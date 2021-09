Resumen del mercado de fichajes del Málaga CF: Manolo Gaspar lo ha vuelto a hacer

Son ya muchos años en los que Manolo Gaspar ha estado a los mandos de las operaciones deportivas del Málaga CF, pero estos últimos cursos la situación se ha ido complicando con creces. Las arcas maltrechas del club hicieron que la Entidad de Martiricos estuviera un tiempo sin poder realizar ni un solo traspaso con la consecuencia del descenso a Segunda División.

A pesar de esto, durante el mercado de verano que se ha llevado a cabo estos últimos meses atrás, Manolo Gaspar ha estado trabajando días y noches para conseguir los mejores futbolistas al menor precio posible. Un trabajo que ha conseguido el objetivo de volver a hacer flotar un barco que se encontraba medio hundido.

Manolo Gaspar ha realizado uno de los mejores mercados desde que el club pasa por esta mala racha económica en los últimos años. A día de hoy es hora de repasar uno por uno todos los fichajes que ha realizado el Málaga durante este mercado veraniego.

Ismael Gutiérrez

El mediocentro procedente del Atlético de Madrid en calidad de cedido llega al Málaga CF con el objetivo de conseguir los minutos que esperaba en el filial rojiblanco y que no tenía del todo. Ismael es un futbolista muy potente en zonas bajas del terreno de juego. A pesar de su físico, Ismael Gutiérrez se muestra como un futbolista muy ágil y con una gran visión a la hora de sacar la pelota jugada. Es uno de los futbolistas que el equipo malagueño necesitaba desde hace un tiempo.

Ismael Gutiérrez en su presentación oficial como nuevo futbolista del Málaga CF / Fuente Málaga CF

El Málaga se guarda una opción de compra reducida para cuando llegue el final del curso. Manolo Gaspar habló de él en su presentación oficial como nuevo integrante de la plantilla blanquiazul y esto fue lo que dijo sobre él: "Él y yo sabemos el esfuerzo que ha hecho para poder venir. Él ha entendido que es una gran oportunidad. Estamos encantados y esperamos que cumpla los objetivos individuales y colectivos que se ha planteado"

Víctor Gómez

Un refuerzo más en el lateral diestro de Luis Alberto. El futbolista catalán llega procedente del Espanyol en calidad de cedido a un equipo que este año se ha reforzado muy bien en la zona de la defensa. Víctor llega para jugar de titular disputándole el puesto al que normalmente lo venía haciendo Ismael Casas. Esto puede beneficiar mucho al equipo blanquiazul, ya que la juventud de este jugador aporta mucha frescura a un lateral derecho sin demasiado protagonismo.

Víctor Gómez en un entrenamiento con el Málaga CF / Fuente: Málaga CF

Víctor Gómez hereda así el dorsal número 2 que vistió la pasada temporada el central Mejías, futbolista que ya se encuentra fuera del club. En la rueda de presa que el joven dio de cara al público intentó ganarse a la grada malaguista y sin duda alguna lo consiguió, dejando halagos que ilusionan al malaguismo y dejan con un muy buen sabor de boca a sus aficionados.

Antoñín

El fichaje estrella por excelencia es Antoñín. Con su vuelta a Málaga más que confirmada, los aficionados blanquiazules se ilusionaron como nunca al conocer esta gran noticia. El futbolista llega cedido desde la ciudad nazarí durante este próximo año. Antoñín es un futbolista goleador y muy polivalente, sus características son las que el Málaga lleva buscando desde hace años en un jugador que nunca llegó. Finalmente su traspaso se hizo oficial y La Rosaleda podrá verlo esta campaña triunfando bajo sus focos.

Antoñín en su presentación oficial como nuevo futbolista del Málaga CF / Fuente Málaga CF

Algo que tenía claro el futbolista palmillero era su destino. En caso de salir del Granada su próximo equipo sería el Málaga CF y así fue, poco después de conocer que Robert Moreno no contaba con él, el jugador se puso manos a la obra con su representante para salir del club y viajar lo antes posible a la ciudad de la Costa del Sol donde finalmente ha recaído.

Dani Martín

Seguridad es lo que llega bajo los palos a la ciudad de Málaga, el guardameta Dani Martín llega cedido procedente del Real Betis Balompié. Equipo en el que Pellegrini no contaba con él debido a la cantidad de porteros con la que cuenta el equipo sevillano hoy en día. Por ende Dani decidió unirse al Málaga tras unas largas y complicadas negociaciones en las que el Real Betis dio su brazo a torcer y finalmente se pudo hacer oficial su llegada a Málaga.

Dani Martín en un entrenamiento con el Málaga CF / Fuente: Málaga CF

Algo con lo que sueña el cancerbero es con recuperar el nivel que venía mostrando en el Sporting de Gijón donde aún era una promesa del fútbol español. Para ello llega al Málaga, con el objetivo de hacerse con la titularidad y defender la portería blanquiazul siempre que sea posible.

Sekou Gassama

La pantera negra ya está en La Rosaleda, velocidad y goles, muchos goles son los que trae consigo el futbolista hispano - senegalés que busca romper récords en este Málaga con mucha falta de tantos. Sin duda alguna es un refuerzo necesario con el que Manolo Gaspar ha vuelto a brillar de nuevo. Un 9 puro es lo que se buscaba desde la lesión de Chavarría que aún sigue con su larga recuperación y que hasta el día de hoy no se ha podido entrenar junto a sus compañeros.

Sekou Gassama como nuevo jugador del Málaga CF / Fuente: Málaga CF

Sekou Gassama será una pieza clave para Luis Alberto en la zona de ataque, aunque deberá disputarse el puesto junto a Antoñín y Brandon, futbolistas que también llegan nuevos este año y que de momento se dejan la piel en el campo para lograr el máximo de puntos posibles.

Braian Cufré

Potencia para el lateral izquierdo que llega directamente desde el Mallorca. El argentino tendrá que disputarse la posición ante otro gran futbolista como es Javi Jiménez, otro lateral izquierdo que se ha incorporado esta temporada al Málaga CF. El atasco y la sobrepoblación de jugadores en este sector izquierdo complica las cosas a un José Alberto que busca potencia y velocidad en la zona baja de ese costado.

Cufré en su presentación oficial como nuevo futbolista del Málaga CF / Fuente Málaga CF

El pasado de este futbolista en el Vélez Sarsfield puede aportar muchas cosas buenas a un equipo que necesita futbolistas con mucha calidad y con mucho espíritu competitivo. Esto es algo que se inculca desde muy pequeños a los futbolistas argentinos y que Cufré ya trae desde casa.

Mathieu Peybernes

Mucha veteranía en la zaga malaguista es lo que trae Peybernes con él. El central francés llega a la Entidad de Martiricos con el fin de apoyar al Málaga CF en todo lo que esté en sus manos ya sea defendiendo o incluso llegando a anotar algún que otro tanto. Ya viene siendo importante en equipos como el Real Zaragoza o Almería, pero ahora llega el turno de serlo en el Málaga CF.

Peybernes en su debut con el Málaga CF / Fuente: Málaga CF

En su rueda de prensa antes de la presentación oficial como jugador del Málaga CF, Peybernes arremetió contra el Real Zaragoza de la siguiente forma: "Al final no es un tema económico. Es un tema deportivo. Yo dudé mucho del proyecto del Real Zaragoza. Esa es la verdad. Lo que pasa con la afición... lo siento mucho porque yo tengo mucho cariño por ellos. Lo que me genera malas sensaciones es que se diga que yo di la palabra y luego no quise ir al Zaragoza". Todo esto se debe a un error de acuerdos en los que el Zaragoza no permitió que Peybernes siguiera vistiendo su camiseta.

Genaro Rodríguez

La otra cara de la moneda se encuentra aquí. Por un lado está Peybernes, un central con experiencia que aporta solidez en la zaga blanquiazul, pero por otro lado se encuentra Genaro, un joven central que aún aprende los valores del fútbol y se está intentando desarrollar como futbolista bajo las órdenes de un experto como es José Alberto.

Genaro en su presentación oficial como nuevo futbolista del Málaga CF / Fuente Málaga CF

En su palmarés Genaro trae consigo una Europa League lograda con el Sevilla CF, equipo en el que estuvo antes del Mirandés. Club en el cual quedó como agente libre y las buenas gestiones de Manolo Gaspar hicieron posible su contratación.

Brandon Thomas

Fue uno de los fichajes menos esperados, pero a su vez fue uno de los más celebrados por la afición malaguista. El ex de Osasuna llega como agente libre en un momento donde Manolo Gaspar ha tenido que hacer lo imposible para traer a todos los futbolistas que ha conseguido a lo largo de todo el mercado veraniego. Brandon es un especialista de cara a gol y un especialista driblador, estas habilidades permiten que el ataque blanquiazul sea más efectivo y sobre todo más imprevisible para las defensas rivales.

Brandon en el partido frente al Mirandés / Fuente: Málaga CF

Brandon llega con contrato de un año con opción de expansión a dos temporadas más en caso de que encaje a la perfección en los planes y en los esquemas de José Alberto. Ya ha debutado con el equipo aunque aún no ha podido abrir su casilla goleadora personal.

Javier Jiménez

El primer lateral izquierdo que se conoció de forma oficial como nuevo futbolista del Málaga CF fue Javi Jiménez. El jugador procedente del Mirandés llega en un estado de forma espectacular y es por eso que el técnico malagueño le ha dado la oportunidad de salir de titular desde el primer partido de la temporada. Estas titularidades le han dado la confianza a un futbolista que venía muy debilitado por los pocos minutos que tenía en la ciudad del Ebro.

Javi Jiménez en su presentación oficial como nuevo futbolista del Málaga CF / Fuente Málaga CF

Perseverancia y estabilidad serían las palabras que denominan a este jugador que llega con ganas de demostrar lo que es capaz de hacer y que últimamente sus entrenadores no confían mucho en él. Sin embargo en Málaga José Alberto sí que cuenta con el joven lateral izquierdo que ya está dentro de los esquemas del equipo andaluz.

Paulino de la Fuente

El primer fichaje que se oficializó en la ciudad malagueña fue Paulino de la Fuente, un futbolista que no convencía en el Logroñés y que finalmente acabó traspasado al Málaga CF. El técnico del club andaluz cuenta con el por sus grandes características y habilidades que ya viene demostrando desde los encuentros de la pretemporada. Desparpajo, desequilibrio y buenas diagonales serían las tres características principales que aparecen en la carta de presentación de este gran futbolista.

Paulino en el encuentro frente al Alcorcón / Fuente: Málaga CF

Llega al Málaga como agente libre y su sueño es convertirse en el líder de este equipo para así poder demostrar también su espíritu de liderazgo con apenas 24 años. Como ya declaró en varias ruedas de prensa, Paulino es un futbolista al que le gusta arriesgarse y es por eso que las aventuras no cesan en su vida, hasta el día de hoy, que juega en el Málaga CF y es partícipe de la búsqueda de un objetivo común. El ascenso a Primera División.