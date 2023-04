Ancelotti: “Tenemos un problema con el césped”

Carlo Ancelotti se presentó a la rueda de prensa despúes de que el Real Madrid venciera al Celta de Vigo (2-0) en una noche notable para el madridismo para continuar la buena racha de cara al tramo final.

Rueda de prensa

El técnico quiso dar las gracias a la afición por dar su máximo en cada encuentro: “Yo creo que el ambiente alrededor nuestro nos ayuda mucho, nos permite hacer el 100% y aún más. Por eso creo que todos los jugadores agradecen a esta afición que siempre nos da mucho cariño”, dijo.

A pesar de ganar con buenas sensaciones, el italiano sigue insatisfecho con el césped del Santiago Bernabéu, especialmente cuando van a recibir al Manchester City para las semifinales de la Champions League el mes que viene: “El césped tiene un problema, están trabajando en ello y ojalá puedan buscar una solución. Están trabajando en ello. Es evidente que la obra afecta. No es sorprendente. Está sufriendo. Se va a cambiar antes del City con naturalidad”, recriminó.

En cuanto a valoraciones individualistas, Eduardo Camavinga y Marco Asensio recibieron los halagos de su entrenador tras unas actuaciones prometedoras de cara al final de temporada: “Los dos han estado muy bien. Han destacado en un nivel alto del equipo”. Un plus de motivación para ambos jugadores que siguen sin hacerse con un hueco en el once, pero por el que pelean en cada partido.

En adición, siguió elogiando al francés tras su partido completo y en el que ha dejado maravillado a la afición blanca: “Veo un jugador con cualidades extraordinarias. Puede jugar en cualquier parte del campo, es especial. Puede hacerlo de mediapunta, de central…”.

Para finalizar, acabó con su compatriota, Karim Benzema: “Piensa en el equipo. A mí lo del Pichichi no me interesa, me interesa que gane el equipo. Si está bien, es un jugador muy importante”, cerró Ancelotti de esa manera la rueda de prensa.