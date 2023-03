¿Qué le pasa a Benzema?

Que el Real Madrid necesita a Karim Benzema es un hecho. Sin el estratosférico nivel del delantero francés, con total seguridad los blancos no habrían firmado una campaña tan positiva. Karim salió al rescate de los suyos una y otra vez en Champions League, además de ser el máximo goleador en LaLiga. Todo ese fútbol se vio recompensado con su primer balón de oro en diciembre del pasado año. Pero la película ha cambiado. Suma 11 goles y 3 asistencias en 15 partidos de liga, una cifra nada reprochable. Pero el nivel y las sensaciones no van en absoluto de la mano con las cifras. Quizá Karim esté lejos de su nivel, o quizá nos acostumbramos a una excelencia que no es la tónica general.

En toda su etapa en el Real Madrid (hasta el año pasado), Benzema ha sido un buen jugador. En casi todas las temporadas, titular indiscutible. Pero hasta hace escasos dos años, prácticamente nadie colocaba su nombre entre los mejores jugadores del mundo. El francés se echó el equipo a la espalda para llevar a la gloria al Real Madrid, pero parece haber vuelto a la realidad. La gran duda es si el Real Madrid, con esta versión de Benzema, aspira a conquistar títulos en este tramo final de temporada.

Karim Benzema celebra un gol durante el Mundialito de Clubes. Foto: @karimbenzema

Dificultad para generar

Uno de los grandes problemas no solo de Karim Benzema sino del Real Madrid en general en la presente temporada, está siendo la falta de ocasiones. Partidos como el de semifinales de Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou, son claro ejemplo de ello. 0 disparos a puerta en los 90 minutos. El problema no es que Benzema no las meta, es que no las tiene. Un Modric cada vez más mayor, un Vinicius irregular y una banda derecha con más problemas que la temporada pasada, están siendo circunstancias que no ayudan en absoluto al vigente Balón de Oro.