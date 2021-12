El Atlético Mancha Real elimina al Granada CF en la Copa del Rey

Saltó la sorpresa en Mancha Real. El Granada CF cayó en la segunda ronda de la Copa Del Rey ante el Atlético Mancha Real, de la Segunda RFEF, mostrando un juego pobre y sin identidad.

El encuentro congregó a una gran multitud de personas que acudieron al histórico evento donde el cuadro jienense recibía a un Primera División en su casa por vez primera, despertando ello una gran ilusión entre todos los asistentes.

El Granada comenzó hilvanando una gran combinación que finalizó con una llegada de Arias, quien asistió al punto de penalti para que Butzke lo intentara y, posteriormente, Escudero mandara el rebote a la guardia local con un fuerte disparo que blocó Lopito quien, posteriormente, tuvo que volver a realizar una imperiosa parada con la que salvó a su equipo de dos goles en menos de cinco minutos.

El conjunto nazarí arrancó con valentía y orgullo, pero el Atlético Mancha Real tampoco se arrugó y peleó incuestionablemente en todas las áreas, poseyendo algunas ofensivas con las que inquietó a la escuadra rojiblanca.

Los de Pedro Bolaños insistieron bastantes veces en la meta de Aarón, pese a que la zaga defensiva -salían de inicio tres centrales: Germán, Abram y Torrente- pudieron subsanar las amenazas en área contraria, aunque cada vez fueron en aumento y pusieron en serios problemas a los de Robert Moreno, que lo pasaron muy mal en los primeros coletazos del partido, donde apenas tuvieron la posesión ni las ideas de juego muy claras.

Monchu tuvo una de las ocasiones más claras gracias a una falta directa que mandó al larguero de la meta macharealeña, que repelió el tanto visitante que acabó produciéndose, pero en la portería contraria.

José Enrique, instantes después, hizo que las sonrisas de los granadinistas se convirtieran en lágrimas. Urko Arroyo se la cedió en zona de tres cuartos al ariete del plantel jienense, que ganó la espalda a Torrente y batió a Aarón (1-0), convirtiendo en un hecho el primer tanto de la noche y que le daba un soplo de alegría a la afición local, que veía cómo el sueño de continuar en la competición podía producirse.

El Atlético Mancha Real no paraba de llegar al área contraria y ello se acabó facturando en un asedio del que los granadinos no pudieron reaccionar ni intentar revertir una situación que se presentaba muy compleja viendo el fútbol que estaban desarrollando sobre el verde, donde se reflejaba a un Granada irreconocible y que dejaba mucho que desear.

Con el paso del tiempo pareció que los nazaríes fueron despertando de un noqueo que parecía que no tenía remedio. Las apariciones en la zona manchega fueron a más y, poco a poco, se generó más daño, lo que requirió de un aumento de trabajo por parte local, que respondió bien ante esto.

Los granadinos comenzaron con el mismo guion que con el concluyeron. La intensidad fue en aumento y las jugadas de peligro no desaparecieron, buscando a la desesperada un empate que pudiera cambiar la situación hasta esos momentos. Se protestó mucho en el municipal de La Juventud por un posible penalti de Torrente a un futbolista del cuadro de Mancha Real, que revolucionó a toda su hinchada.

Las ocasiones por parte del Granada no desistían con la entrada de Machís y Suárez, quienes dieron explosión y pólvora arriba. Lopito, en una de estas, tuvo que volver a actuar para sacar un balón envenenado que se fue cerrando y puso en apuros al guardia jienense.

Machís, de nuevo, formalizó un disparo que produjo una formidable palomita de Lopito, que volvió a evitar que el tanto rojiblanco se convirtiera en un hecho. Sin duda, fue el ángel de la guarda del Atlético Mancha Real.

El Granada no paró de intentarlo e incluso puso toda carne en el asador con la incorporación de Jorge Molina. El aluvión de venidas granadinas no paró de sucederse, pero el juego tan poco factible y la solvencia mancharrealeña hacía que la básica tarea de doblegar a los contricantes no se pudiera realizar.

El Atlético Mancha Real, con las pocas que tuvo, también generó peligro. Rozando los últimos diez minutos de juego, los locales tuvieron el 2-0 en sus botas, pero la finalización del disparo no fue como quisieron.

La poca efectividad del Granada, pese a tener innumerables ocasiones en la segunda parte, y el juego tan poco productivo conllevaron a que, sin mucho más, el Atlético Mancha Real venciera al Granada CF (1-0) en la segunda ronda de Copa Del Rey, lo que hace que el club de Robert Moreno esté eliminado de la actual edición de la competición copera.

Ficha Técnica

Atlético Mancha Real: Lopito, Del Amo, Raúl Pérez, Óscar Quesada, Pedro Corral (Pablo Siles 86´), Juanma Espinosa, José Enrique (Migue Montes 73´), Urko Arroyo (Rafa Vega 59´), Edu Viaña (Carlos Jiménez 73´), Mauro, Nando (Villarejo 86´).

Granada CF: Aarón, Arias, Escudero, Germán, Eteki (Montoro 63´), Monchu (Machís 45´), Abram (Luis Suárez 45´), Bacca, Isma Ruíz (Milla 45´), Torrente, Butzke (Molina 69´).

Goles: 1-0, José Enrique, min 21.

Árbitro: Cesar Soto Grado (comité riojano). Ha amonestado a Urko Arroyo y Juannma Espinosa por parte del Atlético Mancha Real y a Monchu por parte del Granada CF.

Incidencias: Encuentro perteneciente a la segunda ronda de Copa Del Rey celebrado en el Municipal de La Juventud (Mancha Real).