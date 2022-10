Jorge Molina: "El equipo está con ganas de revertir los resultados"

Con el más que evidente problema de juego que tiene el Granada, llega este fin de semana para enfrentarse a un equipo divertido de ver para el espectador neutral, la Ponferradina, que, aunque esté consiguiendo marcar bastantes goles, también encaja bastantes, al contrario que el conjunto nazarí, que lleva dos partidos consecutivos sin marcar, tres de los últimos cuatro partidos, y encaja poco, pero aún así encaja. Dos equipos deseosos de conseguir solventar sus problemas y hacer que el equipo funcione a la perfección.

Para analizar todo, ha comparecido en rueda de prensa Jorge Molina, tras el entrenamiento matutino del equipo en la Ciudad Deportiva. Tras el empate el pasado domingo en casa ante el Huesca, el Granada CF acumula ya dos jornadas consecutivas tanto sin hacer gol como sin ganar: "El equipo está con ganas de revertir estos resultados. La falta de gol no me preocupa en absoluto".

Últimamente se ha hablado y mucho de que el delantero del conjunto nazarí no tenía la forma física para estar los 90 minutos en el campo: "De forma física estoy perfecto. Muchas veces eso se achaca a la edad, pero no es así".

Desde el comienzo de la temporada, Karanka ha apostado por tener un falso 9 en la delantera con José Callejón, lo que le ha privado tanto a Jorge como a Arezo de más minutos: "Cada partido el míster opta por una alineación y es lo que él piensa que puede ir mejor para cada partido. Nosotros tenemos que estar a tope para tener esa oportunidad y aprovecharla".

A pesar de que se ve relativa tranquilidad en el equipo, entre la afición ya existe cierto nerviosismo y preocupación no solo por los resultados del Granada, si no por la imagen que se ha dado en estos últimos encuentros: "Hay que tener un poco el término medio. Tenemos preocupación pero no creo que haya que tener más preocupación de la que hay que tener".

El siguiente rival de los rojiblancos es la Ponferradina y el equipo ya ha empezado a visualizar sus partidos y a preparar el choque: "Estamos trabajando toda la semana para seguir intentando corregir cosas".

El balón parado está siendo una de las espinas clavadas del conjunto nazarí, pues es como más peligro le generan. "El balón parado es muy importante siempre, y está claro que tenemos que mejorar", ha dicho Molina.