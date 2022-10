Ancelotti: "Les hemos quitado tres puntos nada más"

El cuadro dirigido por Carlo Ancelotti venció al acérrimo rival a domicilio en el primer Clásico de la temporada. Con goles de Karim Benzema, Fede Valverde y Rodrygo, el Real Madrid se llevó los tres puntos y se coloca como líder en solitario de LaLiga tras nueve jornadas.

Pese a afirmarse en lo más alto de la tabla, el técnico blanco aseguró que no se ha ganado más que los tres puntos: "Han sido tres puntos. Se los quitamos a un rival más acreditado en esta competición, equipo fuerte y con recursos. Les hemos quitado tres puntos, nada más. La temporada es larga y estamos contentos".

La clave

"Hemos sido más contundentes y efectivos. Marcamos saliendo desde arriba, para aprovechar una salida tras su presión. Lo hicimos bien y hubo un gran compromiso colectivo. Esa fue la clave", afirmó el italiano.

Kroos y Valverde

Al ser cuestionado sobre el partido del alemán y uruguayo, destacó que ambos tuvieron 90 minutos muy buenos: "En el caso de Kroos ha sido fuerte en defensa, algo que a veces le costaba por sus características. Valverde se está acostumbrando a jugar en esta posición (extremo) y lo está haciendo muy bien y llega más a portería rival".

Primer clásico de Tchouaméni

El joven francés disputó hoy su primer Clásico, partido en el que fue titular y se mantuvo hasta el pitazo final: "Es joven, pero tiene mucha personalidad. Entra en una medular que tiene todo, se siente cómodo al jugar con Modric y Kroos, pero al final es su calidad. No hablo de técnico o físico. Si no de personalidad y carácter", reafirmó.

Hasta el final

"Hemos apretado hasta el final. Queríamos ganar y los cambios lo he hecho tarde porque el partido estaba controlado y no quería modificar la dinámica. En la segunda parte el Barcelona ha empujado más y nuestra salida no era tan buena como en los primeros 45 minutos, pero tampoco hemos sufrido mucho", describió el técnico merengue.

Militao y Lewandowski

"No fue un marcaje especial. Le pedí ser más agresivo y contundente que Alaba, y en ese sentido ha sido espectacular", aclaró al ser cuestionado si el central brasileño había entrado especialmente esta semana para marcar al jugador polaco.

XI incial de Ancelotti para afrontar el primer clásico de la temporada. Foto: @realmadrid

Retiro de Kroos

Hasta el momento el jugador alemán no ha renovado el contrato que se vence el próximo verano con el Real Madrid. Los rumores de una posible retirada de las canchas resuenan más fuertes cada vez en la casa blanca, a esto Ancelotti ha afirmado: "Sabe perfectamente lo que pensamos todos. Yo, sus compañeros, el club, no tenemos que empujarlo a nada. Es un profesional y le gusta tanto el Madrid. Decida lo que decida estamos contentos".

"Ha hecho un buen partido. Lo he visto mucho mejor en el entrenamiento y su condición va a progresar cada día. Ha marcado gol y ojalá mañana pueda ganar el Balón de Oro y lo vamos a felicitar. Una pequeña parte del premio también es nuestro", mencionó referente al capitán blanco.

Comodidad

El dominio del cuadro merengue se notó mayoritariamente en los primeros 45 minutos: "En la primera parte estuvimos muy cómodos con bloque bajo y saliendo al contragolpe. Poco a poco fuimos manejando el balón y logramos el resultado".

Afición-equipo

"La afición siempre ha estado cerca nuestro, yo no veo una nueva sintonía. Es cierto lo que pasó el año pasado nos acercó más. Ha sido un gran ambiente y el equipo ha cumplido", destacó Ancelotti.

Laporta

El momento tenso de la rueda de prensa del técnico blanco fue al ser cuestionado sobre las acciones de Laporta, quien se reportó ha bajado al vestuario para pedir explicaciones al árbitro por sus decisiones en el juego: "Yo entiendo todo. El árbitro ha hecho su partido y creo que fue bien", comentó con elegancia.

Defensa

"Defender bien es una ley no escrita, el que menos encaja. Lo peor se no encajar es un empate", concluyó en rueda de prensa el italiano.