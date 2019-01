Odriozola: " Somos el Madrid y no podemos poner excusas de nada"

El Bernabéu volvió a recibir una alegría en su estadio, después de mucho tiempo. Al Real Madrid le costó carburar ,pero a partir del gol de Ramos, de penalti todo fluyó. Lucas Vázquez hizo el segundo tras una asistencia de Vinicius Jr. El brasileño firmó un gran partido y le puso el broche de oro con un golazo de volea. El conjunto blanco encamina la eliminatoria de Copa del Rey ante el Leganés.

Tras el encuentro Odriozola, Reguilón, Cristo y Brahim analizaron la victoria ante los medios de comunicación.

Odriozola

El lateral madridista dio muestras de satisfacción tras la victoria: “Estamos muy contentos por haber conseguido encarrilar la eliminatoria y tener buenas sensaciones. Estamos muy satisfechos y los primeros que queremos que la cosa vaya bien somos nosotros. Tenemos que estar unidos afición y jugadores, estamos en enero, queda toda la temporada y vamos a ir a por todas”. También hizo referencia al partido de su compañero, Vinicius Jr: “Es un crack tanto dentro como fuera del campo, es un fenómeno. Tiene una calidad inmensa y lo que se le pide es que trabaje y lo está haciendo muy bien. Estamos muy contentos con él”.

Protagonista en el penalti

“Hago un dribling en el área, me pegan por detrás y a la velocidad que voy caigo al suelo. Claro que es penalti. Antes ha habido una jugada parecida en la que no toca balón, me da a mí y también podía haber pitado penalti. Se habla muchos de los árbitros, pero no hay ningún árbitro que quiera fastidiar a un equipo u otro", afirmó.

El Madrid y el arbitraje

"Somos el Madrid y no podemos poner excusas de nada. Solo podemos trabajar y darle la vuelta a la situación. Esta institución si algo me ha enseñado es que no puede haber excusas. El otro día todo el mundo sabe que fue penalti y no se pitó. A mí no me gustar pensar en estas cosas, el Madrid está por encima de árbitros y excusas. Ahora a trabajar para dar la vuelta a la situación”, dijo.

Reguilón: “El público apoya y nos da moral y eso es muy bonito"

El canterano blanco hizo hincapié en la necesidad del acierto de cara al gol: "Hoy se ha visto un ambiente muy bueno y es lo que queremos todos. El problema es que en otros partidos no hemos metido gol y en este sí. El acierto o la puntería es lo que define muchos partidos". También dio su punto de vista sobre el penalti: "A mí también me ha parecido penalti, pero vamos a dejar ya a los árbitros y a mirar hacia delante. El siguiente partido es contra el Betis y es muy importante”.

El papel de los jóvenes

“No es una pregunta para mí. Los que salgamos tenemos que aportar lo máximo posible y a partir de ahí y de los resultados, que el míster decida. Vinicius trabaja día a día, es muy humilde y esperamos que esté con nosotros muchísimo tiempo”, afirmó.

Cristo: “Ha sido un día ilusionante"

Otro canterano feliz en anoche: "Ha sido un día ilusionante, es un reto que todo futbolista querría cumplir. Estoy muy agradecido con los jugadores y el entrenador. Está siendo bastante buena la temporada, participando con el primer equipo y estando en su rutina para poder aprender de ellos y sumar todo lo que pueda".

Su debut en el Bernabéu

"Me voy con buenas sensaciones porque debuté en el Bernabéu con un 3-0 y supimos llevar el partido donde queríamos”, dijo.

Brahim: "Un día inolvidable y único"

Otro jugador que ayer dio sus impresiones tras el pitido final, fue el debutante blanco, Brahim Díaz. El recién llegado saltó al campo en el minuto 78. Tras el encuentro se mostró radiante: "Esto es grandísimo. Un día inolvidable y único. Debutar en este estadio y con esta afición es un sueño desde niño. Ganar hace que el sueño haya sido mayor, pero me tomo todo con tranquilidad. Tengo que dejarme la piel en el campo porque este club y esta afición se lo merecen. Voy a enmarcar la camiseta del debut y colgarla en mi cuarto".

El capitán,Ramos le dio un consejo: "Sergio Ramos me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que siga así. Que todo llega y que voy a tener muchos minutos. Es un jugador top y jugar con él es para disfrutar del momento y de este sueño".