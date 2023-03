Famara, ante su gran oportunidad

Las temporadas suelen ser muy largas para todos los equipos, ya que conllevan una serie de altibajos provocados por diferentes circunstancias a las que los conjuntos deben adaptarse y sacar lo mejor de sí mismos a pesar de dichas limitaciones, y el Granada no es una excepción. A pesar de que probablemente Paco López cuente con la plantilla más larga de Segunda, el técnico valenciano tendrá tan solo un delantero puro, Famara Diédhiou, en el próximo partido contra el Oviedo. El delantero senegalés es el único que se ha librado de ir con su selección a pesar de haber disputado el pasado Mundial de Catar. No ha sido así con Uzuni, máximo goleador del Granada y de la categoría a pesar de no ser delantero puro, y del otro fichaje para la delantera nazarí en el pasado mercado invernal, Shon Weissman. Ambos jugadores viajaron con sus respectivas selecciones y se ausentarán en el partido del próximo domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Real Oviedo.

El otro delantero aparte del ariete senegalés que queda en la plantilla del Granada CF no es otro que Jorge Molina, quien en el último partido disputado en el templo nazarí tuvo una grave lesión que fulminó sus posibilidades de disputar más partidos con el Granada esta temporada, lo que pone en jaque su renovación, pues le quedaban tan solo cuatro partidos para que su renovación por un año más con la entidad rojiblanca se hiciese realidad.

Ante este panorama, Famara está ante su gran oportunidad para asentarse como el 9 titular del Granada contra el Oviedo, ya que hasta ahora no ha podido disputar más que 60 minutos repartidos en cinco partidos, donde tan solo ha conseguido ver una amarilla, ni goles ni asistencias. Por ello, quizás Paco López apueste por otras opciones como Puertas o Callejón para salir de la partida en la punta del ataque nazarí, variando el sistema. Toca esperar, al igual que Famara, a ver qué decide el míster, y ver si el campeón de la Copa África tiene por fin su ansiada oportunidad