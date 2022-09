Las rotaciones de Carletto

Cuatro partidos y dieciséis días restan para que el mundo del fútbol vuelva a paralizarse para disfrutar el mayor espectáculo futbolístico de cada temporada: El Clásico. Este enfrentamiento trascendental a nivel internacional supone uno de los mejores partidos, si no el mejor de la temporada; por lo que, los técnicos de ambos equipos intentarán llegar con todo al choque. Focalizando en el conjunto local, Carlo Ancelotti aprovechará para realizar rotaciones con la intención de tener a todos enchufados y al máximo nivel para dicho partido.

Rüdiger y Nacho en defensa

Comenzando por la zaga, el técnico italiano otorgará la titularidad en los próximos encuentros a Rüdiger y Nacho que, en faceta defensiva, son dos futbolistas tremendamente importantes para la plantilla, pero que no han terminado de asentarse en la titularidad.

El central español, el “one club man”, es un seguro de vida y una garantía de efectividad y buen trabajo. Nacho siempre ha estado ahí, en la sombra, realizando el trabajo sucio, por así decirlo; pero lo que está claro es que siempre que ha contado con minutos ha cumplido sobradamente y ha mostrado un nivel muy notable.

Por su parte, el ex del Chelsea llegó al Real Madrid con la esperanza de hacerse un hueco en el once madridista; algo que, hasta el momento, no ha logrado. La confianza de Carletto en Mendy en el lateral izquierdo y la pareja de centrales inamovible formada por Militao y Alaba dejan al bueno de Antonio sin sitio en la alineación blanca. Sin embargo, en la mayoría de estos cuatro partidos anteriores al clásico, el alemán será de la partida y tendrá la oportunidad de demostrarle a su entrenador que merece comenzar de inicio frente al FC Barcelona.

Rüdiger conduciendo contra el Atleti I Imagen: Getty Images

Ha llegado el momento de Ceballos

Asimismo, si la línea defensiva del Real Madrid ya se la saben de memoria por Chamartín, prácticamente, lo mismo ocurre con el centro del campo. Tchouaméni como pivote, escoltando a Modric, Kroos y Valverde que cada vez más cae a la banda y se convierte en extremo forman la sala de máquinas titular en el club blanco. Así pues, futbolistas de la entidad de Camavinga o Ceballos, a pesar de haber contado con una gran cantidad de minutos, nunca han llegado a hacerse sitio en el once inicial.

Ceballos y Camavinga I Imagen: Getty Images

El astro francés parecía evocado a la titularidad tras el imparable final de temporada que realizó el año pasado, sin embargo, este inicio de campaña ha evidenciado que las cosas para el joven madridista siguen tal cual estaban. Además, con el mundial a la vuelta de la esquina, Eduardo tiene la necesidad de demostrar y de hacerse un hueco en su club para llamar a la puerta de su selección. Por tanto, deberá aprovechar estos cuatro partidos que tiene por delante antes del gran clásico para deslumbrar al madridismo y, sobre todo, a su míster y poder ser de la partida ante el Barça.

En el lado opuesto, Dani Ceballos, el eterno incomprendido del Real Madrid, ha comenzado la temporada cotando con bastantes más minutos de lo que se presuponía al inicio de la misma, pero, aun así, palabras textuales de Ancelotti: “merecería más minutos”. Su entrenador es consciente de su trabajo, su entrega y dedicación por el equipo; sabe que está listo para dar el salto a la titularidad y, por ello, tras la lesión de Modric y aprovechando para dar relevo al centro del campo titular, Ancelotti hará titular a Ceballos en los próximos encuentros. El utrerano con hambre de comerse el mundo, tirar la puerta abajo y reafirmar las palabras de su técnico haciendo ver que merece más minutos, asumirá la responsabilidad de tomar las riendas de la sala de máquinas del Real Madrid.

Rodrygo indiscutible, Benzema de vuelta y… ¿Hazard?

Por último, en la faceta ofensiva del Real Madrid, Rodrygo y Vini Jr formarán la dupla atacante del conjunto blanco al menos hasta el regreso de Benzema, que podría producirse ante Osasuna. Desde la lesión de Karim, el tridente ofensivo del campeón de Europa lo han formado Vini Jr, Rodrygo y Valverde, pero… ¿qué pasará tras la vuelta del nueve? Parece evidente que el capitán madridista, en cuanto esté al cien por cien, será indiscutible para los planes de Carlo, pero también es innegable que Rodrygo se encuentra en un absoluto estado de gracia. Vini Jr y Valverde parecen intocables hasta el momento para Ancelotti, por lo que, en esta ocasión, el mayor damnificado con la vuelta del próximo balón de oro será el 21 del Real Madrid.

Gol de Rodrygo vs Atleti I Imagen: Getty Images

Por tanto, teniendo en cuenta el poco tiempo que resta antes del clásico, lo más probable es que Ancelotti mantenga a Rodrygo en el once titular a sabiendas de que posiblemente ante el Barça le toque iniciar desde el banquillo y, de este modo, pueda dar descanso tanto al uruguayo como al niño maravilla. Mientras tanto, Ancelotti irá dando minutos a Benzema de cara a que vaya cogiendo ritmo de competición y pueda mostrar su máximo nivel contra el eterno rival.

No obstante, habiendo expuesto lo que ocurrirá en las próximas fechas con Karim, Rodrygo, Vinicius y Valverde, al hombre del puro le quedan aún dos frentes abiertos: Hazard y Asensio. Tras la reivindicación y las declaraciones de Eden con su selección, este próximo domingo, frente a Osasuna, todas las miradas estarán puestas en Ancelotti para ver si cede ante las peticiones del belga o si, por el contrario, le mantiene en el banco. Lo único que ha quedado claro en lo que llevamos de temporada es que Carleto confió en él tras la lesión de Benzema y, Hazard rindió a un gran nivel frente al Celtic, pero, en su primera titularidad contra el Mallorca, Eden volvió a ser el de siempre y, por ende, volvió a defraudar a su entrenador.

Por su parte, Asensio sabiéndose más fuera del Madrid que dentro la próxima campaña contará con minutos residuales en las próximas jornadas de liga y Champions a causa de las rotaciones que se han comentado anteriormente.

Ahora te toca a ti, Carlo

Las predicciones o vaticinios sobre las rotaciones o las próximas alineaciones de Carletto serán múltiples en los próximos días, pero lo único que cabe tener en cuenta es que de ellas se encarga el mejor entrenador del mundo y, por ello, haga lo que haga implicará éxito o, al menos, supondrá lo mejor para el equipo. El madridismo puede estar tranquilo.

Celebración Real Madrid vs Espanyol I Imagen: Getty Images

Carlo Ancelotti es, sin duda, el mejor gestor de plantilla posible para este Real Madrid. Desde su llegada, Ancelotti ha sido capaz de administrar el tiempo de juego de futbolistas que parecían haber acabado su etapa en el conjunto blanco; ha dado la confianza suficiente a jóvenes talentos como Vini Jr, Rodrygo, Camavinga, Valverde y Tchouaméni para que se conviertan en los jugadorazos que hoy son; ha sido capaz de hacer entender a los pesos pesados que debían dosificarse para llegar al final de la temporada como motos; pero, sobre todo, ha sido el encargado de convertir ese vestuario en una auténtica familia.