Xavi Bartolo: "La grandeza del fútbol a veces tiene estas cosas"

Bartolo quiso romper el hielo

El técnico del CF Reus modificó por voluntad propia la estructura estándar de las ruedas de prensa y optó por pronunciarse antes que los periodistas presentes le preguntaran. Empezó agradeciendo a la afición del Málaga el recibimiento y el apoyo recibido durante la contienda y quiso remarcar el detalle de la hinchada local con sus pupilos.

No obstante, Bartolo puso el foco en el espiral descompositivo que arrastra al CF Reus hacia el abismo e hizo hincapié en la irrespirable semana que se ha vivido en el seno del club cargando contra la AFE: "Para el cuerpo técnico ha sido imposible preparar el partido. Si alguien pretendía que se suspendiera que repase nuestra trayectoria desde el partido en Las Palmas y que se suspenda desde la primera jornada. Entonces ya estábamos en estas condiciones".

Para finalizar el monólogo inicial el técnico calificó de "colmo de todos los colmos" la visita del vicepresidente de la AFE a los jugadores en el hotel de concentración durante la mañana del domingo. "No tiene ningún sentido reunirse hoy con los futbolistas sin la absoluta certeza que el partido será suspendido. Es algo que no había visto en la vida y que no entiendo por ningún sitio", sentenció Bartolo.

Un resultado aparentemente inexplicable

El técnico del CF Reus detalló las sensaciones que se habían vivido en el vestuario en los prolegómenos del encuentro: "La previa del partido ha sido tristísima. Estaba asustado y tenía miedo de que la cosa acabara muy mal esta noche".

No obstante, los astros se alinearon y todos los factores se pusieron "muy de cara" para el equipo visitante. La gran mayoría del vestuario reusense "se conjuró para sacar el partido adelante" y consiguió llevarse los tres puntos de un campo complicadísimo y de una forma aparentemente inexplicable.

Bartolo compareció ante los medios de forma transparente y mostrando su parecer de forma nítida y diáfana. No hizo una excepción al ser preguntado por la substitución de Miguel Linares al descanso. "No me ha gustado la tarjeta amarilla que le han sacado y que le impide jugar ante el Numancia", señaló el técnico suscitando que la buscó de forma premeditada.

La mejor victoria en el peor momento

La gesta reusense en Málaga ha despertado halagos generalizados entre los aficionados al fútbol dadas las circunstancias que envuelven el conjunto del Baix Camp desde hace varios meses. "La grandeza del fútbol a veces tiene estas cosas. Vienes a un campo complicado ante un gran equipo y consigues la mejor victoria de la temporada", aseveró el técnico.

Un triunfo de este calibre toma aún más relevancia teniendo en cuenta la situación anímica de los activos restantes de la primera plantilla del CF Reus. "No había ganas de jugar el partido. Tenía miedo y hemos acabado ganando pero en el vestuario no he visto alegría por la victoria", lamentó Bartolo.

El técnico también pidió que la AFE "se pusiera en el lugar del cuerpo técnico", recalcando que tampoco ha recibido las nóminas correspondientes y que tener que luchar contra "la imposibilidad de preparar la semana de trabajo" y tener que "convencer a los jugadores para venir a jugar el partido" son dos obstáculos que se aúnan al resto de circunstancias adversas.

Un margen cada vez más estrecho

Ante una nueva fecha límite y siendo barajada la posibilidad de que David Querol y Jesús Olmo causen baja si Oliver no liquida sus deudas con ellos Bartoló recalcó que la situación actual tiene un recorrido muy corto y que estas dos posibles pérdidas serían el dardo de muerte del proyecto. "El recorrido es muy corto si no viene alguien y lo soluciona. Hay que vivir la previa del partido para entender que esto no tiene mucho más margen de maniobra", afirmó Bartolo.

El técnico plasmó su voluntad de remar hasta que el navío se hunda totalmente: "Yo voy a trabajar hasta el último día, hasta que no haya más que hacer". "No obstante, hay muchos intereses externos que están empujando para que los jugadores no vayan por el mismo camino", lamentó Bartolo resaltando una vez más su indignación ante el papel de la Asociación de Futbolistas.