El director deportivo del Granada CF, Pep Boada, y la consejera del club, Patricia Rodríguez, han hecho balance este miércoles de la situación del club tras el mercado de fichajes de verano en un encuentro informativo con la prensa granadina. El Granada CF está "satisfecho de llegar al final del mercado con los deberes hechos", tal y como ha destacado Patricia Rodríguez, ya que ha sido "una época dura, con muchas horas de trabajo" en la que han podido cumplir "paso a paso" el plan que tenían planteado. Ambos han agradecido el esfuerzo y dedicación de su equipo de trabajo durante el mercado y también del técnico Robert Moreno, quien ha realizado varias llamadas para explicar el proyecto a los jugadores y convencerles.

"Desde el inicio teníamos un plan marcado, una ruta, que era reforzar tres posiciones para aportar competitividad. Antes del inicio de los entrenamientos, teníamos que reforzar cuatro posiciones por la salida de Soldado", ha recordado Pep Boada. "Luego hubo cesiones y el traspaso de Foulquier y hemos cubierto con jugadores interesados en este proyecto", ha señalado. Patricia Rodríguez ha destacado que han sabido "buscar soluciones" cuando se daban situaciones que no esperaban, como han sido las salidas de Soldado y Foulquier, y lo han hecho "con jugadores de calidad y que económicamente se podía". El Granada CF ha fichado a siete jugadores para su primera plantilla: Carlos Bacca, Monchu, Luis Abram, Luís Maximiano, Rubén Rochina, Santiago Arias y Sergio Escudero. Además, ha fichado a los jóvenes Ricard Sánchez y Alpha Dionkou, que se ha marchado cedidos al CD Lugo y San Fernando, respectivamente.

"Eran nuestras primeras opciones. Hemos fichado también talento joven, que suponen un activo para el club", ha resaltado Patricia Rodríguez. Boada, por su parte, ha comentado que acortaron los plazos y que "los primeros fichajes ya los tuvo el míster a disposición en lo primeros entrenamientos" y están "satisfechos con la plantilla" ya que los nuevos jugadores "vienen a aportar competitividad".

Sobre el límite salarial del Granada CF, Patricia Rodríguez ha comentado que se ha podido incrementar gracias a la oportunidad del fondo CVC, que van a tratar de distribuir en las tres temporadas que pueden hacerlo. "Tenemos un plan para los próximos dos años y queremos tratar de tener estos recursos. Alrededor de dos o tres millones de euros se ha incrementado con el fondo de inversión", ha señalado. Patricia Rodríguez ha recordado que el Granada CF partía con un límite salarial de 40 millones de euros y que el incremento "va aumentando conforme van pasando los años". Actualmente, el Granada CF tiene 46 millones de euros, de los que 10 millones son de amortización, que "irán aumentando".

El regreso de Yangel Herrera, "inviable"

Uno de los jugadores por el que el Granada CF ha negociado en este mercado de verano es por Yangel Herrera, con cuyo agente hubo "contactos desde el inicio", pero "estaba fuera de la realidad del Granada", según ha comentado Pep Boada, ya que "su salario estaba acorde a Inglaterra, al City, y era inviable para el Granada". El director deportivo ha contado que después se "retomaron las negociaciones" cuando el jugador no salía del City, pero la idea del club inglés era "que se quedara en Inglaterra" en otro club para "quizá adaptarse a la Liga inglesa". Pasó el mes y Yangel no se marchaba, por lo que el Granada CF "mantenía viva la llama" y retomó las conversaciones. Boada ha dicho que llegó a hablar directamente con Txiki Beguiristain, pero Yangel Herrera seguía "fuera de la realidad del Granada". "Robert habló en la víspera con Yangel. También hablamos con el City y con el agente. El coste total de Yangel del año pasado este no lo podíamos asumir porque no tenemos el plus de Europa", ha comentado Patricia Rodríguez. Finalmente, Yangel se ha marchado al Espanyol por una cifra que desconocen Pep Boada y Patricia Rodríguez. "También tengo la curiosidad de saber qué ha pagado el Espanyol", ha añadido la consejera del Granada CF.

Azeez y Bravo rescinden sus contratos

Dos han sido los jugadores descartados por Robert Moreno que, finalmente, no se han marchado a otro club: Ramón Azeez y Álvaro Bravo. Ambos han rescindido su contrato con el Granada CF y "son agentes libres". Patricia Rodríguez ha explicado que el Granada CF les ha buscado una salida, pero que ninguno de ellos ha querido aceptar las ofertas que tenían.

Los canteranos en el primer equipo

Cuestionados por los canteranos Isma Ruiz, Torrente y Pepe, tanto Pep Boada como Patricia Rodríguez han comentado la situación de cada uno. Isma Ruiz está en dinámica con el primer equipo y jugará cuando el míster lo estime oportuno, mientras que Torrente y Pepe - que ahora está lesionado- estarán en dinámica con el primer equipo y jugarán con el filial cuando el técnico Rubén Torrecilla lo decida. El Granada CF está negociando para la renovación de estos jugadores "que son el futuro".

Por otro lado, el portero Joao Costa 'Andorinha' "sigue entrenando con el primer equipo" y "tiene ficha del filial". Patricia ha destacado que su comportamiento ha sido "sensacional" y "va a seguir sumando".

Sobre el fichaje del guardameta Cheikh Kane para el filial, Boada ha comentado que se ha hecho "para que Ángel tenga competencia" y "que el míster del Recreativo Granada escoja al que esté mejor".

Sin constancia de ofertas por Machís

Respecto a los rumores de una supuesta oferta por Darwin Machís por parte de un equipo mexicano, Patricia ha dicho que el club "no tiene constancia de ninguna oferta por Machís". Boada ha señalado que son conscientes de que "otros mercados siguen abiertos", pero que si hay salidas, están "preparados para cubrirlas".

Ampliación de la Ciudad Deportiva

El proyecto de ampliación de la Ciudad Deportiva es algo que el club tiene en mente desde hace tiempo. Patricia Rodríguez ha comentado que ahora tendrán la oportunidad de presentarlo una vez que LaLiga marca la pautas a nivel global y que la idea es elaborarlo con la ayuda de las personas que están en el día a día y tenerlo para octubre o finales de noviembre. El Granada CF Femenino esta temporada ya entrenará y jugará su partidos en la Ciudad Deportiva y la idea del club es que todos los equipos de la cantera también puedan estarlo en un futuro próximo. Ya están contemplando la posibilidad de que el Juvenil A pueda entrenar en la Ciudad Deportiva. "Es un proyecto que tiene que globalizar todo esto", ha señalado Patricia Rodríguez.

Patrocinios y patrocinador principal

El Granada CF está cerrando el presupuesto y buscando "sponsor regionales", con los que esperan poder contar ya para el partido contra el Betis, tal y como ha comentado Patricia Rodríguez en el encuentro informativo. Además, perdió a su patrocinador principal, la casa de apuesta Winamax, y ahora trabaja "con otras opciones" que, de momento, "no llegan a las cifras del patrocinador principal anterior". "Estamos viendo alternativas y empresas a las que les lanzamos propuestas. Esperamos que a la vuelta de las vacaciones las puedan ver y llegar a un acuerdo a la mayor brevedad", ha apuntado Patricia Rodríguez.

El Granada CF "tiene buena salud económica"

La consejera ha asegurado que se puede afirmar que el club granadino "tiene buena salud económica" ya que tiene "el colchón de CVC", que le va a "dar más holgura y la posibilidad de crecer más rápido". "Vamos por el buen camino. Estamos ordenando pérdidas y ganancias y vamos trabajando también temporadas futuras, tratando de prever situaciones para anticiparnos para buscar soluciones a tiempo", ha agregado Patricia Rodríguez.

Lo que les sorprende del Granada CF

La consejera y el director deportivo han contestado también a la cuestión de qué les ha sorprendido del Granada CF para bien y para mal desde que llegaron al club. Patricia Rodríguez ha dicho que la Ciudad Deportiva, que es "un activo para el día a día" que es bueno cuando cuentan el proyecto del club a los jugadores. Y ha dicho que no esperaba "tanto problema" - entre risas-, pero que eso es lo que le "da vida" y lo asume "como un reto" del que aprenden todos. A Boada, que llega de un club como el FC Barcelona, la ha sorprendido "los servicios médicos y el trato humano de los trabajadores, muy profesionales, que facilitan el día a día". "Somos el Granada y tenemos el reto de conseguir con menos lo que otros con más. Vamos a darle al Granada lo máximo y hacernos respetar como club. Los retos son máximos. Hemos intentando que el coche tenga el máximo motor, las mejores ruedas y el volante y ya se verá. Salimos con los mismos objetivos que todos", ha finalizado.