Zidane alaba sus cambios en el derbi sin señalar ni a Kroos ni Isco

Zidane reaccionó y su equipo continuó líder tras el derbi en el Santiago Bernabéu ante un buen Atlético en la primera mitad, no tanto en la segunda. Porque los cambios del entrenador galo surtieron efecto en un juego que se había mantenido espeso y con la profundidad estancada en el primer asalto. La apuesta por cinco centrocampistas no cuajó como pretendía ante la extensa población colchonera que había alineado el 'Cholo'. Pero todo cambió tras el descanso:

"No estaba contento con lo que veía en el campo, pero no es responsabilidad de los jugadores, es mía. No me ha gustado y al final cambié a Isco y a Kroos, pero podía cambiar a otros dos. Había que hacer un cambio. Luego entramos de manera diferente, abriendo el campo, presionando arriba, estuvimos mejor en todo", explicó 'Zizou'.

Sin embargo, para un técnico nunca es fácil tomar ese tipo de decisiones a los 45 minutos. Así lo valoró ante los medios: "Me molesta más sacar a dos jugadores en el descanso que otra cosa. Pero había que hacer algo, lo hicimos y ya está". Al verde accedieron así tanto Vinícius por Kroos y Lucas Vázquez por Isco, algo que permitió al Real Madrid abrir más el campo. Aparecieron los espacios, Mendy se coló por la izquierda, asistió a Benzema y llegó el gol del triunfo.

Merecida victoria en un "derbi complicado"

Zidane admitió que "el Atlético jugó muy bien en la primera mitad" pero luego los blancos fueron mejores en el segundo asalto. Por tanto, "tres puntos merecidos" tras la charla del descanso, de la que el técnico galo no quiso desvelar nada: "Lo que pasa en el vestuario no te lo voy a contar aquí. Cambiamos un poco el dibujo y la actitud con más intensidad". Fue, sin duda, la clave para mantenerse líderes de LaLiga.

Porque, como casi siempre, este era un nuevo "derbi complicado", debido a que el conjunto de Simeone es "un equipo que defiende muy bien en todos los aspectos". Aunque, eso sí, 'Zizou' resta relevancia al matizar que "son los mismos puntos que cualquier otro partido".

La polémica del derbi

El posible penalti de Casemiro a Morata fue la única y más comentada jugada polémica del encuentro. No pitó nada el colegiado. Así lo vio el entrenador blanco desde su posición: "Como siempre yo no me meto en estas cosas. Creo que el árbitro está mejor posicionado".

Banda izquierda y el esfuerzo del equipo

Que el planteamiento inicial con cinco medios no funcionó se vio claramente y Zidane asumió responsabilidad: "El otro día estuvimos muy bien con el Valencia, pero hoy físicamente nos ha costado entrar en el partido, con la pelota estábamos un poco espesos. Tenía que cambiar. No me gusta señalar a nadie, Kroos e Isco son muy buenos". Después de esa decisión, sobre todo, fue la banda izquierda la que brilló con Mendy y Vinícius. "El gol lo dice todo, pero también Lucas en la derecha ha entrado muy bien", alaba.

Además de esos aspectos, otro importante era la entrega para lograr un triunfo muy luchado. "Cuando perdemos el balón cada uno está pensando en recuperarlo rápidamente. La gente viene a ver a su equipo jugar bien, peleando, y jugando de una manera que en la primera parte no me ha gustado. No podemos jugar siempre bien", reconoció el francés. Aunque valoró que la afición, tras el partido, agradeciese el esfuerzo de su equipo por ganar.

Ahora, a los blancos les toca pensar en el próximo jueves, ya que vuelve la Copa del Rey y ante un duro rival como la Real Sociedad de Martin Odegaard.