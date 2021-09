Levante UD vs Celta de Vigo: Puntuaciones del Celta en la jornada 6 de LaLiga Santander

Tras no haber conseguido la victoria en los primeros cinco partidos de LaLiga, el Celta de Vigo se plantaba en la ciudad de Turia con un objetivo claro, lograr los tres puntos.

Lo cierto es que el equipo vigués siempre tuvo el control del encuentro, con mucha posesión de pelota y haciendo recuperaciones rápidas tras pérdida. Aunque sin apenas profundidad y con mucha dificultad para encontrar huecos en la defensa levantinista, al menos en la primera parte.

En el segundo tiempo, con los jugadores más cansados, el equipo del 'Chacho' siguió haciendo correr al Levante con posesiones eternas, hasta que comenzaron a aparecer los espacios. Fue entonces cuando la calidad de los vigueses se hizo notar en los metros finales.

Iago Aspas y Brais Méndez, con dos tantos de bella factura, sellaron el primer triunfo del equipo olívico en la presente campaña.

Las notas de los celestes son las siguientes:

9 | Parapenaltis. El guardameta detuvo su tercer penalti de la campaña, el cual le sirvió al equipo para mantener la ventaja. Además, estuvo muy seguro con los pies y en balones por alto. Gran partido un día más.

Mallo

7 | Líder. El capitán comandó al equipo desde la defensa, acumulando hasta once recuperaciones de pelota a lo largo del los noventa minutos. También buscó incorporarse al ataque, aunque con menos éxito.

Araújo

6 | Solvente. Supo mantener a ralla tanto a Roger como a Morales, contra los cuales se tuvo que medir en velocidad en más de una ocasión, saliendo siempre airoso. Seguro con balón aunque sin ideas a la hora de salir jugando.

Murillo

6'5 | Seguro. Al contrario que en otras ocasiones, esta vez el cafetero cuajó una buena actuación, ayudando a su equipo a mantener la portería a cero, estando atento al cruce y sin miedo a chocar a los delanteros cuando fue necesario.

Javi Galán

6 | Incisivo. Como siempre, el extremeño mostró su gran capacidad física atacando y defendiendo a partes iguales. Si bien es cierto que no estuvo muy acertado en el último pase, le dio amplitud a la banda izquierda celeste y no le quemó el balón en los pies.

Tapia

5 | Condicionado. Mermado por la amarilla que vio en los primeros minutos. Fue substituido al descanso.

Beltrán

6 | Trabajador. No desaprovechó su titularidad. Ayudó y mucho a los centrales a sacar el balón jugado desde atrás. Además estuvo muy preciso en el pase y atento para robar en posiciones intermedias.

Brais Méndez

6 | Destellos. A pesar de marcar un auténtico golazo en las postrimerías del encuentro, la realidad es que la actuación del mosense fue más bien discreta. No participó mucho en la elaboración y desapareció durante algunas fases del encuentro.

Aspas

7 | Letal. El de Moaña abrió el marcador con un golpeo ajustado imposible para el cancerbero rival. Aunque también fue protagonista en su propia área, cometiendo penalti por unas manos, aunque bastante dudosas.

Cervi

5 | Tímido. No estamos acostumbrados a ver al argentino tan comedido. Casi no pidió el balón y cuando lo tuvo, no se atrevió a encarar. Fue sustituido al término de la primera mitad.

Mina

8 | Inspirado. El canterano sigue evidenciando un gran estado de forma y ya suma goles y asistencias a pares desde que comenzase la temporada. Si sigue así, todo apunta a que va a dar muchas alegrías a la afición este año.

C. Domínguez

5'5 | Cumplidor. Entro para dar solidez a la defensa en los minutos finales. Cuando tuvo que intervenir lo hizo de manera acertada.

Nolito

4 | Desaparecido. Entró tras el descanso pero casi no se supo de él. Inofensivo en ataque. Partido para el olvido.

6 | Influyente. No jugó de inicio, pero cuando entró al terreno de juego su equipo lo notó. Le dio más velocidad a la circulación y casi no tuvo ningún error en el pase. Puso algún centro peligroso aunque sin encontrar rematador.

Okay

Sin Calificar. Apenas disputó los minutos de descuento, no tuvo incidencia en el juego.