Cumbre en Barcelona por el posible regreso de Leo Messi

El mañana del mejor jugador de la historia sigue, a día de hoy, en el aire. Los reportes de una posible renovación del astro argentino con el PSG inundaron en el mes de enero las redes sociales de los fanáticos del balompié. Es ahora, a finales de febrero, cuando la prolongación de contrato sigue sin ser oficial y el momento en el que ha saltado la sorpresa en Can Barça: Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se habría reunido con Jorge Messi el pasado 16 de febrero para hablar de la situación del futbolista. La información fue desvelada el día de ayer por el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

El programa apunta a una reunión en la que el máximo dirigente de la entidad blaugrana se habría sentado con el padre y representante del jugador para tratar una posible vuelta al FC Barcelona. Llegados a este punto, temas como el homenaje que el club tiene previsto realizar a Lionel Messi y la aclaración de las palabras de Matías, el hermano del rosarino, hacia el club, fueron otros tópicos que se abordarían en el concilio.

Lionel Messi se ha dejado ver estos días en Barcelona

El astro argentino visitó la ciudad para cenar con sus amigos Jordi Alba y Sergio Busquets, capitanes del equipo blaugrana, y aprovechó así el respectivo descanso que Gaultier ofreció a sus jugadores. Precisamente ambos capitanes serían dos de las principales armas con las que Joan Laporta haría malabares para repatriar al hijo pródigo de Can Barça. Según el periodista Gerard Romero vía Twitch, tanto Alba como Busquets verían con buenos ojos una nueva reducción salarial con el mero objetivo de contribuir al regreso de Lionel Messi al FC Barcelona. Además, ambos futbolistas ampliarían su contrato con el club si el rosarino finalmente llegase.

Los medios apuntan a una constante comunicación entre Xavi y el rosarino

Fotografía de: www.fcbarcelona.es

Han sido varios los reportes que informaban de una continua comunicación entre el técnico del Barça y el futbolista argentino. Xavi Hernández, excompañero y amigo de Lionel Messi, estaría preparado para gestionar una hipotética vuelta al FC Barcelona. “No quiere decir que Messi vaya a volver, pero se están acercando posturas, es una posibilidad que nadie creía que podía pasar. Xavi y Leo siguen en comunicación constante”, decía Gerard Romero en directo hoy en 'Jijantes'.

El Barça no sería la única opción del astro argentino

Es sabido que, en caso de no renovar con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi no tiene como único destino el FC Barcelona. Al contrario, la MLS y la liga argentina son dos destinos que el jugador no descartaría. David Beckham, dueño del Inter Miami FC, hace tiempo que mostró sus pretensiones de traer a Messi a Estados Unidos y aportar el salto de calidad que tanto el conjunto americano como la liga necesitan. Según afirma 'The Sun', la opción de marchar a América y dejar el viejo continente cobra cada día aún más fuerza, y contenta tanto al futbolísta como a la cúpula.

How Inter Miami could line up with Lionel Messi as star 'plots PSG escape to MLS side'https://t.co/NwTeXEUiW8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 17, 2023

La oferta monetaria y el protagonismo que el campeón del mundo tendría en Miami sería de muy buen agrado para su entorno. Desde la ciudad estadounidense ya se preparan para la hipotética llegada de Lionel Messi al conjunto de Miami: "Creo que va más allá que Inter Miami. Creo que sería algo muy grande para la MLS. Sería probablemente el mayor fichaje de la historia en el deporte estadounidense", declaró Phil Neville, técnico del club

El padre de Messi negó el regreso, pero no cerró la puerta

Jorge Messi ofreció unas breves declaraciones a los periodistas que estaban congregados en el Aeropuerto de El Prat por posibles movimientos del astro argentino o de su cúpula. Fue el micrófono de 'El Chiringuito' quien captó las declaraciones ofrecidas por el mismo: "No creo que Messi vuelva al Barcelona. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta", declaró.

Pese a las pesimistas declaraciones, el representante del jugador fue cuestionado acerca de la imposibilidad del hipotético regreso, y terminó la ronda de declaraciones manifestando lo siguiente: "No sé si es imposible. La vida da muchas vueltas", zanjó.