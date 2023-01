Xavi: "La Copa nos hace mucha ilusión"

El entrenador del F.C Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido ante los medios este mediodía en la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de la Copa del Rey que les enfrentará al InterCity, equipo de 1ª RFEF.

Intercity

Sobre el rival Xavi comentó: "Siempre nos han costado los primeros partidos de Copa. Recuerdo eliminaciones como jugador. Son partidos muy difíciles de jugar. Tienes muy poco que ganar y todo que perder. Es un rival que juega bien, que hace bien las cosas. Tenemos el informe del Barça B. Aprietan arriba normalmente. Contra el Mirandés no hicieron eso, sino que probaron con línea de cinco atrás. Somos los máximos favoritos y, a veces, eso cuesta".

Iñaki Peña

En cuanto a los trámites para la disponibilidad del portero, el técnico aseguró: "Ayer presentamos los documentos pertinentes y estamos esperando la resolución de la Federación. Está en la lista de convocados porque creemos que hemos hecho todo lo que debíamos en cuanto a documentación para que pueda jugar".

Copa del Rey

El entrenador culé también habló sobre cómo afronta el equipo este torneo: "Para nosotros es un objetivo. Queremos ganar títulos. LaLiga es la más importante tras ser eliminados de la Champions, pero la Copa nos hace mucha ilusión. Es una competición muy especial para nosotros".

Presencia de Lewandowski en el Metropolitano

En cuanto a todo el revuelo de las últimas semanas por la posible sanción del polaco, Hernández contestó:"Sí, confío que pueda jugar contra el Atlético de Madrid. Por eso y porque lleva mucho bagaje. Después vienen partidos muy importantes. Queremos que esté y creemos que va a estar. Descanso para él y para Pedri".

Sobre los recursos concernientes a su sanción explicó: "Es una incertidumbre para el jugador y también para nosotros el no saber cuándo se va a resolver. Le he dicho que no piense en la sanción. Es cierto que preparamos ese partido sin él y luego pudo estar disponible. Vamos a ver cómo se resuelve esto. No es fácil ni agradable ni para nosotros ni para los rivales".

Entrenamiento del domingo tras el empate

Preguntado por el entrenamiento del domingo tras el pinchazo ante el Espanyol, Xavi respondió:"Ni me lo he planteado. Me he imaginado la positiva. El otro día, el reto era que si ganábamos, el día 1 había descanso. Como no se ganó, hubo entrenamiento, por desgracia para los futbolistas".

Sanción de Jordi Alba

Acerca de la posibilidad de recurrir la sanción de Jordi Alba, el entrenador blaugrana aseveró: "Habíamos pensado recurrir, pero nos han dicho que era prácticamente inviable. Es complicado. No ha habido recurso".

Aspecto goleador

Respecto a las carencias anotadoras del equipo, el técnico declaró: "Hay que mejorar en muchos aspectos y uno es este. Falta efectividad. No siempre va a estar Robert acertado. Tenemos que ir sumando los demás. La segunda línea también tiene que marcar. Hay que hacer goles de todo tipo, no sólo con Robert".

Depay

Sobre la posible salida de Memphis del club, el entrenador aseveró: "Yo no quiero que marche nadie. Estoy encantado con la plantilla. Parece que no habrá mercado para nosotros. Estoy contento con Depay. Su actitud es buena y será importante para nosotros. Tiene capacidad para marcar diferencias. Tendrá minutos. Como todos".

Araujo

Preguntado por el regreso del central al equipo, Xavi manifestó: "Tiene una enorme capacidad futbolística. Mucho liderazgo. Mucha alma y es guerrero. Creo que nos hace falta. Que vuelva cuanto antes a ayudar al equipo".

Ocho ex del Barça en Intercity

En relación a la cantidad de jugadores del Intercity que son ex jugadores del club, el Hernández comentó: "Cuando juegas contra tu exequipo, te motivas mucho. Tienen a ocho jugadores que han pasado por la casa y seguro que están muy motivados".

Ansu Fati

En consideración a Ansu Fati, el míster azulgrana apostilló: "Tiene lo más difícil de encontrar en un jugador, que es el gol y el talento para hacerlo. Depende de él y de nosotros que tenga el cariño para marcar diferencias".

Pablo Torre

Sobre la presencia del ex jugador del Racing, el técnico dijo:"Es futbolista del primer equipo y cuando no participe demasiado, bajará al segundo. Mañana va a tener minutos importantes. Estoy muy contento con él. Está entrenando bien".

Fichajes para apuntalar el equipo

Referente a los posibles fichajes para reforzar la plantilla, Xavi se mostró contundente: "Somos los que somos y estamos contentos. El equipo es ganador. Tiene ganas de ganar y me lo demuestran en cada entrenamiento. Estoy contentísimo con lo que tengo".

Partido único

En cuanto al formato empleado en la Copa del Rey en las últimass temporadas, el entrenador señaló: "Creo que es positivo que sea partido único en el campo del rival más débil. Esto forma parte de la grandeza del fútbol, que haya sorpresas. Todo el mundo compite y trabaja muy bien. Tenemos que estar preparados".