Previa Elche CF – UD Almería: despedir el año con buen sabor de boca

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto ilicitano llega en un buen momento. La última victoria fuera de casa frente al Rayo Majadahonda subió la moral, como no podía ser de otra forma, de los pupilos de Pacheta. Necesitaban sumar puntos después de no haberlos conseguido en casa, en el Martínez Valero, y más cuando no habían ganado aún a domicilio. Ese triunfo puede dar un plus más a los franjiverdes, que se ven con confianza, ilusión y cada vez más cerca del objetivo de la permanencia. En el último partido aprovechó las oportunidades que tuvo, una de las cosas que les está faltando esta temporada, no materializar las claras ocasiones que genera. Tras esos puntos en Elche (empate ante el Sporing de Gijón 0-0) y fuera (empate frente al Córdoba 1-1), en el último duelo se pudo ver a un equipo en el puesto 15 en la clasificación de la Liga. Veinte son los puntos que tienen, empatados con los majariegos y el Lugo, solo tres por encima del descenso. Lo que indica que el partido frente al Almería es muy importante, ya no solo por ganar y seguir mirando hacia arriba, sino por ser el último del año y poder despedirlo ante la afición, no hay mejor regalo de navidad que ese.

El Almería, por el otro lado, se encuentra un poco más arriba, en el puesto 11 en la clasificación con 24 puntos, cuatro por encima de los ilicitanos. Los almerienses llegan también en un buen estado de forma, quieren despedir el año con buenas sensaciones y hacerlo fuera de casa sería un extra de motivación para el club y los aficionados. Buscan una nueva victoria lejos de su campo como en la última ocasión frente al Real Oviedo (1-2). Llevan cuatro empates en los últimos cinco partidos y su última derrota fue ante el Rayo Majadahonda el 11 de noviembre.

Actualidad

En los últimos días se ha podido saber que el Elche reforzará su defensa con la cesión del central aragonés Dani Calvo. Llegará en calidad de préstamo, aunque el conjunto franjiverde tendrá la opción de compra si consigue salvarse u quedarse en la categoría. También se ha conocido, tras el comunicado emitido por el club, que Borja Martínez estará de baja entre tres y cuatro meses. El extremo alicantino fue operado el pasado miércoles de su lesión en su rodilla izquierda por el doctor Pedro Luis Ripoll. El que hasta ahora estaba siendo una pieza fundamental para Pacheta, estará entre 12 y 16 semanas fuera de los terrenos de juego, aunque todo dependerá de su evolución. El técnico podrá contar con el alicantino para el último tercio de Liga.

Pacheta en rueda de prensa

Mucho se ha hablado estos últimos días sobre si el técnico del conjunto franjiverde renovará o no. Pacheta no quiso entrar en el tema y dejó claro que hay que poner el foco de atención en el partido ante el Almería, y nada más. El equipo, dice el entrenador ilicitano, llega cargado de ilusión: “Llegamos con mucha ilusión. Las victorias siempre suavizan y son balsámicas. La de Majadahonda (1-3) nos da tranquilidad e ilusión. Llevamos toda la semana con buenos entrenamientos. Hemos tenido que bajar un poco el pistón porque cuando llegan a navidades los equipos llegan un poco justos. Tenemos que ir manejando los esfuerzos. Seguimos evolucionando mucho.”

Fuente: La Liga

Habló también sobre la importante baja de Borja Martínez y de su planteamiento que utilizará: “No ha sido tan grave como esperábamos, pero tampoco tan poco. Se ha quedado en medio. Estoy contento. Generalmente, cuando un jugador entra al quirófano son más disgustos que alegrías. Lo normal es que se vaya encontrando bien cuando empiece la recuperación. Va a intentar jugar a ganar al Almería. Dominamos dos sistemas bastante bien. No es fácil. Con jugadores que pueden jugar en varias posiciones. ¿Vamos a depender del rival? En algunos momentos sí. Sobre todo de cómo ajustamos las marcas y la presión. Si va como prevemos, seguiremos en esa posición. Si no, tenemos la posibilidad de cambiar. Ajustamos en Majadahonda, que nos sorprendió, y salió bien. Intentamos buscar un equilibrio claro y ser uno más en defensa" finalizó.

Posibles onces