El Granada CF prepara su visita a la Ponferradina pendiente de los lesionados

La plantilla del Granada CF se prepara esta semana para afrontar un nuevo partido fuera de casa. Los rojiblancos visitarán el sábado a la Ponferradina. El partido se disputará a partir de las 16:15 horas en el estadio municipal El Tolarín. El equipo de Aitor Karanka tendrá varias bajas seguras por lesión más la del sancionado Erick Cabaco, que fue expulsado con roja directa en el tramo final del partido contra el Huesca, mientras que hay otros jugadores que podrían recuperarse ya para este partido.

Karanka no podrá contar con el lateral zurdo Carlos Neva ni con el central Raúl Torrente, que continúan con la recuperación de sus lesiones de larga duración. Ambos avanzan en dicho proceso y ya se han ejercitado sobre el césped, pero todavía no podrán regresar a los terrenos de juego. Tampoco podrá hacerlo el portero André Ferreira. El Granada CF no ha informado de la lesión que sufre el guardameta portugués, que se tuvo que retirar lesionado en el partido contra Las Palmas, pero Karanka comentó en rueda de prensa que la lesión "es importante" y "le tendrá de baja un largo tiempo".

Continúan también en la enfermería del Granada CF el extremo Alberto Soro, el centrocampista Alberto Perea y los defensas Jonathan Silva e Ignasi Miquel. Aitor Karanka espera poder recuperar esta semana a alguno de estos jugadores, como comentó en la rueda de prensa tras el partido contra el Huesca. Soro arrastra problemas musculares desde hace varias semanas, mientras que Perea tiene molestias físicas, que el club tampoco ha especificado, y se perdió el partido contra el Huesca porque el cuerpo técnico prefirió "no arriesgar". Jonathan Silva tiene molestias desde que tuvo que ser sustituido en el partido en Ipurúa, en el que fue titular por primera vez con el Granada CF. Ignasi Miquel, por su parte, se perdió el último partido contra el Huesca y el anterior contra Las Palmas ya que recayó de su lesión en la jornada anterior contra el Mirandés, pues se tuvo que retirar al cuarto de hora de partido.

La evolución de estos jugadores durante la semana determinará si finalmente están o no disponibles para el partido contra la Ponferradina, para el que el Granada CF se prepara en su Ciudad Deportiva con sesiones matinales. El equipo granadino, tras el empate en casa contra el Huesca y la derrota contra Las Palmas en Gran Canaria, necesita volver a la senda de la victoria y recuperar buenas sensaciones, ya que los últimos resultados han provocado que el equipo granadino salga de los puestos de playoff de ascenso.