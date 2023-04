Victoria ante el Chelsea en Stamford Bridge que acerca al Barça a la final de la Champions (0-1)

El Barça Femení superó al Chelsea (0-1) en el partido correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Women's Champions League con un gol de Graham Hansen en los primeros instantes de partido.

Las 22 protagonistas en Stamford Bridge

La entrenadora del Chelsea Emma Hayes apostaba por el siguiente once titular: Berger en portería; Carter. Ericsson, Mjelde y Perisset en la zaga; Reiten, Leupolz y Cuthbert en la medular; Kerr, Cankovic y Charles en la línea de ataque.

Por su parte, el entrenador del Barça, Jonatan Giráldez, salía con la siguiente alineación: Sandra Paños bajo palos; Lucy Bronze, Paredes, Mapí León y Rolfö en defensa; Patri, Walsh y Aitana Bonmatí en el centro del campo; Hansen, Geyse y Salma en la delantera.

Con estos onces saltaron al terreno de juego Chelsea y Barça para disputar la ida de las semifinales de la UEFA Women's Champions League.

El Barça de más a menos con Hansen de protagonista

El encuentro arrancaba en Stamford Bridge, cuando todavía no se habían cumplido ni cuatro minutos y todavía no se habían visto ocasiones, llegaría el primer gol del Barcelona. Hansen (tocando su primer balón) conducía en diagonal desde la banda derecha hacía la frontal del área y desde aún una posición lejana, lanzaba un misil con su pierna menos buena para marcar un auténtico golazo. No podía empezar mejor la eliminatoria para las azulgranas.

Tras el gol, ninguno de los dos equipos cambiaría sus planes iniciales. Las locales sabían que quedaba mucho partido y no podían romperse en busca del empate y arriesgarse a encajar otro tanto. Mientras que al Barça tampoco le interesaba perder el control del partido y optaron por el plan habitual, defender con el balón.

En el ecuador del primer tiempo el Chelsea tendría su primera ocasión con un remate de Kerr que rechazaría Irene Paredes con la cara y una atenta Sandra Paños atenta evitaba el córner. El equipo londinense empezaba a reaccionar y a encontrar espacios con facilidad. De hecho, lograrían el gol tras una gran jugada que finalizaba con un pase de Kierr para Reiten que superaba a Paños en el mano a mano. Afortunadamente para el Barça, el banderín se levantó y la asistente señalaba fuera de juego. Las blues estaban en su mejor momento y volvieron a tener el empate en las botas de Reiten. La dorsal once superaba a Paños con un recorte y cuando ya se cantaba el gol Lucy Bronze evitaba el tanto bajo palos.

En el tramo final del primer tiempo el encuentro volvió a estabilizarse y ambas defensas prácticamente no concedieron ocasiones de peligro. En el añadido, Hansen pudo volver a marcar un golazo tras una jugada individual por banda derecha que finalizaba con un centrochut que apunto estuvo de convertirse en el 0-2.

Supieron controlar el partido

El conjunto azulgrana empezó muy bien el segundo tiempo, con el dominio de la posesión y alguna ocasión clara como la de Salma que a punto estuvo de marcar el segundo. Igual que en el primer tiempo, era Hansen la que tomaba la iniciativa en ataque, en esta segunda parte fue Salma la que buscaba constantemente la portería rival. Cumplida la hora de partido Giráldez haría el primer cambio del partido: se marchaba Geyse y entraba Mariona Caldentey. En seguida habría otro cambio debido a problemas físicos de Lucy Bronze que era sustituida por Marta Torrejón.

El contraste entre las dos parte fue notorio, ni el ritmo de juego, ni el número de ocasiones tuvieron nada que ver con los visto en los primeros cuarenta y cinco minutos. Aunque era algo que sí podía interesarle a alguien era al Barça que estaba jugando fuera y ya tenía el marcador a favor.

Las azulgranas supieron enfriar en duelo en la segunda parte, no renunciaron para nada a buscar el segundo gol y en alguna ocasión pudieron hacerlo, pero el objetivo principal era evitar que el Chelsea llegara con tanta facilidad como en el primer tiempo. A cinco minutos del final, Giráldez haría un triple cambio dando entrada a Crnogorcevic, Ohsoala y Engen. La ocasión más clara del segundo tiempo llegaría en el noventa con un remate muy potente de Rolfö que Berger rechazaba a saque de esquina.

Finalmente, tras una segunda parte bien trabajada, el Barcelona se llevaba el partido por la mínima gracias al gol de Graham Hansen. El conjunto culé deberá hacer valer su ventaja en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou para confirmar su pase a la final.