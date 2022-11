Tercera derrota al hilo de la actual campeona mundial

Estados Unidos afronta una racha negativa, perdió 2-1 ante Alemania en Florida y suma su tercera derrota al hilo en la era Andonovski. La actual campeona mundial empató sin goles en la primera parte y en el complemento llegaron los goles. El esquema táctico que se usó fue el 4-3-3, cuatro defensas, tres centrocampistas, dos extremas y una centro delantera. El combinado de las barras y las estrellas está en serios problemas desde la gira europea, Andonovski suma nuevas críticas en medio de una derrota que deja muchas dudas pensando en el segundo amistoso entre ambas selecciones que se jugará el próximo 13 de noviembre en Nueva Jersey.

El once inicial tuvo cinco jugadoras diferentes en comparación con el partido ante España, Emely Fox, Sofía Huerta, Naomi Girma, Alex Morgan y Mayori Pugh regresaron a la selección absoluta. La selección absoluta femenina estadounidense tiene mucho trabajo por delante y buscará sacarse la espina clavada ante las teutonas en su trigésimo quinto enfrentamiento directo.

Murphy anotó el primer tanto en propia meta, Rapinoe empató las acciones, aunque dicho alivio duró poco, Krumbiegel anotó el segundo tanto alemán. Primera derrota de los Estados Unidos en condición de local desde el 27 de julio de 2017, cuando perdió 1-0 ante Australia en el Torneo de Naciones cortando una racha de 71 partidos invicta. Alex Morgan se convirtió en la jugadora con más convocatorias en la selección absoluta estadounidense, 200 veces internacional en total.

En otros resultados destacados de la ventana internacional de noviembre: Italia 0-1 Austria, Suiza 1-2 Dinamarca, Inglaterra 4-0 Japón, España 7-0 Argentina y Países Bajos 4-0 Costa Rica. La fecha FIFA Femenina concluirá el martes 15 de noviembre.

