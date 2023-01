Ceballos: “Me quedan cuatro meses por delante para dar el nivel que debo dar en este club”

Dani Ceballos lleva un semana de dulce tras su partidazo ante el Villarreal en la Copa del Rey y el partido más reciente en LaLiga ante el Athletic Club. Ha dado un paso hacía delante, ha demostrado que tiene nivel para jugar en el Real Madrid y ha dejado claro a Carlo Ancelotti que se quiere quedar, pero ¿será tarde?

Entrevista post-partido

Claro es que Ceballos se ganó la titularidad, pues comentó tras el partido la necesidad de Ancelotti para que el de Utrera saliera de titular ante el Athletic Club tras su actuación ante el Villarreal, “Venía de hacer una gran segunda parte contra el Villarreal y ayudé al equipo con una bonita remontada. El míster me pidió salir de inicio. He aportado energía y ganas y lo he demostrado en el terreno de juego. Estoy muy contento por la victoria en este campo tan difícil”.

Un mensaje de gratitud para el técnico italiano por la confianza que ha depositado en Ceballos en los dos últimos encuentros. Está preparado para afrontar cualquier situación y a la disponibilidad del míster, “Estamos a disposición del entrenador. Tiró de mí contra el Villarreal cuando el equipo lo necesitaba. Ahora me ha dado la continuidad de jugar de inicio contra un club como el Athletic. Estoy con muchas ganas y cuando me lo pida el míster estaré a su disposición para dar lo mejor de mí”, dijo Ceballos tras su titularidad.

Poco queda para que el contrato de Ceballos expire y empiecen a venir ofertas de otros clubes para intentar ficharle. El español lo sabe, es consciente de ello, pero su prioridad es seguir dentro del club blanco. Para ello, tiene que mostrar sus cualidades y consistencia en lo que resta de temporada para ganarse una nueva oferta en el club más exigente del mundo, "No hay club más grande que el Madrid. Me quedan cuatro meses de contrato, pero voy a darlo todo para demostrar que quiero seguir aquí".

El jueves surgirá una nueva oportunidad para Ceballos, cuando el Real Madrid se mida en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Hasta el momento, titularidad ganada, otra cosa es que Ancelotti decida alinearlo de titular.