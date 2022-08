Campeonato Femenino de la CONCACAF México 2022: Estados Unidos, campeona por novena vez

Estados Unidos venció 1-0 a Canadá con un gol de penalti de Alex Morgan, el combinado de las barras y las estrellas clasificó directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024 y la edición inaugural de la Copa Oro Femenina. El combinado canadiense tiene una oportunidad extra para acceder a ambas competiciones a través de la repesca olímpica.

Más temprano, Jamaica superó 1-0 a Costa Rica tras la prórroga, el combinado caribeño se medirá a Canadá por la única plaza disponible, las demás selecciones deben buscar sus respectivas clasificaciones entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

Estados Unidos se va invicta con cinco victorias al hilo, trece goles a favor y ninguno en contra. El esquema táctico fue el habitual, 4-3-3, cuatro defensas, tres centrocampistas, dos extremos y un centro delantero. Becky Sauerbrunn llevó el brazalete de capitán por trigésimo sexta vez e hizo su aparición internacional 207.

El once inicial presentó dos cambios, Naeher en la portería y Fox en defensa, regresó al equipo titular tras haber superado la COVID-19. Estados Unidos, siendo una de las 19 selecciones ya clasificadas al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, tiene un arduo trabajo para llegar a tope pensando en la primera edición con 32 selecciones en la fase final.

Canadá, la actual campeona olímpica, cortó su invicto con cuatro victorias y una derrota, anotó doce goles a favor y recibió uno en contra. Estados Unidos lidera el palmarés con nueve títulos en total, el combinado canadiense es su escolta con dos. La selección estadounidense volverá al ruedo en la fecha FIFA de septiembre tras un verano recargado.

Campeona: Estados Unidos (noveno título)

Subcampeona: Canadá

Tercer puesto: Jamaica

Cuarto puesto: Costa Rica

