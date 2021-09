Griezmann vuelve al Atlético de Madrid

Doce de la madrugada del miércoles 1 de septiembre de 2021, el mercado de fichajes llega a su fin y aún no se ha aclarado todo en el entorno del Atlético de Madrid en cuanto a nuevos movimientos de jugadores.

A principio de verano se hablaba de un posible trueque junto al FC Barcelona que señalaba a Antoine Griezmann a cambio de Saúl Ñíguez. La posibilidad de que el francés volviera al equipo rojiblanco estaba más cerca que nunca, pero los fichajes en ambos equipos, y sobre todo la salida de Leo Messi en el club azulgrana dejaban al delantero sin opciones de salida.

Más tarde se habló de una posible salida de Saúl a un equipo de la Premier League, ya que su juego en las nuevas posiciones donde el entrenador le necesitaba no hacían que el jugador fuera efectivo para el equipo, no sintiéndose así cómodo, no pudiendo ayudar al grupo como le gustaría y siendo así infeliz.

A pesar de empezar la pretemporada e incluso los primeros partidos de Liga 2021/2022, el club no cerraba puertas a una posible salida del mediocentro. A lo largo del día de ayer fue cuando se abrió de nuevo la posibilidad de marcharse. Tras bastantes horas de negociación, y con un Antoine Griezmann deseando volver a la capital, a las 00:45h, se ha hecho oficial la salida del jugador ilicitano, dando paso a la incorporación del francés, que se hizo oficial a la 01:23h, ambas confirmaciones en la cuenta de twitter del Atlético de Madrid.

Saúl marcha cedido finalmente al Chelsea FC para esta temporada 2021/2022. Tras haber defendido durante 340 partidos los colores rojiblancos, buscará crecer en el equipo inglés hasta junio. Por otro lado, "El Principito" vuelve a vestir la camiseta rojiblanca, lo hará durante esta temporada como cedido con opción a otra prorrogable.

No será fácil conseguir un sitio para jugar en el once del Atlético de Madrid debido a la gran competencia en la zona de ataque del equipo. Sin duda, y con esta bomba final, queda un buen equipo con el que competir todos los títulos, pero, ¿Qué piensa la afición de su vuelta? Será un amor-odio en todos los sentidos, ya que su salida a uno de los equipos con más rivalidad fue dura, pero aquí nos hizo muy felices.

Sin duda, desde AtletiVAVEL les deseamos lo mejor a ambos y que su juego les ayude a conseguir muchos triunfos.