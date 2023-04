A Benzema se le escapa el pichichi

La temporada de Karim Benzema se ha visto marcada por sus consistentes molestias en diferentes tramos de la temporada que le han hecho perderse algunos partidos, y si a esto le sumamos que su capacidad goleadora se ha reducido esta campaña con respecto con la anterior, nos queda que el delantero francés no es el puntero de goles en ninguna de las competiciones que disputa.

El "gato" suma 14 goles en liga y 4 en Champions League, quedando lejos los datos de la pasada campaña, en donde anotó 27 en competición doméstica y 15 en la europea, siendo decisivo en ambas para la consecución de ambos títulos, y máximo goleador.

Aún así, el nueve del Real Madrid es el principal artillero de la plantilla con 26 dianas en todas las competiciones, muy cerca de él se encuentra Vinicius Jr, el cual suma 22, pero con más partidos jugados. Benzema con la temporada aún por decidir y con partidos decisivos por delante suma 18 tantos y 9 asistencias menos que al finalizar la pasada campaña.

El juego del equipo merengue, cuando él juega, pasa por sus botas, todo se gira y se mueve a partir de él para lograr un gol, y aunque las estadísticas no lo reflejan, como le ha pasado a lo largo de su carrera, el galo aporta muchísimo a un conjunto que, cuando no está él parece no tener muchas ideas en ataque aparte de alguna individualidad de Vinicius.

Karim Benzema es vital para el juego de su equipo, y toda la plantilla. cuerpo técnico y aficionados esperan que las molestias que arrastra no le impidan el jugar con total normalidad en este tramo final de temporada, en donde el Real Madrid se juega tanto Champions League, en unas semifinales contra el Manchester City que prometen ser trepidantes, como una final de la Copa del Rey, casi 10 campañas después contra el CA Osasuna que saldrá con todo para intentar dar la sorpresa en el Estadio de la Cartuja.

El "9" tiene claro que estará en este tramo tan importante, y que lo dará todo e incluso más para poder alzar los títulos todavía en juego esta campaña. Veremos el futuro que les ampara, tanto a él, como al Real Madrid.