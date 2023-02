Modric: " Hemos de estar al máximo nivel, estando juntos y ayundándonos"

Luka Modric ha sido el jugador elegido para acompañar a Ancelotti en la comparecencia ante los medios, previa al encuentro de ida de la UEFA Champions League frente al Liverpool FC.

Aunque la rueda de prensa era para hablar del partido, muchas de las preguntas de los periodistas han sido sobre su dudosa renovación.

Partido muy importante

El croata volverá a disputar unos octavos de final de la Champions con el Real Madrid, algo de lo que pocos pueden presumir. Sobre el partido ha hablado Modric: "Nos espera un partido muy importante, muy duro, contra un rival muy bueno en un estadio histórico con una afición tremenda que aprieta mucho. Tenemos que jugar bien para sacar un resultado positivo para la vuelta. Hemos de estar al máximo nivel, estando juntos y ayundándonos".

Posibilidad de igualar a Gento

Si el Real Madrid consiguiera ganar de nuevo la UEFA Champions League, uno de los jugadores que igualaría a Paco Gento con seis Copas de Europa sería Luka Modric. Sobre esto le han preguntado, pero ha confirmado que no lo han hablado entre los jugadores, aunque sería todo un orgullo para él.

Su renovación

Algo de lo que debe estar pendiente Luka Modric, además de los partidos, es su renovación. El futbolista acaba contrato en junio y, de momento, no ha habido ninguna firma que le vincule al club más tiempo.

"Me siento muy bien y espero seguir así hasta final de temporada. No puedo decir nada de la renovación porque no he hablado con el club. Estoy muy tranquilo. Quiero seguir aquí. Me siento bien y quiero seguir en el Madrid. Tengo que hablar y saber lo que el club piensa. Quiero merecer seguir, no que me lo regalen. Nadie nunca me ha regalado nada. Quiero seguir por merecimiento. Nada puede cambiar mi relación o mi pensamiento con el club. El Madrid es el club de mi vida y nadie puede romper eso o cambiarlo", ha declarado el croata.

Por último ha querido dejar unas palabras a los jóvenes del Real Madrid, que cada vez están más presentes en el primer equipo. Los jóvenes lo están haciendo muy bien, tienen un gran futuro y depende de ellos. No están aquí por casualidad. El Madrid ha invertido en ellos porque son muy buenos", ha afirmado.