Zidane: "El precio de Mbappé lo marcan los clubes"

Naturalidad, del latín naturalis. Cualidad del natural, espontáneo o sencillo en la manera de ser o comportarse. No existe palabra en nuestro riquísimo diccionario que describa mejor la personalidad de Zinedine Zidane. El entrenador del Real Madrid llegaba este sábado a la sala de prensa de Valdebebas con la campechanía de siempre. Esa que le ha convertido en todo un icono del club y con la que logró configurar uno de los vestuarios más exitosos en la historia del fútbol. La misma con la que dimitió tras ganar la tercera Champions consecutiva y con la que regresó diez meses después para hacerse cargo de un equipo abatido.

El motivo de encuentro no podía ser otro que la conferencia de prensa previa al partido ante el Huesca. Los blancos se medirán ante el colista de la Liga el próximo domingo en el Santiago Bernabéu con algunas bajas sustanciales. El técnico del Real Madrid tendrá a su disposición a todos los futbolistas a excepción de Vinicius, Carvajal y Thibaut Courtois. Será una tarde de fútbol dónde se presume que, al igual que en el partido ante el Celta, jugadores como Isco y Marcelo podrían recuperar la titularidad.

Declaraciones

El parón de Selecciones no ha interrumpido el trabajo del equipo estas semanas para preparar el partido ante el Huesca. Zidane afronta su segundo partido al mando del Real Madrid con unas sensaciones muy positivas: "Las sensaciones son muy buenas. Llevamos poco tiempo juntos por las Selecciones pero hemos hecho dos semanas con una intensidad muy positiva. Eso es lo más importante para el partido de mañana".

Sergio Ramos cumple este sábado treinta y tres años. Acumula más de seiscientos partidos en el Real Madrid y una veintena de títulos con el conjunto blanco: "Felicitar a Sergio Ramos. Es nuestro capitán, nuestro líder y esta es su casa. Va a jugar muchos más años que yo seguro, se cuida muy bien. Es un gran profesional y fundamental para este club".

"Me gusta mucho Pogba para el Madrid"

Despejó los rumores que sitúan a Varane lejos del Real Madrid. El francés aseguró que ve perfectamente comprometido a su jugador y que no tiene tiempo para pensar en especulaciones: "Aquí se habla mucho. La gente puede opinar, escribir y pensar lo que sea. Lo importante es lo que piensa el jugador y el está muy bien aquí. Lleva ocho años y lo ha hecho fenomenal. Yo lo veo contento y feliz, no como se dice".

En la portería quién seguro que no podrá estar será Thibaut Courtois. Vino de los compromisos internacionales con alguna molestia y por lo tanto no estará convocado para el partido del domingo. Se le abre una puerta a Luca Zidane: "Courtois tiene el recto femoral derecho tocado. Tenemos que ver con los doctores el tiempo que se va a quedar fuera, no voy a arriesgar con un jugador que tiene molestias. Y más con Thibaut que ha jugado con la Selección. Mañana no va a estar. Luca ya veremos de que sale".

Considera que es demasiado pronto para hablar de fichajes. Guarda un gran respeto a sus futbolistas y también a los de otros clubes y por ello cree que ahora no es el momento de hablar del mercado estival, aunque recalcó que habrá cambios: "Entiendo que se hable de fichajes. Nos quedan diez partidos y es la única cosa que tenemos que pensar para acabar bien la temporada. No solo por mis jugadores, tenemos que respetar a los jugadores que no están aquí y también a lo que están. No voy a hablar de jugadores que no son míos. Eso no significa que vaya a haber cambios".

"Para acabar la temporada no hecho ningún jugador en falta"

Sobre posibles salidas como la de Marcelo y Varane, el mister se apresuró en adelantar que no existe en el mundo mejor club que el Real Madrid y que todos los jugadores de la plantilla son conscientes de ello: "Los jugadores están en el mejor club del mundo y no cualquiera puede venir aquí. Tienen la motivación suficiente para saber dónde están y para que se queden en el Real Madrid".

Zidane en rueda de prensa. Foto: Federico Titone.

El Huesca, que es el colista de esta Liga, intentará hacer su partido para rascar unos puntos que Zidane consideró de insuficientes para lo que merecen: "El Huesca necesita los puntos. Van a hacer su partido y se merecen muchos más. Van a venir para jugar, pero a mí lo que me interesa es lo que hagamos nosotros. Hemos trabajado muy bien físicamente para sacar los tres puntos".

Casemiro afirmó en una entrevista que los jugadores tuvieron la sensación de que Zidane nunca se fue del Real Madrid. Él mismo no dudó en compartir su opinión reconociendo que, de alguna manera, siempre estuvo presente: "Tuve la sensación de que nunca me fui del Real Madrid. Vi todos los partidos y todo lo que pasó. La sensación es esta. Ha sido muy complicado porque la decisión que tomé de irme fue muy difícil. El Real Madrid es mi casa y ya no solo el club, sino también Madrid como ciudad. Los españoles me acogieron fenomenal y es importante vivir bien y aquí se vive bien".

Mbappé y Pogba son unos de los nombres propios del verano. Existen muchos clubes que están interesados en hacerse con sus servicios aún sabiendo acometer ambos fichajes conllevaría precios desorbitados: "Hoy en día no podemos decir lo que vale un jugador. Eso lo marcan los clubes. Yo cuando llegué en Madrid fueron 70 millones y decía que era una locura y ahora mira por dónde vamos. Todos sabemos el jugador que es Mbappé. También me gusta mucho Pogba y no es nuevo. Le conozco personalmente, es diferente, aporta lo que pocos pueden hacer, por sus cualidades. Sabe atacar y defender. Pero no son mis jugadores y hay que respetarlo".