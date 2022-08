Guia VAVEL LaLiga 22/23: FC Barcelona, un equipo que aspira a ganarlo todo

En esta guía os contaremos lo más importante del proyecto del FC Barcelona de cara a la temporada 22-23. Un resumen de la temporada pasada, la labor de Xavi como técnico, las palancas económicas, los refuerzos y un minucioso análisis de la nueva plantilla con la que cuenta el club azulgrana serán algunas de las cuestiones que se analizarán a continuación.

Actualidad blaugrana

La mala gestión económica del club en los años anteriores acabó provocando una crisis y una sensación en la que el equipo no parecía estar para mucho más, lo que llevó a la eliminación en fase de grupos de la Champions League la pasada campaña. La llegada de Xavi en octubre, junto a los refuerzos en el mercado invernal, acabaron por salvar una situación que parecía irreversible.

El fin de la pasada temporada ha permitido al club recomponerse, gracias en gran parte a su presidente, Joan Laporta, que a través de gestiones y las famosas palancas económicas (activos del club) ha logrado salvar una situación en la que el club tenía muy complicado salir.

Además de salvar el plano económico del club, la inyección financiera que ha obtenido el Barça a través de estas palancas ha permitido a Xavi contar con una gran cantidad de nuevos nombres en el equipo. Jugadores de la talla de Robert Lewandowski, Jules Kounde, Frank Kessie, Raphinha y Christensen han podido llegar en este mercado de verano gracias a los ingresos que ha recibido el club gracias a las ventas de sus activos.

Además de ello, el club ha logrado mantener a jugadores que se antojan claves para el futuro blaugrana. Ansu Fati, Pedri, Gavi, Nico y Dembele han optado por renovar sus contratos con el sueño de triunfar en el FC Barcelona.

Una mala, pero necesaria, temporada de transición

La pasada campaña no fue la mejor en la historia del FC Barcelona. La marcha de Messi, junto a la mala gestión económica heredada de la era Josep María Bartomeu, hacían prever una mala temporada para los azulgranas, pero nunca nadie se hubiera imaginado una situación como en la que se encontraba el club en octubre del año pasado.

Los movimientos dentro del equipo blaugrana comenzarían el verano pasado. El FC Barcelona no podía hacer grandes esfuerzos económicos, ya que en la cuenta de pérdidas y ganancias, el club ostentaba una deuda de aproximadamente 500 millones de euros.

Esta situación obligó al club azulgrana a deshacerse del mejor jugador de su historia, Leo Messi. Para colmo, no fue lo único que los azulgranas tuvieron que hacer, si no que en el mercado estival de verano, los azulgranas pasaron de puntillas y solo consiguieron fichar a Memphis Depay y Eric García, y gracias a que ambos acababan contrato.

Ronald Koeman en una rueda de prensa la pasada temporada. Foto: Getty Images.

Los primeros meses de campeonato con Ronald Koeman fueron desastrosos a nivel de resultados. Con la llegada de Laporta como presidente blaugrana, la confianza en el holandés era mínima y todo hacía indicar que antes o después, el técnico holandés acabaría fuera del Camp Nou.

Su despido llegaría el 28 de octubre después de que en 10 partidos solo se llevase la victoria en 4 de ellos. Tras su marcha, el FC Barcelona comenzaría a preparar la llegada de Xavi Hérnandez, leyenda del club. Hasta ese momento, Sergi Barjuan se hizo cargo de 3 encuentros del equipo culé (1 victoria, 2 empates).

Xavi y Laporta, en la presentación del exjugador como técnico blaugrana. Foto: Getty images.

La llegada de Xavi como técnico del FC Barcelona se haría oficial el 6 de noviembre de 2021. A partir de su llegada, pequeñas cosas comenzaron a cambiar y la sintonía entre técnico, vestuario y dirigentes comenzó a restablecerse, algo que no había sucedido desde hacía bastante tiempo atrás.

Las malas noticias en el club volverían a llegar con las lesiones de Ansu Fati y Pedri, por lo que en diciembre, tras ajustar salarios y dar salida a Philippe Coutinho,, el club optó por presentar a tres nuevos jugadores en sus filas. Las llegadas de Ferran Torres, Dani Alves, Aubameyang, junto a un eléctrico Gavi, recién salido de la cantera culé, serían los elegidos para mejorar los resultados de la primera vuelta.

Ferrán Torres y Aubameyang celebrando un gol del Barça la pasada campaña. Foto: Getty images.

Con Xavi, los buenos resultados llegaron, y a pesar de no poder clasificarse en Champions League, tras los malos resultados en la primera vuelta frente a Bayern y Benfica, el club logró a lo largo de la temporada grandes resultados frente al Atlético de Madrid (4-2), Real Madrid (4-0), Nápoles (2-4), Valencia (1-4) y Athletic Club de Bilbao (4-0). Además de ello, el equipo dirigido por el exjugador consiguió mantenerse invicto durante 15 jornadas consecutivas.

El tramo final de temporada no fue el mejor del club tras caer frente al Eintracht Frankfurt en cuartos de final de la UEFA Europa League, pero la segunda posición en LaLiga Santander sirvió como objetivo mínimo por cumplir en la pasada campaña.

La importancia de Xavi como técnico

La vuelta del técnico catalán al club donde creció significó una vuelta de identidad para los azulgranas. Con Xavi como nuevo entrenador, la posesión inteligente del balón, la presión en campo rival y la conducción rápida de la pelota volvieron a ser la base para conseguir la victoria. Principios que en su primera etapa como técnico, en el Al-Sadd catarí, ya concebía como claves para su estilo de juego.

Además de conseguir que el club se reencontrara con su estilo, el entrenador logró eliminar todos los egos que había en un vestuario dañado, dejando claro que el beneficio del club era lo más importante. Uno de los grandes beneficiados de su llegada fue Ousmane Dembélé, que tras estar meses luchando con el club por un aumento de sueldo, decidió quedarse como blaugrana gracias a la confianza que le demostró en todo momento el técnico.

Desde su vuelta, el presidente Joan Laporta ha considerado a Xavi como la piedra angular de un proyecto a largo plazo. Por ello, durante este mercado de verano y tras activar varias palancas financieras que han permitido al club fortalecerse económicamente, el presidente ha otorgado al entrenador poder de decisión sobre los movimientos del club.

Unas 'palancas' posibilitan este gran proyecto

La mala gestión económica del FC Barcelona a lo largo de estos últimos años, junto a la crisis provocada por el COVID-19, han provocado que el club necesite de inyecciones económicas para que las palabras "competir" y "restaurar la economía" puedan convivir en la misma frase. Así, este verano, Laporta ha optado por ejecutar las famosas 'palancas económicas' para competir por todas las competiciones y restaurar la economía del club.

Todo comenzaría tras la venta de Neymar hace ya 5 años por 222 millones de euros al PSG. El club optó por fichar a otros dos jugadores (Coutinho y Dembele) por una cantidad aproximada de 250 millones de euros. Además, el club catalán comenzó a renovar contratos con cifras desorbitadas para no vivir una situación similar a la del brasileño.

La llegada del COVID-19 y el cierre del Camp Nou fueron el colmo para un club que trataba de recuperarse. La pérdida de ingresos por no poder asistir al campo se notó en el club, provocando unas pérdidas en las arcas azulgranas, delegando a una moción de censura en contra de Bartomeu y unas elecciones en las que Joan Laporta saldría ganador.

Joan Laporta en la tienda oficial del FC Barcelona días después de su presentación como presidente. Foto: Getty Images.

Desde su llegada el pasado año, el abogado catalán ha tratado de arreglar las cuentas del club. Eso sí, no hay que olvidar que a su llegada el mejor jugador de la historia del club, Leo Messi, salió dirección al PSG.

A pesar de ello, el presidente se centró en el futuro del club, logrando ajustar el sueldo a varios futbolistas para ganar capacidad económica y poder inscribir a nuevos fichajes.

De esta forma, acabó llegando Ferran Torres del Manchester City gracias a unos 50 millones de euros, además de jugadores que acababan contrato con sus respectivos clubes como en los casos de Memphis Depay, Eric García, Aubameyang y Dani Alves.

En el verano de 2022 y tras acabar la temporada, Joan Laporta estudió la posibilidad de incrementar los ingresos del club para lograr así cubrir momentáneamente las deudas a través de la cesión de activos del propio club. La idea fue tan clara del presidente, que desde el principio decidió trasladarla a la junta y socios del club, que acabaron por aceptar estas 'palancas' como una forma para salvar al club.

De esta forma, el 29 de junio llegaría la primera palanca. En ella, el FC Barcelona acordaba vender el 10% de derechos televisivos a la empresa estadounidense Sixth Street a cambio de 207,5 millones de euros.

Los segundos ingresos del club llegarían de la misma empresa solo un mes después, exactamente el 22 de julio. En este caso, el club culé acordaría la venta de otro 15% de los derechos de televisión durante 25 años a cambio de la elevada cifra de 400 millones de euros.

La última palanca activada hasta el momento se haría efectiva a principios de agosto. A pesar de que en un principio esta palanca no se iba a hacer efectiva, la necesidad de inscribir jugadores obligó al club a hacerla oficial. En ella, los culés han vendido el 24,5% de Barça Studios, organización que se encarga de la producción y de la comercialización de la oferta audiovisual del club, a cambio de 100 millones de euros.

Las incorporaciones en este mercado de verano no tienen pausa en el Camp Nou. Por ello recientemente, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha avisado a Laporta de la necesidad de hacer efectiva incluso una cuarta palanca para solventar definitivamente la inscripción de todos los nuevos fichajes blaugranas.

Grandes incorporaciones en una plantilla que lo necesitaba

Como ya hemos visto a lo largo de la guía, las famosas palancas económicas han permitido que el club se refuerce por partida doble. Por un lado, el esfuerzo financiero ha permitido renovar a sus grandes promesas (Pedri, Gavi, Nico, Dembelé, Araujo y Ansu Fati), y por otro, las grandes incorporaciones de las que hablaremos a continuación elevan el nivel y la competitividad de un equipo que debe buscar ganarlo todo.

Franck Kessié y Andreas Christensen

Los primeros en llegar este verano fueron Kessié y Christensen, jugadores que ya tenían apalabrada su llegada tras acabar contrato con sus respectivos clubes. Ambos han llegado al equipo dirigido por Xavi con un rol similar; aportar alternativas en un club que necesitaba refuerzos y doblar posiciones.

Kessié y Christensen posando con las camisetas del FC Barcelona. Foto: Twitter Oficial FC Barcelona.

El danés, como ya ha recalcado Xavi, llega al club gracias a su capacidad para sacar la pelota desde el propio campo y su contundencia aérea. Por su parte, Frank Kessié ha llegado para dar alternativas al equipo. Destaca ser un mediocentro contundente y con llegada y nos puede llegar a recordar a la época de Vidal y Paulinho en el Camp Nou.

Raphinha/ Ousmane Dembélé

La tercera incorporación en este verano ha sido Raphinha. Tras una gran temporada en el Leeds United, los culés le han seguido la pista muy de cerca. En principio, el titular de la selección brasileña era el elegido para sustituir a Dembélé, pero después de que este último haya decidido ampliar su contrato, ambos competirán por hacerse un hueco en el once planeado por Xavi.

Raphinha y Dembélé celebrando un gol en la pretemporada del equipo azulgrana. Foto: Getty Images.

Hasta el momento, ambos jugadores han logrado completar una gran pretemporada, demostrando tener una competitividad sana e incluso mostrando al técnico la posibilidad real de ser compatibles en el terreno de juego.

El francés ha marcado 3 goles en 3 partidos, mientras que el brasileño, a pesar de solo lograr marcar un gol, ha mostrado un desborde y una agilidad que el club culé necesitaba.

Sin duda el fichaje del verano es el de Lewandowski y nadie duda de eso. Todo seguidor del fútbol, incluso a las personas que no les gusta, le conocen. Ha sido el fichaje más complejo del FC Barcelona este verano, dado las dificultades del Bayern, pero sin duda el club culé estará contento por haber esperado.

Robert Lewandowski en su presentación como jugador del FC Barcelona. Foto: Twitter Oficial FC Barcelona

A sus 33 años, el delantero internacional con Polonia ha disputado un total de 676 partidos en los que ha logrado anotar 509 goles y repartir 135 asistencias. Y no solo eso, si no que el polaco ha estado muy cerca de ganar el Balón De Oro en varias ocasiones, sobre todo, el año en el que el COVID provocó la suspensión de este reputado galardón. A pesar de ello, tiene en su palmarés individual dos The Best, premio que creó la FIFA tras separarse de la revista France Football, en el que se elige al mejor jugador del año.

El polaco ha llegado al FC Barcelona a cambio de 50 millones de euros con un contrato de tres temporadas. Hasta el momento, ha disputado minutos en 3 encuentros sin conseguir hacer gol en ninguno. Pero ya ha dejado varias jugadas que demuestran que es un jugador que encaja perfectamente con el estilo del equipo blaugrana.

Hasta la fecha, 3 de agosto, Jules Koundé ha sido el último refuerzo del club catalán. El jugador francés se une así a la defensa que formaban Pique, Araujo, Eric García y el recién incorporado Christensen. El Barcelona llegó a un acuerdo con el Sevilla FC a cambio de 50 millones de euros más otros 10 en variables.

Koundé en un entrenamiento con el Barça. Foto: Página Oficial FC Barcelona.

El jugador ha firmado un contrato de cinco temporadas, por lo que en un principio vestirá la camiseta blaugrana hasta 2027. La incorporación del francés resulta clave para el técnico, ya que pretende aprovechar su versatilidad y probarle en una posición en la que los culés flaquean, el lateral derecho.

Once ideal del club azulgrana

Los grandes movimientos en el mercado de verano y la capacidad que ha tenido el club azulgrana para retener a sus mejores jugadores hacen que la labor de Xavi a la hora de elegir el equipo inicial sea muy complicada. Si analizamos la plantilla, nos encontramos con dos jugadores por cada posición en el campo, algo que sin duda hará que el técnico lo tenga mucho más complicado a la hora de elegir.

Aunque si hay una posición fija en el club es la del guardameta. Otro año más, Marc André Ter Stegen será el encargado de defender la portería blaugrana y lo hará intentando reprimirse de una campaña en la que varios errores le han puesto en el punto de mira de los aficionados.

Ter Stegen en un entrenamiento previo a un partido con el FC Barcelona. Foto: Página oficial FC Barcelona.

Avanzando hacia la línea defensiva nos encontramos hasta con 10 nombres: Pique, Araujo, Christensen, Koundé, Eric García, Dest, Sergi Roberto, Jordi Alba, Baldé, Umtiti (que acabará por salir cedido) serán los jugadores que se disputarán 4 sitios en el 11 de Xavi.

A priori, los elegidos parecen ser Jordi Alba, Piqué, Araujo y Koundé, aunque la profundidad de banquillo que el Barça tendrá esta temporada permitirá variar de forma continua el once, por lo que lo que será el nivel de forma de los jugadores lo que determinará quién juega.

Entrando a la línea de centrocampistas, el exjugador azulgrana parece tener claro su trivote titular. El buen nivel de Busquets, a pesar de sus 34 años, junto a la juventud y garra que han demostrado en esta última temporada Pedri y Gavi, hace que la apuesta principal de Xavi en el comienzo de esta campaña sea la misma.

Por ende, en el banquillo culé se quedarían en un principio grandes jugadores como Frenkie De Jong, Nico Gonzaléz y el flamante fichaje de Franck Kessié. Por lo que las alternativas que tendrá el técnico para completar el once inicial de cada partido son numerosas.

Pedri y Gavi abrazándose después de un gol del equipo azulgrana. Foto: Getty Images.

Poniendo fin a este punto entramos con la línea en la que el FC Barcelona mejor se ha reforzado en lo que va de verano. Si comparamos el tridente atacante titular con el que el Barça se vio obligado a jugar la pasada campaña (Jutgla, Depay y Ilias/Abde) con las opciones que dispone el club a día de hoy para formar la delantera, podemos concluir que la diferencia de calidad y, sobre todo de experiencia, es inmensa.

Centrándonos en los jugadores con los que el club cuenta esta temporada, Lewandowski parece ser clave en el once como punta de ataque. Algo similar sucede con Ansu Fati, que si logra recuperar su máximo nivel, será dueño sin lugar a dudas de la banda izquierda.

En cambio, la banda derecha del ataque es la gran cuestión que Xavi tendrá que resolver. La gran pretemporada de Dembelé y Raphinha ha complicado, y mucho, al técnico tomar una decisión. En un principio, la llegada del brasileño al equipo y la marcha, tras no querer renovar contrato, del francés hubieran disuelto el problema, pero la convivencia de ambos en el equipo es un lujo que el técnico ha de saber llevar.

Pero esto no es todo, el Barça cuenta con otros cuatro jugadores que en cualquier otro equipo del mundo podrían ser titulares. Ferrán Torres, Aubameyang, el suplente en banda derecha, Dembélé o Raphinha, e incluso un Memphis Depay, que aún no tiene destino seguro, son los jugadores que partirían como suplentes esta temporada.

Una plantilla obligada a ganar

Como hemos visto, la gran cantidad de jugadores con los que cuenta Xavi en su plantilla, en la que conviven hasta 22 jugadores del más alto nivel, nos dejan apreciar la gran apuesta que el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha realizado esta temporada en el club.

Posible once junto con sus cambios del FC Barcelona en la temporada 2022-2023

Y es que, como podemos ver en la imagen anterior, cada puesto de la plantilla cuenta con al menos un suplente de calidad. Y esto, con vistas en una temporada larga en la que se juegan hasta tres grandes competiciones, además de la Copa del Mundo, es una cuestión de gran importancia si el técnico quiere mantener al equipo fresco y evitar que la mala forma les cueste una mala pasada como sucedió en las campañas anteriores.

Aspiraciones blaugranas en la temporada 22/23

La activación de las palancas económicas y los fichajes que se han materializado gracias a ellas provocan en el club culé la obligación de ganar. Estos activos que el FC Barcelona ha vendido han servido de herramienta a corto plazo para arreglar una situación que era insostenible, pero en el caso que el FC Barcelona no lograse conseguir un beneficio propio a partir de resultados deportivos, la situación financiera del club empeoraría aún más.

Esto hace que el club deba aspirar a todo si quiere poner fin a la mala economía que está viviendo, por lo que en los próximos meses el nerviosismo y la presión es una cuestión que será acogida como natural en la órbita blaugrana.

Entremos entonces con las opciones reales que el FC Barcelona tiene para conseguir beneficios durante esta campaña. En primer lugar, nos encontramos con LaLiga Santander. En estos últimos 10 años, el club blaugrana ha logrado 6 de los 10 títulos posibles, pero en estas dos últimas temporadas no han logrado la constancia necesaria que normalmente tiene un título de liga.

Las grandes incorporaciones de este año deberían resolver esto, el hecho de que el equipo tenga prácticamente dos jugadores por posición da capacidad de resolver posibles lesiones o malos momentos de forma en ciertas ocasiones.

La plantilla del FC Barcelona celebrando su trigésimo primera copa del rey. Foto: Página oficial FC Barcelona,.

Algo parecido ocurre con la Copa del Rey, el Barça es el equipo con más títulos en la historia de la competición y en un torneo como este en el que las rotaciones son clave, el fondo de armario culé le hace un claro aspirante para volver a llevarse este trofeo.

Ganar la Champions League es un tema diferente. Un mal partido, incluso un mal momento en un encuentro, algo que ha bastado al Real Madrid para alzarse campeón, pueden sacarte de la competición que es muy complicada de ganar y eso el club culé lo sabe muy bien. Desde su remontada frente al Paris Saint Germain (6-1) en 2017, no ha logrado pasar de cuartos de final y en la competición ha sufrido duros golpes en Roma y Liverpool, en el que ambos adversarios acabaron por derrotar a los culés en el partido de vuelta.

Un futuro difuso para los blaugranas

Los resultados en estas tres competiciones a las que aspiran los culés en la 22/23 comenzarán a definir el futuro a corto y largo plazo del club y acabarán por determinar si las palancas económicas han sido una apuesta acertada para revertir la situación o si por el contrario el uso de estas herramientas han agravado una situación que ya era más que delicada.

Aquí acaba la guía del FC Barcelona de esta temporada 22/23, con la que cualquier aficionado o no aficionado del fútbol podrá hacerse una idea de lo que le espera al conjunto culé en esta nueva campaña.