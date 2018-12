Condenados al empate

El destino quiso que se firmaran tablas. Anoche en el Martínez Valero tanto Elche como Sporting tuvieron la oportunidad de llevarse los 3 puntos, pero parecía que ninguno quería marcar.

Transformar goles es tarea de los delanteros. Son los que normalmente se llevan los focos y no fue porque no lo intentaron, tanto Djurdjevic por una parte como Sory y Benja por la otra. Se puede hablar de que no tuvieron el día, pero también es menester comentar la actuación de los porteros. Cuando los balones no entran, puede ser que un guardián bajo los palos sea el responsable. Así lo fue en esta ocasión. Mariño y Francis fueron los mejores del partido, con intervenciones de mérito que hicieron que el marcador rival se quedara a 0.

Cambios en los onces

Tanto Pacheta como Jose Alberto realizaron cambios en sus equipos titulares respecto a los de la anterior jornada.

En el equipo local, la recuperación de Francis hizo que Pacheta apostara por él en detrimento de Jose Juan, que había cumplido en los últimos 4 partidos. Y le salió muy bien la jugada. En defensa, la lesión del murciano Tekio colocó como titular en el carrilero derecho a Alexander Gonzalez.

Se quedó en la grada Gonzalo Villar, que arrastraba molestias, lo que permitió al capitán Nino volver al once. Por lo demás, mismo integrantes que en Córdoba.

En el Sporting, hubieron cambios en la sala de máquinas. Cofie dejó su puesto a Cristian Salvador y Nacho Méndez entró en el once en detrimento de Robin Lod.

Dominio sportinguista

A pesar de jugar fuera, fueron los gijoneses los que tomaron la iniciativa del encuentro. Comenzaron mejor plantados, pero fue el Elche el que tuvo la primera ocasión clara. Tras un centro de Nino en la parte derecha del área, el balón llega a Sory un pelín escorado, que no logra conectar con precisión el remate de cabeza y se le marcha por encima de la portería.

Unos minutos después comenzarían las ocasiones visitantes, y con ello, la gran actuación de Francis Uzoho. El nigeriano acabó desquiciando al ataque sportinguista, que no lograba anotar a pesar de tener grandes oportunidades. En la primera mitad, dos a destacar. En primer lugar, un disparo de Carmona tras una gran carrera que logra desvíar Francis en un gran estirada a media altura. La segunda, aún más difícil, en la que Traver logra conectar con Nacho Méndez en la frontal y este manda un disparo raso muy ajustado. Un pase a la red, prácticamente. Pero no iba a ser, porque el guardameta africano sacó una mano formidable. Héroe ilicitano.

El resto de la primera mitad fue una batalla constante en el centro del campo. Ambos equipos luchaban por hacerse con la medular para generar ocasiones sin suerte. Antes del descanso, una última ocasión ilicitana. Una falta lejana ejecutada de maravilla por Borja Martínez, que provocó un gran efecto en la pelota obligando a intervenir a Diego Mariño.

Sin éxito

Después del descanso, volvería a coger el Sporting el balón, y de ahí la primera ocasión de la segunda mitad. A los 10 minutos, en un saque de esquina en la parte izquierda, despeja sin mucha fuerza de puños el guardameta local, y tras una serie de rebotes el balón llega en el área pequeña a la cabeza de Cristian Salvador. No pudo ser esta vez tampoco. Un inspiradísimo Uzoho logra hacer un paradón de reflejos, y el rechace se va por encima de la portería.

El Elche pondría la réplica poco después. Tras un robo de Nino en campo rival, le cede el balón a Benja, que había entrado en el descanso por un Sory un tanto desaparecido. El punta catalán logra sacar un disparo fuerte cruzado, pero Mariño logra sacar un pie muy bueno.

Después de probarse ambos equipos, llegarían las penas máximas. La primera a favor de los visitantes, cuando Blackman cae en el área local tras recortar a Neyder, y él mismo decide coger el balón para tirarlo. Su disparo no es bueno y el balón se marcha fuera, a la derecha de un Francis que había adivinado el lanzamiento.

Poco después, el penalti local. Tras un pase filtrado de Nino a Iván Sánchez, el andaluz es golpeado por Cordero, que se lleva la amarilla. Decidió tirarlo Benja, pero sigue sin estrenarse en la categoría de plata, al mandarlo al poste. El rechace le llegó a Javi Flores, cuyo remate sacó Mariño.

1 punto para cada equipo en el Martínez Valero con el que ambos se van insatisfechos por las ocasiones malogradas. El Sporting corta su racha ganadora en liga y se coloca duodécimo, a 7 puntos del playoff. Por su parte, los de Pacheta continúan un puesto por encima del descenso, a 1 punto de la zona roja. La semana que viene tendrán una final ante un rival directo como el Rayo Majadahonda fuera de casa, que actualmente está con los mismos puntos que los ilicitanos.