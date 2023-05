El Real Madrid se pronuncia ante lo ocurrido en Mestalla

Por medio de un comunicado oficial, el Real Madrid condenó los insultos racistas hacía Vinícius Jr. ocurridos en la jornada 35 en Mestalla: "Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho".

Además, el club mencionó que los ataques fundan un delito de odio, por lo que han presentando la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en su Ministerio contra los delitos de odio y discriminación, para la respectiva investigación.

"El artículo 124 de la Constitución española establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público", agregó en su comunicado la entidad blanca.

Cánticos racistas

Durante el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, entre el Valencia y Real Madrid, un sector de la afición ches se dirigió a Vinícius Jr. con insultos racistas. Razón por la cual el partido estuvo detenido alrededor de 8 minutos, luego de que el juez central activará al protocolo de racismo.

El informe oficial de Ricardo de Burgos Bengoetxea describió el incidente de la siguiente manera: "Insultos racistas: en el minuto 73, un espectador de la tribuna sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador no. 20 del Real Madrid CF, Sr. Vinícius José De OliveiraDo Nascimiento gritándole: 'Mono, mono', lo que motivó la activación del protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que se realizará el correspondiente aviso por megafonía", describe.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

Mientras la megafonía se encargaba de pedir a los aficionados no lanzar objetos al césped y no acudir a insultos racistas, Ancelotti y el delantero brasileño hablaban sobre la posibilidad de no jugar más y retirarse del campo.

Minutos después Vinícius Jr. terminaría siendo expulsado por una tangana con Hugo Duro.

El equipo arropa a Vini

Una vez finalizado el encuentro y pese a la derrota por la mínima, el cuadro blanco utilizó el espacio de las declaraciones post partido para condenar lo ocurrido en la grada de Mestalla.

"No quiero hablar de fútbol, quiero hablar de lo que ha pasado aquí, es más importante que una derrota (...) Si un estadio insulta a un jugador por racismo, el partido tiene que parar. LaLiga tiene un problema de racismo", condenó Carlo Ancelotti.

Por su parte, Lucas Vásquez habló también en la misma línea: "Creo que el fútbol hoy tiene que pasar a segundo plano (...), que siga habiendo racismo en un campo creo que es inadmisible", además, desveló que desde la grada de Mestalla realizaron "gestos de mono" a su compañero.

Hoje foi mais um dia triste aqui na Espanha, mais um dia que infelizmente os racistas venceram. É uma vergonha!



Sofrer racismo, se defender e depois ser expulso tentando se defender! Até quando temos que aguentar isso?



Estou com você, irmão! @vinijr a nossa luta continua! ✊🏾 — Éder Militão (@edermilitao) May 21, 2023

Vinícius se pronuncia

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. (...) Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como un país de racistas", sentenció en sus redes sociales el jugador de 22 años.

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 21, 2023

En lo que va de la temporada existen 10 denuncias presentadas por el organismo por insultos racistas contra Vinícius Jr.