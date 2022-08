Bélgica se enfrentará a Suecia en los cuartos de final

Italia empató 1-1 ante Islandia en la segunda jornada del grupo D, mientras que Bélgica perdió 2-1 ante Francia. Ambas selecciones llegan sin margen error, la ganadora de este partido se enfrentará a Suecia en los cuartos de final. El último día de la fase de grupos promete una definición electrizante.

Bélgica avanza a los cuartos de final

El combinado italiano no se guarda nada en su último intento para adjudicarse la última plaza disponible para los cuartos de final, Giuliano se asoció con Bartoli. Girelli remató a puerta, Italia no da tregua, anhela seguir en carrera en la justa continental. Bélgica sufrió mucho en el arranque del partido.

Saque de esquina para el combinado italiano en tres minutos de juego, en simultáneo, Francia gana 1-0 a Islandia a través de Malard. El grupo D en este momento es liderado por la selección francesa con nueve puntos, Islandia segunda con dos, Bélgica e Italia eliminadas. El empate transitorio no le sirve a ninguna, solo una victoria puede cambiar la tabla de posiciones.

El combinado belga intentó meter intriga a través del juego asociado. Ninguna tiene margen de error con una plaza para la fase eliminatoria en disputa. Islandia por ahora es la selección que avanza, salvo que se modifique el marcador en la primera media hora.

Italia, con el 47% de la posesión del balón, genera mejores sensaciones, Bélgica no da tregua, partido de ida y vuelta en ambas áreas en diez minutos disputados. La selección italiana insistió por todos los medios en la búsqueda del primer tanto. El combinado belga fue un escollo combativo. Francia sigue superando por la mínima a Islandia.

En dieciocho minutos de juego, la tónica no cambió. Italia domina el partido tácticamente, aunque no pudo plasmar su poderío ofensivo en el marcador. Bélgica, tras la pálida imagen que dejó ante Francia, también se juega su última opción para seguir en carrera en la justa continental.

Bélgica ahora toma mayor protagonismo en veintitrés minutos de juego, Italia pierde un poco de intensidad. Por ahora ambas quedan eliminadas. A veinticinco minutos para que concluya la primera media hora, ambas deben animarse a arriesgar, el empate las deja parcialmente con las manos vacías. Bonaensa se perfiló y la acción quedó anulada tras una posición adelantada. El partido entró un limbo de imprecisiones de ambas selecciones. Dos minutos de adición.

En el complemento, Italia volvió más decidida en cuarenta y seis minutos de juego. Bélgica aguantó defensivamente y buscaba aprovechar algún contraataque. Tremendo mazazo para Italia, pierde 1-0 ante Bélgica, De Caigny abrió la cuenta, ahora el combinado belga escala al segundo lugar con cuatro puntos y se adjudica la última plaza disponible para la fase eliminatoria.

El tiempo apremia, todo cuesta arriba para Italia, última con un punto y sus opciones para remontar son escasas en cincuenta minutos de juego. Islandia queda relegada al tercer lugar con dos puntos.

El combinado italiano insistió por todos los medios, Bélgica fue un hueso duro de roer y no cedió protagonismo en sesenta y un minutos de juego. Italia se va sin pena ni gloria de la UEFA Euro Femenina. El partido tuvo muchos matices, fue totalmente distinto, la primera media hora bastante reñida y en la segunda media hora el combinado belga dio el batacazo de la jornada. Siete minutos de adición.

El combinado italiano se lleva una gran decepción de la UEFA Euro Femenina, con un punto de nueve en disputa, los cuartos de final se jugarán del miércoles 20 al sábado 23 de julio, Inglaterra vs. España, Alemania vs. Austria, Suecia vs. Bélgica y Francia vs. Países Bajos son los partidos confirmados para dicha instancia. Empezaron 16 selecciones, ahora solo quedan ocho en contención por el título, sin olvidarnos que habrá ‘Finalissima Femenina’ el próximo año.