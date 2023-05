Ceballos: "A Vinicius se le falta el respeto en todos los campos de España"

El Real Madrid volvió a perder en LaLiga Santander en un final de temporada que no está siendo nada dulce para los de Ancelotti. En esta ocasión, el conjunto blanco cayó derrotado en Mestalla frente al Valencia (1-0) aunque, lamentablemente, no fue lo futbolístico lo más destacado del partido.

Incidentes con Vinícius Jr

El encuentro volvió a ser detenido por insultos racistas a Vinícius Jr y el propio jugador brasileño acabó siendo expulsado tras una tangana cerca del final de partido. Dani Ceballos, a los micrófonos de Movistar, comentó estos hechos y la situación que se vive en la liga española con la estrella brasileña del Real Madrid. "No es nada nuevo, a Vinícius se le falta el respeto en todos los campos de España", comenzó. "Deberíamos cuidarle porque es un baluarte de nuestra liga y nuestro club. Es una pena. El míster le ha preguntado si quería seguir jugando, pero ya vemos que no podemos hacer nada", dijo el utrerano.

Además, señaló la poca protección arbitral que tiene el brasileño, aunque acabó por recriminarle un gesto. "No puede ser que lleve once amarillas y una roja y los rivales salgan ilesos", dijo. Referido a la tangana donde acabó siendo expulsado el brasileño, Ceballos no daba crédito. "Pasó una pelea, nadie más recibe tarjeta amarilla y Vinícius recibe tarjeta roja. ¿Cómo puede ser esto posible?, puntualizó.

Aun así, el utrerano no estuvo de acuerdo con la reacción de Vinícius a la grada de Mestalla mientras se marchaba al túnel de vestuarios. "El gesto de Segunda ha estado mal. La afición del Valencia merece respeto y seguro que pide disculpas", concluyó.

Mal partido

Pese a todos los incidentes del partido, Ceballos también comentó el desempeño del equipo en el rectángulo de juego. "Hoy tendríamos que haber hecho más. En los primeros 45 minutos no estuvimos bien. No podemos pasearnos por los campos de España. Nos ha faltado actitud", criticó el centrocampista.