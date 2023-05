José Luis Mendilibar: "Mañana hay que correr y hay que sufrir"

A cuatro días de enfrentar la final de la UEFA Europa League, al Sevilla FC le tocará recibir a un Real Madrid sin nada en juego. Lo que, 'a priori' podría suponer un partido relevante, tanto para las aspiraciones de uno como de otro, se va a convertir casi más en un obstáculo para ambos equipos.

Previo a este duelo, ha comparecido el técnico José Luis Mendilibar, que ha destacado y dejado varios titulares sobre varios temas referentes a la actualidad de su equipo y del mundo del fútbol en general.

Plan de partido

El técnico fue cuestionado por la idea que tiene en mente, referente a la gestión de minutos de los futbolistas: "La idea es la misma de los últimos partidos. Repetirá poca gente y si alguno lo hace, lo previsto es que no juegue los 90 minutos. Durante el partido pasan cosas, lo que tienes pensado, a veces no lo puedes hacer, pero lo planeado es cambiar bastante gente".

"Tenemos un montón de partidos importantes y pensamos en ellos dos días antes. Pensamos desde ya en el Real Madrid, solo miramos en lo deportivo, en quiénes pueden venir de ellos y en cómo competirles. Hay que tomarlo como un partido normal, solo se habla de otras cosas".

José Luis Mendilibar. Fuente: Getty Images

Recuperaciones de Marcao, Nianzou y Jordán

"Dos vendrán como bultos y uno vendrá con la posibilidad de que pueda ayudar. Los tres convocados, pero dos como bultos".

Sobre el tema Vinicius

El técnico hispalense fue cuestionado, como era de esperar, por el tema del momento en el fútbol español: “Estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto está siendo una moda. Punto. Vamos a hablar de fútbol que ya se ha hablado suficiente y no ayudamos nada”.

Bajas en el Real Madrid

"Que no hayan entrenado no quiere decir nada. El Real Madrid ha jugado muchos partidos, habrá que ver la convocatoria. Si hay bajas está bien, pero no cambia nada en nuestro planteamiento".