Pellegrino contra el Rayo, o prefiera cambiarlo ya que la mayoría de sus jugadores no están del todo mimetizados con ello.

Para el encuentro, Mauricio no podrá contar con Szymanowski, Recio, Santos y Ezequiel. Arnáiz es duda, además de haber ciertos titulares contra el Valladolid que tendrán descanso para cuidarse alguna leve sobrecarga. Es la oportunidad de El Zhar para demostrar que tiene nivel para volver al once titular, además de poder ver a los menos habituales como es el caso de Rolan, Vesga, Sabin, etc. Pellegrino también confirmó que en la portería, el titular en Vallecas será Lunin.

El Leganés celebrando uno de sus goles en Zorrilla | Foto: LaLiga Santander

El partido de ida fue de infarto

Precioso fue el partido de ida que disputaron tanto Leganés como Rayo Vallecano. En una noche fría y lluviosa, ambos equipos dieron una lección de la importancia de la Copa y de lo que significa ir también a por esta competición. El Rayo se mostró punzante y marcó dos ocasiones claras que tuvo. Álvaro García y Alex Alegría pusieron el 0-2 en el marcador a los veinte minutos de parido.

A raíz de ese momento el Leganés se rehizo y tuvo más balón y más posesión. A los diez minutos empató En Nesyri, y el propio delantero marroquí se encargó de empatar la contienda a falta de veinte minutos para el final del encuentro. A punto estuvo Siovas de remontar el partido, pero su potente disparo desde fuera del área se encontró con el travesaño.

Siovas avanzando con el esférico frente a la oposición de un defensor rival | Foto: LaLiga Santander

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Alberto, Tito, Dorado, Abdoulaye, Akieme, Bebé, Medrán, Imbula, Álvaro García, Pozo y Alex Alegría.

CD Leganés: Lunin, Juanfran, Tarín, Bustinza, Raúl García, Gumbau, Eraso, Ojeda, El Zhar, Rolan y Sabin.