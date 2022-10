Análisis del rival: un Rayo en línea ascendente

La tarde del sábado promete un encuentro que se antoja apasionante; por un lado el Sevilla FC busca darle una alegría a su gente con la primera victoria en casa, por otro lado, el Rayo Vallecano intentará prolongar la buena racha con la que llegan a Nervión. Los de Vallecas se sitúan décimos en la clasificación después de vencer por 5 goles a 1 al Cádiz. Cuatro victorias, 3 empates y 4 derrotas son los números del equipo madrileño en la presente campaña, encadenando 3 partidos sin conocer la derrota y llegando a empatar en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Portería

Debajo de los palos encontramos a dos porteros con bastante experiencia. El veterano Diego López sólo ha disputado un encuentro con el Rayo Vallecano y lo hizo en la última derrota de los madrileños por 3 goles a 1 contra el Almería. Dimitrievski es el portero de confianza de Iraola. En la presente temporada ha disputado 10 partidos y ha encajado 11 goles.

Defensa

Los de Vallecas mantienen prácticamente la defensa de la temporada pasada añadiendo el fichaje del francés Lejeune, quien curiosamente es el máximo goleador del equipo con tres tantos en su casillero. El joven lateral Fran García cuajo grandes vacaciones la temporada pasado, llegando a vincularlo con grandes equipo, como el Real Madrid o el mismo Sevilla entre otros. Balliu y Catena completan el bloque defensivo de los madrileños.

Martial controlando un balón / Foto: Sevilla FC

Centrocampista

En el centro del campo, el Rayo Vallecano cuenta con algunas alternativas. A diferencia de la defensa en esta zona el club no ha realizado ningún fichaje y se mantiene igual que la temporada pasada. Los titulares acostumbran a ser el argentino Óscar Trejo, aunque este no estará presente por sanción, acompañado por los españoles Óscar Valentín y Santi Comesaña. Unai López podría entrar en el once por la ausencia del argentino.

Delantera

Si hay un jugador que destaca por el gran juego en el Rayo vallecano ese es Isi Palazón. El español está cuajando grandes actuaciones esta temporada, anotando 3 goles y concediendo 2 asistencias. El sevillano Álvaro García también es uno de los inamovibles en el once de Iraola. Sergio Camello y el mítico Falcao son los dos delanteros con lo que cuenta el equipo madrileño. Cabe destacar la ausencia de Raúl De Tomas, ya que no puede disputar partidos hasta enero.

Últimos encuentros

Sevilla FC y Rayo Vallecano se han enfrentado en 52 ocasiones. Los sevillistas han vencido en 31 ocasiones, mientras que los madrileños lo han hecho en 12 y han empatado en 9 partidos. La pasada temporada se enfrentaron en el primer partido de liga. El Sevilla FC venció por 3 goles a 0. En el partido de vuelta el empate no se movió del marcador finalizando el partido 1 a 1. Para ver la última victoria de los rayistas tenemos que retomar a enero de 2012 cuando el Rayo venció por 2 goles a 1 en Vallecas. El entrenador de aquel Sevilla FC era Marcelino García Toral.