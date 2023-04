Previa Racing de Santander - Granada CF: romper el bloqueo fuera de casa para asaltar el liderato

La Liga Smartbank está en plena recta de final y esta semana celebra su jornada número 37, que medirá en El Sardinero al Racing Club de Santander y al Granada CF. Un encuentro que enfrenta a dos equipos en situaciones muy distintas: los locales llegan tras perder en la última jornada y buscarán un triunfo que les permita alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Granada CF quiere una nueva victoria a domicilio tras vencer en la pasada jornada en Los Cármenes y volver a posiciones de ascenso directo.

Volver a la senda de la victoria para alejarse del descenso

El Racing de Santander llega a este partido después de perder en la última jornada frente al Real Zaragoza en La Romareda por 4-1 en un mal partido de los cántabros, que se vieron con dos jugadores menos en el terreno de juego durante más de setenta minutos tras las expulsiones de Sainz-Maza y del guardameta Miquel Parera, en el minuto 18 y 22 respectivamente, por lo que el partido se hizo tremendamente largo. Después de este encuentro, el conjunto verdiblanco se sitúa en decimoctava posición de la tabla clasificatoria con 41 puntos, a cinco del Málaga CF, primer equipo que marca los puestos de descenso y que en las últimas jornadas ha experimentado una mejoría clara en resultados, por lo que el Racing debe volver a la senda de la victoria para poder alejarse del peligro del descenso.

El Racing de Santander comenzó la temporada con el claro objetivo de la salvación tras ascender en la última campaña. Con Guillermo Fernández Romo al frente del banquillo, el equipo no tuvo el mejor inicio posible, con cuatro derrotas en las primeras jornadas. Sin embargo, el Racing consiguió mejorar a lo largo de los primeros meses con varias victorias consecutivas. Aun así, tras cinco derrotas consecutivas, en el mes de diciembre se tomó la decisión de sustituir a Romo después de perder ante el CD Mirandés en El Sardinero. Así pues, llegó José Alberto con el objetivo de sacar al equipo de la zona de descenso, y lo ha conseguido. Ahora, el Racing quiere hacerse con la segunda victoria consecutiva ante su afición para poder alejarse del peligro.

Para este encuentro, José Alberto tiene la baja por lesión de Rubén Albés, mientras que Miquel Parera e Íñigo Sainz-Maza están sancionados y tampoco estarán disponibles. Por otro lado, Arturo Molina será duda por molestias hasta el último momento, al igual que Mboula, aunque este sí que parece que podrá estar disponible esta jornada, mientras que Marco Sangalli se ha recuperado de su lesión y podrá volver a los terrenos de juego. Con respecto a la alineación, se espera la entrada de Ezkieta en la portería, mientras que el centro del campo podría estar conformado por Elitim y Aldasoro, mientras que en la mediapunta podría estar Jorge Pombo, colocado un poco por detrás de la referencia en la delantera, Baturina.

Mejorar a domicilio para asaltar el liderato

El Granada CF afronta este partido tras conseguir una importante victoria en Los Cármenes ante la UD Las Palmas por 2-1 en un encuentro que midió a dos conjuntos que se encuentran inmersos en plena lucha por el ascenso. Los rojiblancos realizaron un partido muy compacto, con una notable primera parte en la que marcaron sus dos goles gracias a Melendo y a Uzuni. El Granada supo aguantar la ventaja pese a recibir un gol nada más comenzar la segunda parte y se llevó tres puntos de oro. De hecho, la victoria de la pasada semana hizo que el equipo volviera a los puestos de ascenso directo, ocupa la segunda posición de la tabla con 64 puntos, y tiene una ventaja de dos con respecto al tercer clasificado, la UD Las Palmas, y está a dos puntos del líder, la SD EIbar, que ya ha jugado su partido esta semana, por lo que una victoria de los rojiblancos supondría alzarse con el liderato.

Con la llegada de Paco López al banquillo granadinista, el equipo no solo ha conseguido estabilizarse en los puestos de promoción, sino que está luchando por poder ascender a Primera División de forma directa. Pese a ello, el Granada tiene varios aspectos a mejorar, como su rendimiento a domicilio, donde no ha encontrado su mejor versión y donde ha perdido los dos últimos encuentros, frente al Sporting de Gijón y el Real Zaragoza, aunque en esta segunda vuelta también ha conseguido victorias muy importantes lejos de Los Cármenes, como las logradas en El Plantío frente al Burgos CF y en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié. No obstante, el Granada como local es el mejor de la categoría y uno de los que mejores números tiene en todo Europa, no habiendo conocido todavía la derrota.

Para esta jornada, Paco López sigue teniendo las bajas por lesión de Cabaco, Torrente, Jorge Molina, Rochina y Ricard Sánchez, a los que se ha unido Jonathan Silva, mientras que finalmente Melendo, que terminó el último encuentro con molestias y no ha entrenado con el resto del grupo en varios entrenamientos, ha entrado en la convocatoria. Otro jugador que tampoco ha entrenado con el resto de la plantilla varias veces durante esta semana ha sido Petrovic, que volvió a la titularidad la pasada jornada. Así pues, una de las principales dudas está en el centro del campo, ya que Pol Lozano podría volver al once en lugar del propio Petrovic o Bodiger, incluso Meseguer podría también tener su oportunidad desde la titularidad. En cuanto al ataque, es posible que Weissman vuelva a ocupar el puesto de referencia en el ataque acompañado en las bandas por Callejón y Uzuni.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre las decisiones arbitrales que han afectado a su equipo: "No es normal que el Racing lleve 12 expulsiones esta temporada, que sea el equipo más perjudicado por el VAR, es algo objetivo. Pido respeto porque nos estamos jugando mucho y no somos un equipo agresivo, hacemos muy pocas faltas". También ha hablado acerca del rival: "Es un excelente equipo, que está segundo clasificado por algo, posiblemente con la mejor plantilla de la categoría y es un equipo de muchísima calidad". Por último, ha hablado sobre el objetivo de la permanencia: "Estamos en un momento de crecimiento como club y necesitamos la permanencia, pero es un objetivo difícil, hace muchos años que esta entidad no la logra".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre la ansiedad que puede tener su equipo: "Las emociones, que no dejan de ser personas, claro que influyen y más en final de temporada. Tratamos de trabajar ese aspecto y para combatirlo que haya confianza fe en lo que se hace. Es el antídoto a que aparezca esa ansiedad. Para huir de todo es importante el cree en lo que se hace y en lo que hay que hacer para ganarlo. Va a ser clave la inteligencia. Intentaremos controlar todo lo que podamos". También ha hablado sobre el rival: " Los contextos son diferentes, los rivales también, lo que nos encontramos en casa y fuera. Intentamos que la idea sea la misma, un equipo intenso, que llegue a área rival, incomodar al equipo contrario… pero sabemos que vamos a un campo que aprieta, que el equipo necesita ayuda y va a empujar". Por último, ha hablado sobre la irregularidad: "Ganar un partido es muy difícil y más en la recta final cuando todos se están jugando muchas cosas. Hay muchos factores que influyen. No es fácil ganar partidos y en esta recta final todos se están jugando cosas".

Posibles alineaciones

Racing Club de Santander: Ezkieta, Dani Fernández, Germán, Pol Moreno, Saúl, Aldasoro, Elitim, Íñigo Vicente, Pombo, Matheus Aias y Baturina.

Granada CF: Raúl Fernández, Quini, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Neva, Pol Lozano, Petrovic, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.