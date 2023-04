Previa Real Madrid - Celta de Vigo: cita liguera clave

El feudo blanco se prepara para acoger otra cita liguera apenas cinco días después de que la expedición madridista vuelva de Londres vencedora y triunfante tras confirmar su paso a las semifinales de la Champions. El Celta de Vigo se prepara para intentar asaltar el estadio Santiago Bernabéu, en busca de tres puntos para acechar a los diez primeros equipos de LaLiga.

El Real Madrid, como ya hemos comentado, se presenta al encuentro tras vencer al Chelsea por 0-2 en Stamford Bridge, logrando un puesto en la siguiente ronda del torneo europeo. Carlo Ancelotti tendrá que dar descanso a los titulares del reciente enfrentamiento con una serie de rotaciones.

El Celta de Vigo visita el Santiago Bernabéu tras una sufrida derrota en casa contra el RCD Mallorca por 0-1. Los vigueses miran ahora a la capital española con ganas de redimirse e intentar puntuar, para ya una vez asegurada la permanencia, escalar puestos en la clasificación.

Primera de las nueve finales ligueras

Los blancos llegan al encuentro con una clasificación más a la próxima ronda en su competición fetiche. Sorprendente es, sin duda alguna, el contraste de los resultados en Champions y Copa del Rey con los de LaLiga Santander. En Europa, los blancos están en las semifinales, mientras que en la competición del KO están clasificados para la final contra Osasuna, pero sin embargo en LaLiga la diferencia con el FC Barcelona es de 11 puntos.

Los vikingos han sacrificado un poco los resultados en LaLiga a cambio de mejores resultados en sus otras dos competiciones, explicando así la diferencia con un Barça que tampoco ha desperdiciado muchos puntos. A pesar de esto el Real Madrid no puede seguir regalando puntos debido a que el Atlético de Madrid, centrado al 100% en LaLiga, única competición que cursan, se encuentra a tan solo dos puntos de su máximo rival. El próximo Barça-Atleti este domingo será una situación de, como dicen los expertos de fútbol ingleses, win/win para los blancos pues cualquiera de los resultados posibles les favorecería, eso sí, en caso de vencer al Celta de Vigo.

El equipo madrileño se puede ver mermado físicamente por el apretado calendario que les espera durante este final de mes de abril y comienzos de mayo. Después de recibir al Celta, el martes viajan a Girona, vuelven para el encuentro del domingo siguiente frente al Almería para acabar de nuevo marchándose en otra jornada intersemanal a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. Después de este laberinto liguero llega la final de la Copa del Rey y las eliminatorias frente al City, por lo que Carlo Ancelotti deberá tener presente el desgaste físico durante un mes de mayo muy exigente para el Real Madrid.

El Real Madrid llega con dos bajas al encuentro, las de David Alaba y Ferland Mendy. El austriaco no volverá hasta principios de mayo debido a la lesión en el tríceps sural que le aqueja, mientras que el francés volverá sobre las mismas fechas por su lesión en el sóleo.

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol. | Fuente: realmadrid.com

Permanencia casi asegurada, toca mirar arriba

Los vigueses están cuajando una segunda de temporada bastante regular tras un principio trastabillado que hizo dudar de la permanencia del Celta, pero la llegada de Carvalhal a principios de noviembre ha sido suficiente para que el equipo gallego mantenga una constante que les haga capaces de colocarse en el puesto de la clasificación que realmente les pertenece.

Sin contar el tropezón frente al Mallorca, los vigueses no pierden desde el 12 de febrero, cuando el Atlético de Madrid visitó el Abanca Balaídos y ganó con un gol in extremis de Memphis. De los últimos 30 puntos posibles, es decir, la segunda mitad de campaña, el Celta lleva 16, y a falta de nueve partidos ya se aproxima a los pobres 20 puntos que logró en la primera mitad de campaña.

La clave de la racha del Celta es la constancia y la capacidad de ser un reto para los grandes de LaLiga. En cuanto a la constancia el equipo gallego, puntúa casi siempre en campos de equipos a priori sencillos, pero donde hasta los más fuertes tropiezan. Sumado a estos, son capaces de plantar cara a los equipos más grandes de la tabla que ocupan puestos europeos.

El Celta contará con cinco hombres en la grada para el próximo encuentro. El portero Marchesín, como ya se conocía se perderá lo que resta de temporada y parte de la siguiente por su rotura del tendón de Aquiles. Mingueza tampoco estará por su rotura en el recto anterior que lo apartará de los terrenos de juego hasta mediados de mayo, y finalmente lo acompañarán Carles Pérez (talalgia), y Aidoo (artritis postraumática en el pie.) A todos los hombres de la enfermería se les suma Hugo Mallo que cumple su sanción por la tarjeta roja que recibió en el pasado encuentro frente al Mallorca.

Miguel Rodríguez después de anotar el 2-1 frente al Sevilla. | Foto: rccelta.com

Antecedentes de Real Madrid y Celta de Vigo

En la ida el Real Madrid se deshizo fácilmente de un Celta entrenado entonces por el ‘’Chacho’’ Coudet. Los blancos se comenzarían adelantando con un gol de penalti de Benzema al que respondería Iago Aspas con otro penalti. Después llegaría un vendaval madridista con goles de Modric, Vinicius y Valverde que cerrarían el 1-4.

Las palabras más destacadas de la rueda de prensa

Ancelotti:

A la pregunta de si habría liga en caso de victoria del Atleti: "Sí. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro: pelear hasta el último partido. Cada partido es bueno para confirmar la dinámica en la que estamos. Ahora los partidos que tenemos en la liga sirven para esto. El equipo está muy bien y tenemos que mostrarlo en los partidos de liga hasta la final de Copa".

Sobre el calendario: ''El calendario no tiene sentido, está demasiado apretado, con demasiados partidos. Hay que evaluar un poco la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Aquí cada uno piensa lo suyo: LaLiga, la Federación, la UEFA, la FIFA... Los jugadores no cuentan nada para ellos y esto no es correcto. Hay que cambiar algo, son demasiados partidos''.

Carvalhal:

Sobre el partido: “En Cádiz hicieron un partido muy concentrado, muy intenso y muy serio. No esperamos ningún tipo de facilidad. Estudiando al Real Madrid se pueden ver enormes puntos positivos, individuales y colectivos, y como todos los equipos tiene alguna fragilidad. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo defensivo y con el balón explorar alguna debilidad que tenga el rival. Siempre lo hacemos así”.

Sobre los árbitros: ''No sé quién es Negreira ni el árbitro de este partido. Te lo digo de corazón. No sé si el árbitro está condicionado o no. Yo voy a los partidos y nunca quiero saber quién es el árbitro. Yo hago mi trabajo y no estoy preocupado por eso. Mi preocupación es poner a mi equipo a ganar puntos”.

Jesús Gil Manzano, árbitro del Real Madrid - Celta de Vigo

El colegiado será Jesús Gil Manzano. El dombenitense de tan solo 39 años se encargará de impartir justicia sobre el terreno de juego, y ya arbitró el pasado Cádiz-Real Madrid. El trencilla extremeño suele estar cercano al centro de la polémica de manera habitual debido a la gran cantidad de partidos que arbitra durante la temporada y sobre todo la repercusión a nivel global de éstos, como el Real Madrid-Atleti o el Manchester City-Bayern de Múnich.

Las convocatorias

Real Madrid: Courtois, Lunin, Luis López, Carvajal, E. Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, D. Ceballos, Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

Celta de Vigo: Aún no se ha hecho oficial.

