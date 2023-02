Paco López: "Es una victoria de equipo y de fe"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha destacado tras el triunfo contra el Málaga CF en el último minuto con un gol de Sergio Ruiz que es "una victoria de equipo y de fe", que ha estado "alimentada por la gran afición" que tiene el equipo granadino. "En un partido como el de hoy, tan trabado, siguen empujándonos. Es una victoria por ellos y de equipo, de fe, de creer. Pese a que no hemos tenido juego muy fluido y el Málaga ha estado muy bien sin balón, han cerrado las líneas de pase interiores. Nos ha costado darle sentido al juego , pero aun así, hemos generado cinco ocasiones muy claras de gol. Insisto en que el equipo ha creído, ha tenido fe. Es una victoria de equipo, porque han salido y nos han vuelto a ayudar", ha resaltado.

Paco López ha comentado que se alegran "muchísimo" de que Sergio Ruiz haya marcado el gol de la victoria porque "lo ha pasado mal con la lesión y le ha costado mucho coger ritmo". "Está trabajando de una manera increíble. Se lo merecía. Y destacar también a Torrente, que ha salido en un momento que no era nada fácil y ha hecho una gran segunda parte. Esto significa que esto es un equipo, todo el mundo tiene que empujar desde el rol que le toca. Cuando uno entrena y lo da todo cada día, no hay más secretos que una victoria como la de hoy, pese a no haber hecho un gran partido", ha indicado.

Sobre los cambios a raíz de la lesión de Quini, Paco López ha dicho que han aprovechado la lesión muscular del lateral cordobés "para darle la vuelta al equipo". "Hemos metido a Bryan de extremo, con una línea de tres centrales, hemos querido dar profundidad con Neva y por dentro que Sergio, Pol y Callejón diesen mejor fluidez", ha señalado.

También ha indicado que con la entrada de Famara y Puertas han "arriesgado muchísimo", ya que el almeriense ha actuado de "falso lateral derecho". "El equipo ha creído. Tienen fe en todo lo que hacemos y de ahí ha venido el gol en el último minuto", ha reseñado.

En este partido, Paco López no ha optado por utilizar a Víctor Díaz, jugador polivalente en otros partidos anteriores. Esto ha sido por "decisión técnica". El míster valenciano ha indicado que querían "darle un punto más de ser más valientes y más ofensivos" y "darle profundidad por banda derecha". "Sergio con esa conducción y el talento que tiene ,entendíamos que nos podía dar también", ha añadido.