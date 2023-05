Dilema Real

El pasado martes vivimos la ida de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu, que enfrentaron a Real Madrid y Manchester City, en un encuentro que finalizó 1-1 y con todo por decidir en la vuelta.

El partido de Rudiger

El equipo blanco no podía contar con su central titular de confianza, Eder Militao, uno de los mejores en su posición, por lo que Carlo Ancelotti tuvo que apostar por Antonio Rudiger como zaguero titular, cosa que generaba algunas dudas en la afición, ya que la temporada del central alemán está teniendo bastantes altibajos, y esta era una cita importante, y con una tarea muy difícil, parar a uno de los máximos artilleros de esta temporada, Erling Haaland.

Nada más comenzar el partido se vio con la intensidad que iba a defender el defensa blanco al delantero noruego, y tanto es así, que con así fue todo el partido. El alemán sacó de quicio por completo al del City, no permitiendo que entrara en el juego de su equipo prácticamente ninguna vez, de hecho, el ariete fue el jugador que menos estuvo en contacto con la pelota en el campo.

Fuente: Real Madrid

Un dilema para Manchester

El partido de Rudiger no pasó desapercibido, y es que fue uno de los mejores jugadores de campo del Real Madrid, por ello, se ha ganado el respeto de todos por su increíble actuación.

El problema se presenta en que Militao vuelve de sanción para la segunda manga, y a priori parte con ventaja sobre el alemán, aunque tras el choque de ida, el técnico italiano no tiene nada claro que hará el próximo miércoles.

Fuente: Real Madrid CF

En este tipo de duelos no se puede tener dudas de que hacer, y es que ambos equipos se están jugando pasar a la final de la prestigiosa competición europea. La afición pide la titularidad del ex del Chelsea, ya que tras su buen marcaje a Haaland y viendo que el nivel de Militao en este último mes ha bajado considerablemente, no tienen dudas.

La piedra en el tejado de Ancelotti

El entrenador del Real Madrid tendrá que decidir qué hacer para el siguiente encuentro de la Champions, aunque antes este el partido de liga contra el Getafe.

¿Jugará Militao? ¿Jugará Rudiger? ¿Serán ellos dos la pareja de centrales del conjunto blanco?

Todo está por decidir, veremos que decisión toma el italiano.