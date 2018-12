¿Castigo o lección?

Sin ningún tipo de duda, la suplencia de Sory Kaba el pasado domingo en el Cerro del Espino sorprendió a todos los aficionados, o a casi todos. Haciendo memoria, el guineano ya fue sustituido en el descanso del encuentro en casa ante el Sporting, y si aún se retrocede más en el pasado, también fue sustituido en el Nuevo Arcángel en los últimos minutos del partido.

¿Ha perdido la confianza de Pacheta?

Se habla de castigo, de falta de confianza debido a su bajo rendimiento estos últimos partidos en La Liga 1|2|3, y es que es coherente decir que el nivel de Sory es peor que el del inicio de temporada, donde solo ha marcado un gol (R.Majadahonda 1-3 Elche CF) en seis duelos, una estadística a la que no tiene acostumbrados el punta del club ilicitano. El jugador es joven, 23 años, primer año en segunda división española, que se dice pronto. Además, ha sido convocado por su selección y jugado minutos en prácticamente todos los encuentros disputados, lo que supone una carga de kilómetros recorridos a su espalda y que pesan en la competición liguera. En otras palabras, el guineano se está formando como profesional en el equipo franjiverde, y como todos los que acaban en lo más alto de la élite, debe trabajar como ninguno y currarse su puesto en el once inicial. Es cuestión de opiniones, pero Pacheta está forjando poco a poco su figura, y para ello le ha dado ese pequeño "susto" en forma de lección futbolística renegándolo al banquillo hasta el minuto 67', y que por casualidad o destino, resolvió los problemas del equipo que estaba sufriendo la embestida de los majariegos marcando el tanto de la tranquilidad en el 94' tras una finta al portero poniéndola en la mismísima escuadra.

Benja, el “Celestino”

Si hay un tercer nombre haciendo de intermediario en esta situación es el '9' del equipo, Benja, el sustituto del '18' estos dos últimos partidos en los que ha saltado la polémica. Jugó toda la segunda parte ante el Sporting, y es cierto que luchó como el que más bajando balones y presionando arriba, pero la afición no saldría muy contenta con él debido al penalti fallado en el 78' y un mano a mano que paró Mariño. En Madrid comenzó el catalán como titular, en una primera parte en la que el punta no supo aprovechar los espacios que dejaba la zaga del Rayo Majadahonda para recibir de cara con sus interiores, viéndose estos perjudicados en el ataque del equipo. Pero en la segunda parte cierto que es que se le vio muy activo consiguiendo provocar el gol en propia puerta de Luso. En términos generales, se puede decir que ha cumplido dentro del campo, sin echar mucho en falta al guineano. Se verá si este sábado a las 20:00 horas vuelve Sory a la titularidad o Pacheta vuelve a apostar por el de Terrassa en el once inicial.

Gonzalo Villar, situaciones similares

El caso del murciano es parecido, un chico con un potencial descomunal que, dicho por Pacheta, jugará dentro de poco en primera división. Con 20 añitos, recién llegado de la cantera ché, hizo una gran pretemporada dejando brotes verdes de su calidad técnica y aportando goles. Comenzó de titular la temporada, pero esas primeras impresiones parecían marchitarse partido a partido, probablemente por la desconfianza en sí mismo y el respeto que impone la Segunda División a esa edad. ¿Qué hizo el técnico? Mandarlo al banquillo en el buen sentido de la expresión, dándole minutos como recambio y recuperar esa confianza en los entrenamientos. A día de hoy se sigue recuperando de esas molestias que arrastra, pero ha vuelto a la titularidad y haciendo florecer de nuevo esa calidad, esta vez por el terreno de juego del Martínez Valero.