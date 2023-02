Paco López: “Nuestro objetivo es conseguir los 42 puntos restantes de competición”

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del lunes 27 de febrero frente al Málaga CF, en el que el Granada CF busca continuar con su actual racha de invicto como local en la Liga SmartBank, algo que le ayudaría a afianzarse aún más en la lucha por el ascenso directo.

El técnico del equipo nazarí ha comentado la situación actual de su rival y ha analizado su plantilla deshaciéndose en elogios a pesar de la mala situación actual en el conjunto boquerón: "Si en verano cuando empieza a hacerse la plantilla nos hubiesen dicho que el Málaga va a estar peleando entre los seis primeros, nos lo hubiésemos creído. Tiene una plantilla y un equipo con más prestaciones de lo que dice la clasificación. Es un equipo con mucho talento capaz de ganar a cualquier rival y en cualquier sitio. El nuevo entrenador conoce la casa y los jugadores, trata de dar su identidad, por lo tanto, es un equipo peligroso con mucho talento que tenemos que tratar de que no entren en juego esos jugadores. Somos conscientes que es un gran equipo de Segunda a pesar de la clasificación".

Paco López también ha añadido que todas las malas dinámicas pueden cambiar con una victoria en un momento delicado, algo que para el Málaga podría llegar en cualquier momento: "A todos los equipos las victorias dan confianza. Si un equipo con el talento del Málaga le añades el plus de confianza, se torna más peligroso. Sabiendo sus fortalezas, nuestro foco está en nosotros, en ser ese equipo arrollador que quiere jugar en campo contrario. Si hacemos eso, estaremos más cerca de ganar los partidos".

Sobre el momento de su equipo, ha añadido que aún se pueden hacer mejor las cosas y que su intención es conseguir los 42 puntos restantes de lo que queda de competición: "Tenemos margen de mejora y hay cosas que mejorar, es una evidencia. Para ganar, llevamos cuatro victorias en los últimos cinco partidos, tenemos la mejor diferencia de goles, pero aun así tenemos que mejorar. Tenemos que en nuestro campo insistir en no bajar la línea que llevamos y generar más ocasiones y nos lleguen menos. En ello estamos y por eso trabajamos, para mantener la misma línea y mejorar. No estamos descontentos con el nivel del equipo. El fútbol no entiende de datos pasados sino de presente. Lo que tenemos que hacer y en lo que ponemos nuestra energía es en hacer las cosas todavía mejor. No renunciamos a nada. Quedamos 42 puntos y la idea es ir a por los 42 puntos. Siempre queremos sumar de tres en tres".