Previa Granada CF - RCD Mallorca: el oro reluce más allá de Belén 

Tras dos semanas llenas de luces estridentes, tarjetas de crédito completamente churruscadas o de pesadas comidas navideñas con destino final al empacho, regresa el fútbol a la Liga Santander. Para celebrar los nuevos kilos ganados mientras soportabas a tu suegra o a tu cuñado en las tradicionales reuniones familiares, ¡qué mejor manera que disfrutando del fútbol de quilates! La Primera División se dispone a cerrar su primera vuelta competitiva. El Granada CF la cerrará en su feudo con la visita del RCD Mallorca. Todo un duelo por la salvación entre dos recién ascendidos, que buscarán golpear para derribar a su rival en esta batalla de supervivencia. Mientras tanto, sus majestades los Reyes Magos viajarán desde Oriente cargados de oro, incienso, mirra… y carbón.

FRENTE A FRENTE

El Granada CF querrá demostrar ante su afición que no se ha pasado con el turrón en estas fiestas. Para ello, un triunfo ante el conjunto balear no estaría nada mal, pues los rojiblancos darían comienzo al nuevo año sumando tres puntos más a su casillero particular. El Granada CF se encuentra en la undécima posición de la tabla con 24 puntos. Los hombres de Diego Martínez intentarán cerrar la primera vuelta con un resultado positivo y distinto al de la pasada jornada, donde los granadinistas cayeron derrotados con estrépito en Ipurúa ante la SD Éibar (3-0). De este modo, el Granada daría carpetazo a la mala racha de resultados encadenada durante el mes de diciembre.

Por parte de los visitantes, el RCD Mallorca dará la bienvenida al 2020 con la intención de pescar en la ciudad de la Alhambra. Los de Vicente Moreno se están quedando rezagados y miran con cierto vértigo al precipicio del descenso. Con 15 puntos en su haber, el Mallorca es el décimo séptimo clasificado de la liga, a tan sólo un punto de la zona de peligro. En el último partido sucumbieron ante el Sevilla FC (0-2) en Son Moix, fortín del que han sacado prácticamente la totalidad de sus puntos, pues su bagaje a domicilio es paupérrimo. El conjunto bermellón tan sólo ha asegurado un punto de sus ocho visitas por la territorio español, proclamándose como el peor equipo visitante de toda la categoría. Algo que tratarán de cambiar este domingo dando un golpe de efecto sobre la mesa rojiblanca.

ANTECEDENTES

Aunque el presente sea oscuro para los mallorquines, la historia les sonríe un poco más que a los granadinos en sus duelos en Primera. Tanto peninsulares como isleños se han enfrentado en la máxima categoría del fútbol español y en la ciudad andaluza un total de cuatro ocasiones. La igualdad es máxima, ya que los locales se llevaron el gato al agua una vez, al igual que los visitantes. En las otras dos reinaron las tablas.

La última vez que se vieron las caras en Primera acabó con triunfo bermellón. Corría la temporada 2012/2013 y la escuadra local se adelantaba temprano en el electrónico mediante un testarazo de Nolito, que anotaba su primer tanto en la categoría de oro. Rápidamente igualaría la contienda Pablo Alfaro para el Mallorca tras rematar a portería vacía, a pase de Giovani Dos Santos. Tras un duelo parejo y con claras ocasiones para ambos equipos, Tomer Hemed batía a Toño, guardameta rojiblanco, con un gol fantasma de cabeza. El colegiado no dudaba y ordenaba hacer subir 1-2 al marcador en el minuto 93. Los baleares, dirigidos por Gregorio Manzano, se llevaban los puntos de Los Cármenes, pero acabarían descendiendo a Segunda a final del curso. Por el contrario, el Granada de Lucas Alcaraz conseguía su segunda salvación consecutiva desde el regreso a Primera, la élite en la que se encuentran actualmente tanto peninsulares como isleños.

ÚLTIMAS NOVEDADES

El Granada CF volverá a competir tras el parón navideño con un regalo de Reyes anticipado. Dimitri Foulquier ha sido presentado como nuevo jugador rojiblanco. De esta manera, el club granadino ha inaugurado su ventana invernal de movimientos. El lateral derecho, cedido desde el Watford inglés, vuelve a la que fue su casa y se prepara con casi total seguridad para entrar en su primera convocatoria ante el Mallorca. Foulquier viene para cubrir la baja de Quini, que se perderá todo lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla.

Por otro lado, Germán Sánchez podría regresar a la zaga del Granada tras recuperarse de sus problemas físicos, al igual que Ángel Montoro podría hacerlo a la sala de máquinas del equipo Diego Martínez por idéntico motivo. Menos posibilidades tiene Yangel Herrera. El que seguro no saltará al césped de Los Cármenes es Max Gonalons. El francés cumplirá ciclo de amarillas y tendrá que ver el partido desde la grada. Otro que tampoco estará es Adrián Ramos. El contrato del 'cafetero' expiró con la llegada del nuevo año, por lo que el héroe de Albacete abandona Granada para enfundarse la zamarra del América de Cali. Probablemente, el club de su vida, que le ha hecho cambiar Europa por Colombia tras 10 temporadas en la élite balompédica.

El RCD Mallorca también cuenta con sancionados entre sus filas que no podrán viajar hasta Granada. Uno de ellos es Ante Budimir. El delantero croata y actual ‘Pichichi’ del conjunto bermellón con seis goles vio la quinta amarilla ante el Sevilla FC, por lo que no estará disponible para Vicente Moreno. Lo mismo ocurre con el centrocampista Baba, que vio la quinta amarilla ante el club hispalense y cumplirá ciclo lejos de Los Cármenes. El que presumiblemente volverá a ocupar plaza en el once será Antonio Raíllo tras cumplir también sanción ante el Sevilla FC. Marc Pedraza entraría en la expedición del Mallorca que viajará a Granada tras superar sus problemas físicos, algo que no parecen haber superado ni Joan Sastre ni Yannis Salibur, por lo que se quedarán en la isla.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Empezando por los locales, el técnico del Granada CF, Diego Martínez, ha comenzado describiendo a su próximo rival, el RCD Mallorca, para nada extraño a los ojos rojiblancos: "Tendremos enfrente a un rival fortísimo, que ya nos costó muchísimo en los duelos directos. Nos conocemos bien. Están compitiendo muy bien. Es un rival muy difícil". Además, el entrenador vigués deja claramente al descubierto sus intenciones al ser preguntado por la importancia de volver a la senda del triunfo: “Me ocupa reencontrarnos con nuestra mejor versión y volver a sentir la confianza de cada uno de los jugadores del vestuario", ya que su objetivo es “exprimirnos hasta conseguir nuestro máximo rendimiento”. Por último, sobre la flamante incorporación, señala que “la integración de Dimitri Foulquier va a ser rápida" y "va a aportar muchísimo”.

Por parte de los visitantes, el entrenador del RCD Mallorca, Vicente Moreno, también elogió a su adversario del domingo, el Granada CF, y anfitrión del choque: “Vamos a un campo difícil, que ya conocemos de la temporada pasada, y jugaremos ante un rival que está haciendo un temporadón”. Así definía el valenciano la primera vuelta que han realizado los rojiblancos y recuerda que “ascendieron de forma directa" algo que no pudieron hacer ellos. "Además, no fuimos capaces de ganarle en ninguno de los partidos que jugamos”. Por tanto, Moreno no quiere ningún tipo de confianzas para afrontar un partido con considerables bajas ofensivas, pudiendo dar entrada a un “fichaje” de diciembre: “Las bajas también son oportunidades para otros jugadores. Cucho tiene un margen de mejora y físico por alcanzar. Las circunstancias vienen de esta manera y si tiene que jugar, jugará, porque confiamos en él”. Finalmente, el técnico bermellón concluyó: “A ver si somos capaces de empezar el año ganando, no para romper estadísticas sino para sumar puntos. Nosotros siempre queremos ganar, en casa y fuera”.

CONVOCATORIAS

GRANADA CF: a falta de confirmación.

RCD MALLORCA: Manolo Reina, Lumor Agbenyenu, Josep Señé, Xisco Campos, Aridai Cabrera, Salva Sevilla, Abdón Prats, Lago Junior, Fabricio Agosto, Dani Rodríguez, Fran Gámez, Aleksandar Trajkovski, Pablo Chavarría, Aleksandar Sedlar, Antonio Raíllo, Aleix Febas, Martin Valjent, Take Kubo y Cucho Hernández.

POSIBLES ALINEACIONES