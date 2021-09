Previa Recreativo Granada – Hércules: duelo trascendental para empezar con buen pie

El Recreativo Granada afronta este sábado 4 de septiembre un duelo trascendental ante un rival muy reforzado en este mercado estival y que apunta a ser uno de los grandes favoritos para el ascenso. El filial del Granada CF viajará a Alicante en esta primera jornada para medirse frente al Hércules CF a partir de las 20:00 horas. Su contrincante en dicha cita es uno de los que tienen más posibilidades de sobresalir en esta campaña y, de esa forma, llevarse el billete que le aúpe a la Primera RFEF.

El equipo dirigido por Rubén Torrecilla viene tras realizar una grandiosa actuación en pretemporada. Esta tarea se presentaba bastante compleja debido al gran cambio que se ha realizado en la plantilla, con numerosas incorporaciones y salidas dolorosas, como la de Caio o Aranda, quedándose un grupo plagado de futbolistas sub23 y por juveniles a los que conoce muy bien el míster rojiblanco.

La primera convocatoria del cuadro andaluz está completada por 18 integrantes y no figuran Pepe Sánchez, Diego, Joshua, Tenglong Li y Brau, mientras que las principales novedades son la vuelta tras cesión de Butzke y Bryan.

Torrecilla ya ha avisado de que el partido va a ser muy complejo, pero cree que será necesario ser un equipo "muy competitivo, incómodo" y mostrar lo que han venido "trabajando en estas últimas semanas" para poder llevarse los tres puntos de vuelta.

Por otro lado, el histórico Hércules disputará su primer encuentro de la temporada en casa. Ha traído a futbolistas de renombre y con buenas cualidades y el conjunto de Sergio Mora espera dar una bendita alegría a los 4.000 aficionados que podrán animar a los suyos.

Uno de los jugadores a seguir en dicha entidad es Chuli, delantero contrastado en Primera y Segunda División que llegó tras la inesperada salida de Abdé al Barça B. Otros exnazaríes que ahora están en este club y tienen mucha experiencia son Álex Martínez y Pedro Sánchez. Los de Alicante, ya sea por ilusión u obligación, no ven otra cosa que no sea el ascenso para volver lo antes posible al fútbol profesional, por lo que cualquier resultado que no sea ese será un fracaso total.

Posibles alineaciones

Hércules CF: Jesús Fernández, Raúl Ruiz, Carlos David, Tano, Álex Martínez, Toscano, Mario Ortiz, Velázquez, Elliot, Pedro Sánchez y Raúl González.

Recreativo Granada: Ángel, Raúl Castro, Barcia, Virgil, Torrente, Martín Solar, Youness, Da Costa, Butzke, Dani Plomer y Cristian.